Lâm Đồng chấp thuận liên danh CII lập hồ sơ đề xuất dự án ven biển dài 34 km, vốn 20.000 tỷ đồng

UBND tỉnh Lâm Đồng vừa chấp thuận cho liên danh gồm CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP HCM (CII), Công ty TNHH Đối tác Công tư CII (CII PPP) và CTCP Xây dựng Hạ tầng IMIC lập hồ sơ đề xuất dự án đầu tư xây dựng hoàn thiện các tuyến đường cảnh quan ven biển phía Nam tỉnh theo phương thức đối tác công tư (PPP).

Liên danh có 4 tháng để nộp hồ sơ đề xuất hoàn chỉnh và tự chịu chi phí, rủi ro trong quá trình lập hồ sơ.

Tuyến cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây nằm trong phạm vi đầu tư mở rộng được nhà đầu tư đề xuất hiện đang khai thác quy mô 4 làn xe hoàn chỉnh. (Nguồn: Báo Xây dựng).

Trước đó, ngày 21/8, liên danh đã báo cáo tỉnh về phương án nghiên cứu dự án. Theo đề xuất sơ bộ, tuyến dài khoảng 34 km, quy mô 6–8 làn xe, vận tốc thiết kế 60–80 km/h.

Tuyến gồm hai đoạn. Đoạn đầu dài khoảng 18 km, từ khu vực kết nối đường Lý Thái Tổ đến giáp ranh phường Phước Hội – xã Sơn Mỹ. Đoạn còn lại dài khoảng 16 km, nối tiếp đến Quốc lộ 55, khu vực giáp ranh TP HCM.

Ông Lê Quốc Bình, Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc CII, đại diện liên danh phát biểu tại buổi làm việc ngày 21/8. (Ảnh: Cổng TTĐT tỉnh Lâm Đồng).

Theo nghiên cứu của liên danh, dự án nhằm hoàn thiện phần kết nối còn thiếu trong hành lang ven biển từ TP HCM qua Hồ Tràm, phía Nam Lâm Đồng đến Phan Thiết. Tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 20.000 tỷ đồng.

Theo phương án sơ bộ, liên danh đề xuất đầu tư dự án theo PPP, loại hợp đồng BT. Khoảng 17.000 tỷ đồng, tương đương 85% tổng mức đầu tư, dự kiến được huy động từ vốn vay ngân hàng. Liên danh đồng thời đề xuất sử dụng khoảng 500 ha quỹ đất dọc tuyến để thanh toán dự án.

Các thủ tục pháp lý dự kiến được thực hiện từ tháng 10/2026 đến tháng 12/2027. Dự án có thể khởi công đầu năm 2028 và thi công khoảng 24 tháng.

Một số nội dung vẫn cần tiếp tục hoàn thiện. Khoảng 5 km hướng tuyến qua Khu công nghiệp Sơn Mỹ chưa có trong quy hoạch tỉnh, trong khi khoảng 16,4 km có hướng tuyến trùng với hai dự án đầu tư công đang chuẩn bị triển khai.

Các thông số về quy mô, hướng tuyến và phương án triển khai vẫn sẽ tiếp tục được rà soát trong quá trình lập hồ sơ đề xuất dự án.