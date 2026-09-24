Hai trạm dừng nghỉ trên cao tốc đối diện nguy cơ dừng hợp đồng

Cục Đường bộ Việt Nam vừa có văn bản lần thứ 2 thông báo việc Công ty CP Tập đoàn Xuân Khiêm chậm tiến độ thực hiện 2 dự án đầu tư kinh doanh công trình trạm dừng nghỉ tại Km534+310 thuộc dự án thành phần Hàm Nghi - Vũng Áng và Km594+400 thuộc dự án thành phần Vũng Áng - Bùng trên tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông.

Trạm dừng nghỉ trên cao tốc Hàm Nghi - Vũng Áng.

Theo Cục Đường bộ Việt Nam, hai dự án do cơ quan này và Công ty CP Tập đoàn Xuân Khiêm ký hợp đồng đầu tư trong tháng 3/2025. Theo thời hạn hợp đồng, trạm dừng nghỉ Hàm Nghi - Vũng Áng phải hoàn thành các công trình dịch vụ công trong 9 tháng, đến ngày 21/1/2026 và hoàn thành toàn bộ trạm trong 12 tháng, đến ngày 21/4/2026.

Đối với trạm dừng nghỉ Vũng Áng - Bùng, thời hạn hoàn thành các công trình dịch vụ công là ngày 15/1/2026 và hoàn thành toàn bộ trạm vào ngày 15/4/2026.

Tuy nhiên, theo báo cáo của Khu Quản lý đường bộ II ngày 10/9/2026, cả hai trạm vẫn chưa hoàn thành đầy đủ các công trình dịch vụ, trong đó có xưởng bảo dưỡng, sửa chữa và khu dịch vụ thương mại. Cục Đường bộ Việt Nam đánh giá tiến độ các dự án tiếp tục chậm so với quy định của hợp đồng.

Đáng chú ý, căn cứ các điều khoản hợp đồng, ngày 19/5/2026, Cục Đường bộ Việt Nam đã có văn bản thông báo về việc chậm tiến độ và yêu cầu nhà đầu tư có biện pháp khắc phục. Tuy nhiên, đến nay nhà đầu tư chưa khắc phục theo yêu cầu.

Trong văn bản mới, Cục Đường bộ Việt Nam tiếp tục thông báo lần thứ 2 về việc nhà đầu tư chậm tiến độ, vi phạm quy định hợp đồng; yêu cầu Xuân Khiêm khẩn trương sửa chữa, khắc phục vi phạm và chịu trách nhiệm về các thiệt hại phát sinh do lỗi của nhà đầu tư. Cơ quan quản lý cũng cho biết sẽ xem xét xử lý trách nhiệm vi phạm hợp đồng. Có thể bị giảm thời gian khai thác, xem xét chấm dứt hợp đồng.

Theo quy định tại hợp đồng, nếu quá thời hạn yêu cầu mà các hạng mục công trình dịch vụ công chưa hoàn thành thì mỗi ngày chậm sẽ bị giảm trừ tương ứng 2 ngày thời gian kinh doanh, vận hành, khai thác.

Trường hợp chậm quá 90 ngày, Ban A có quyền xem xét chấm dứt hợp đồng theo quy định. Đối với trường hợp toàn bộ dự án chưa hoàn thành sau thời hạn yêu cầu, thời gian chậm cũng sẽ bị giảm trừ tương ứng thời gian kinh doanh, vận hành, khai thác.

Trước tình trạng trên, Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu Công ty CP Tập đoàn Xuân Khiêm thực hiện nghiêm các nghĩa vụ, trách nhiệm theo hợp đồng và các yêu cầu của Chính phủ, Bộ Xây dựng, Cục Đường bộ Việt Nam; đồng thời hoàn thành toàn bộ các trạm theo tiến độ đã cam kết.

Cùng với đó, Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu Ban Quản lý dự án Thăng Long và Ban Quản lý dự án Đường sắt thực hiện đầy đủ trách nhiệm được giao, kiểm tra tiến độ, chất lượng công trình và giám sát việc thực hiện nghĩa vụ của nhà đầu tư.

Các Ban QLDA phải báo cáo định kỳ hằng tuần về tình hình thực hiện, đánh giá nguyên nhân ảnh hưởng đến tiến độ và đề xuất giải pháp khắc phục, gửi Cục Đường bộ Việt Nam trước 15h thứ Sáu hằng tuần.

Đặc biệt, hai Ban QLDA được yêu cầu phối hợp với nhà đầu tư rà soát, xác định cụ thể thời gian đã chậm của từng trạm theo các mốc tiến độ trong hợp đồng; đánh giá nguyên nhân chủ quan, khách quan và đề xuất xử lý vi phạm. Báo cáo phải gửi Cục Đường bộ Việt Nam trước ngày 30/9/2026 để làm cơ sở xử lý vi phạm.

Về tiến độ 21 trạm dừng nghỉ trên cao tốc Bắc - Nam, Cục Đường bộ Việt Nam cho biết, đến nay có 21/21 trạm đã nhận bàn giao toàn bộ mặt bằng. Có 18/21 trạm đã hoàn thành công trình dịch vụ thiết yếu và đưa vào khai thác, cơ bản đáp ứng nhu cầu cho lưu thông trên tuyến.

Trong đó, 2 trạm đã hoàn thành toàn bộ, 16 trạm hoàn thành dịch vụ thiết yếu; 2 trạm đang thi công, dự kiến hoàn thành công trình dịch vụ thiết yếu để đưa vào khai thác trong tháng 9/2026 và 1 trạm đang khảo sát, thiết kế, tiến hành thủ tục đầu tư, xây dựng, đất đai để triển khai thi công.

Cục Đường bộ Việt Nam tiếp tục đôn đốc nhà đầu tư, Ban QLDA và phối hợp làm việc với các địa phương đẩy nhanh hoàn thành các thủ tục giao đất, cho thuê đất tại trạm còn lại, đáp ứng tiến độ dự án.

Đồng thời đôn đốc Nhà đầu tư tăng cường nguồn lực, bổ sung mũi thi công, tăng

ca, tăng kíp để đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành công trình dịch vụ thiết yếu các trạm còn lại trong tháng 9/2026; hoàn thành toàn bộ các trạm trong năm 2026 theo tiến độ hợp đồng; triển khai thi công trạm Vĩnh Hảo - Phan Thiết Km144 trong tháng 10/2026.