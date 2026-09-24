Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực hiện các nhiệm vụ tại xã Phiêng Cằm

Đoàn công tác làm việc tại xã Phiêng Cằm.

Các đại biểu tham dự cuộc kiểm tra, nắm tình hình xã Phiêng Cằm.

Đoàn công tác đã kiểm tra dự án đường giao thông Tong Chinh - Na Va và Phiêng Phụ B - Xà Liệt, từ nguồn chương trình 1719, tổng kinh phí hơn 24 tỷ đồng. Đến nay, khối lượng thi 2 công trình đạt khoảng 50%. Các nhà thầu đã cơ bản hoàn thành phần nền đường và đang triển khai thi công mặt đường.

Đoàn công tác kiểm tra, nắm tình hình thi công tuyến đường Phiêng Phụ B - Xà Liệt.

Đoàn công tác kiểm tra, nắm tình hình công tác xoá nhà tạm trên địa bàn xã Phiêng Cằm.

Đối với công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát, xã có 10 hộ được hỗ trợ từ nguồn vốn hỗ trợ nhà ở thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, nguồn hỗ trợ đất ở, nhà ở giai đoạn 2021-2025 của xã Chiềng Nơi và xã Phiêng Cằm trước khi sắp xếp. Đến nay, 6 hộ đang triển khai xây dựng, 1 hộ chuẩn bị thi công. Công tác cải cách thủ tục hành chính, 9 tháng qua, xã tiếp nhận gần 600 hồ sơ, 100% hồ sơ thủ tục hành chính được số hoá. Công tác chuyển đổi số tiếp tục được đẩy mạnh, xã duy trì 15 tổ công nghệ số cộng đồng với 165 thành viên, đã hỗ trợ tạo tài khoản định danh điện tử cho 6.915 người.

Lãnh đạo xã Phiêng Cằm phát biểu ý kiến.

Lãnh đạo Sở khoa học và Công nghệ phát biểu ý kiến tại chương trình kiểm tra, nắm tình hình xã Phiêng Cằm.

Hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn xã cơ bản ổn định, sinh hoạt thuần túy, chấp hành đúng quy định của pháp luật. Đồng bào theo đạo yên tâm, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và quản lý của Nhà nước; không phát sinh vụ việc phức tạp liên quan đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Đồng chí Đặng Ngọc Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại cuộc kiểm tra.

Phát biểu kết luận tại cuộc làm việc, đồng chí Đặng Ngọc Hậu đề nghị xã Phiêng Cằm rà soát các nhiệm vụ, xác định rõ những khó khăn, vướng mắc trong từng lĩnh vực để chủ động phối hợp với các sở, ngành liên quan tìm giải pháp tháo gỡ. Đối với các tuyến đường giao thông đang triển khai, xã cần phối hợp chặt chẽ với các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm chất lượng công trình và hiệu quả đầu tư. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; tổ chức gặp mặt chức sắc, chức việc tôn giáo; quan tâm tạo sinh kế cho đồng bào dân tộc theo đạo. Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, trong đó, tập trung giải ngân công tác xoá nhà tạm; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; triển khai hiệu quả chuyển đổi số, duy trì và phát huy vai trò của các tổ chuyển đổi số cộng đồng, hướng dẫn người dân ứng dụng công nghệ trong giải quyết thủ tục hành chính, sản xuất, kinh doanh và đời sống, gắn chuyển đổi số với phát triển kinh tế - xã hội. Các sở, ngành theo chức năng, nhiệm vụ được giao tiếp tục phối hợp, hướng dẫn xã Phiêng Cằm tháo gỡ khó khăn, nhất là trong triển khai các công trình giao thông, hạ tầng viễn thông; triển khai hiệu quả phong trào bình dân học vụ số...