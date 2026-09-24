Phường Hòa Khánh hỗ trợ thi công đẩy nhanh tiến độ dự án tuyến đường Lê Trọng Tấn

Tuyến đường Lê Trọng Tấn, đoạn từ Khu tái định cư Phước Lý 6 đến đường Hoàng Văn Thái có tổng mức đầu tư hơn 110 tỷ đồng; 91 hồ sơ thuộc diện giải tỏa. Tiến độ thực hiện dự án từ năm 2021 – 2026.

Chính quyền phường Hòa Khánh tập trung hỗ trợ thi công, bàn giao mặt bằng xây dựng tuyến đường Lê Trọng Tấn.

Đến nay, công tác giải phóng mặt bằng đã đạt 83,54% diện tích, với 61/91 hồ sơ đã hoàn thành bàn giao mặt bằng. Trong quá trình triển khai, nhiều hộ dân đã đồng thuận, hưởng ứng chủ trương, tự nguyện ký biên bản bàn giao mặt bằng, tạo điều kiện để dự án tiếp tục được triển khai. Hiện còn 30 hồ sơ chưa bàn giao mặt bằng. UBND phường Hòa Khánh đang tập trung chỉ đạo các lực lượng phối hợp tuyên truyền, vận động, đồng thời thực hiện các bước xử lý theo quy định đối với các trường hợp chưa chấp hành.

Các đơn vị thi công thực hiện dự án đối với các vị trí đã có mặt bằng sạch

Với tinh thần quyết tâm, trách nhiệm và đúng quy định pháp luật, UBND phường Hòa Khánh tiếp tục tập trung cao độ, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan, phấn đấu hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, bảo đảm tiến độ dự án. Đây là dự án được triển khai qua nhiều năm, có ý nghĩa quan trọng trong việc hoàn thiện hạ tầng giao thông, chỉnh trang đô thị và phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn phường.

Phương Kiếm-Quang Thắng