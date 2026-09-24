Thực hư về 'thư viện khổng lồ' ở TP.HCM gây bão mạng
Thư viện sách nằm trong khu trưng bày bất động sản ở TP.HCM gây xôn xao dư luận trong vài ngày gần đây với những ý kiến trái chiều.
Vài ngày qua, hình ảnh thư viện sách “khổng lồ” trên đường Đào Sư Tích, xã Nhà Bè, TP.HCM được lan truyền trên nhiều nền tảng mạng xã hội.
Khi biết thông tin, nhiều người dân đã di chuyển hàng chục km để đến địa điểm này tham quan, “check-in”. Tuy nhiên, khi biết thư viện chủ yếu chỉ trưng bày sách mô hình, một bộ phận khách tham quan đã tỏ vẻ thất vọng. Họ cho rằng, chủ đầu tư chỉ làm thư viện nhằm mục đích bán thật nhiều bất động sản.
Trưa 24/9, trả lời PV Báo Điện tử VTC News, ông Nguyễn Đình Trường - Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư TT Capital cho biết, thư viện sách nằm trong khu trưng bày WOW Center thuộc dự án TT Genesis mà đơn vị này đang triển khai.
WOW Center có diện tích 2.500 m², trong đó thư viện sách chiếm diện tích khoảng 500 m². Thư viện sách cao 12m được trưng bày 10.000 cuốn sách mô hình và 2.000 cuốn sách thật.
Sở dĩ đơn vị này xây dựng thư viện sách khổng lồ là để người dân hiểu được đây là dự án căn hộ tri thức theo phong cách Nhật Bản. Thư viện sẽ là điểm chạm hữu hình để khách tham quan hiểu được thông điệp của đơn vị phát triển dự án. Tương lai, dự án cũng sẽ xây dựng thư viện với chiều cao kệ sách khoảng 4m để phục vụ cư dân.
“Chúng tôi tham quan rất nhiều mô hình thư viện ở Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc và lựa chọn mô hình ưng ý nhất để đưa về Việt Nam làm decor (trang trí) cho dự án. Tôi khá bất ngờ khi hình ảnh thư viện sách được lan truyền nhanh chóng như vậy. Đây chỉ là một trong số nhiều hạng mục đặc biệt được xây dựng bên trong dự án. Chúng tôi còn có khu màn hình Led cong rực rỡ và sa bàn ứng dụng công nghệ 3D Mapping để người dân tham quan”, ông Trường nói.
Theo ông Trường, khi nhận nhiều thông tin phản hồi tích cực cũng như tiêu cực trên mạng xã hội thì đơn vị cũng rất thận trọng, bởi dự án chưa hề làm truyền thông. Các video lan truyền trên mạng với cả triệu người xem đến từ các Tiktoker vô tình tham quan dự án.
Mặc dù khó kiểm soát nội dung đăng tải trên mạng nhưng doanh nghiệp vẫn quyết định mở cửa cho tất cả người dân đã cất công đến tham quan.
Cũng theo ông Trường, mục đích ban đầu làm thư viện chủ yếu là để tạo sự khác biệt cho dự án, thay vì decor cây cối, hoa lá hay công nghệ theo cách truyền thống.
Bên cạnh đó, thư viện cũng là nơi để người dân ngồi thư giãn hay trao đổi công việc một cách tươm tất, sang trọng hơn.
“Chúng tôi không muốn giống như các dự án bán bất động sản khác, đó là phải chèo kéo khách hàng hay bon chen, xô bồ. Chúng tôi muốn tạo ra một không gian trải nghiệm thư thái. Người dân đến đây không nhất thiết phải quan tâm đến bất động sản hay phải mua nhà của chúng tôi”, ông Trường nói.
Nguồn VTC: https://vtcnews.vn/thuc-hu-ve-thu-vien-khong-lo-o-tp-hcm-gay-bao-mang-ar1041574.html