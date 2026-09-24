Cần Thơ thành lập Khu Công nghệ cao quy mô 200 ha

Ảnh minh họa. (Ảnh: Phạm Trung)

UBND TP Cần Thơ vừa ban hành Quyết định số 4902/QĐ-UBND về việc thành lập Khu Công nghệ cao Cần Thơ, trực thuộc UBND TP. Khu công nghệ cao có quy mô diện tích 200 ha, nằm trên địa bàn phường Ô Môn, TP Cần Thơ.

Theo quyết định, Khu Công nghệ cao Cần Thơ được thành lập nhằm thực hiện các hoạt động công nghệ cao phù hợp với chính sách phát triển công nghệ cao của Việt Nam. Khu này sẽ thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu, ứng dụng và phát triển công nghệ cao, công nghệ chiến lược; sản xuất sản phẩm công nghệ cao, sản phẩm công nghệ chiến lược và cung ứng các dịch vụ trong lĩnh vực này.

Bên cạnh hoạt động nghiên cứu và sản xuất, Khu Công nghệ cao Cần Thơ còn có chức năng hỗ trợ ươm tạo, đào tạo, chuyển giao công nghệ và công nghệ chiến lược. Các nhiệm vụ, chức năng khác của khu sẽ được thực hiện theo quy định của pháp luật về công nghệ cao.

Để triển khai khu công nghệ cao, Sở Khoa học và Công nghệ được giao làm đầu mối tham mưu UBND TP Cần Thơ triển khai, theo dõi quá trình xây dựng Khu Công nghệ cao; tham mưu cơ chế, chính sách về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo để thu hút doanh nghiệp, nhà đầu tư và các nguồn lực tham gia.

Về nguồn lực, Sở Tài chính được giao tham mưu UBND TP Cần Thơ cân đối, bố trí nguồn vốn đầu tư công, kinh phí sự nghiệp và các nguồn lực tài chính hợp pháp khác theo quy định và khả năng cân đối ngân sách; phối hợp nghiên cứu phương án huy động nguồn lực đầu tư xây dựng hạ tầng, trong đó có các hình thức huy động nguồn lực xã hội, hợp tác công tư và phương thức hợp pháp khác.

Trong khi đó, Sở Xây dựng có trách nhiệm tổ chức lập, thẩm định, trình phê duyệt quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết và các quy hoạch xây dựng liên quan đến Khu Công nghệ cao Cần Thơ. Hệ thống hạ tầng kỹ thuật được yêu cầu bảo đảm đồng bộ, hiện đại và kết nối với hạ tầng chung của thành phố.

Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao thực hiện các thủ tục về đất đai, giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; hướng dẫn quản lý, sử dụng đất theo quy hoạch, kiểm tra việc thực hiện các quy định về bảo vệ môi trường, tài nguyên nước và xử lý chất thải tại khu công nghệ cao.

Về nhân lực, Sở Nội vụ được giao tham mưu UBND TP Cần Thơ về tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, biên chế và nhân lực quản lý Khu Công nghệ cao Cần Thơ; phối hợp tham mưu cơ chế thu hút, sử dụng nhân lực có trình độ chuyên môn cao, nhân lực khoa học, công nghệ và quản lý phù hợp với yêu cầu phát triển của khu.

Các sở, ban, ngành và đơn vị liên quan có trách nhiệm phối hợp, hướng dẫn, tạo điều kiện để triển khai các dự án, hoạt động trong Khu Công nghệ cao Cần Thơ theo quy định pháp luật.