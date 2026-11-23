Dựng xây đất nước bắt đầu từ việc nâng cao dân trí, bồi đắp niềm tin và quy tụ lòng người. Lời Chủ tịch Hồ Chí Minh “Văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi” vì thế đặt văn hóa vào chính những lựa chọn quyết định vận mệnh dân tộc. Tám mươi năm sau, trong một đất nước đang hướng tới tăng trưởng nhanh và phát triển bền vững, tư tưởng ấy đặt ra một đòi hỏi rất cụ thể. Mỗi quyết định phát triển cần được xem xét cả về những giá trị văn hóa mà nó bồi đắp và những tổn thất mà nó có thể gây ra. Một khu đô thị mới mở rộng cơ hội an cư, đồng thời đặt ra câu hỏi về chỗ đọc sách, vui chơi và gặp gỡ của cư dân. Một điểm đến đông khách đem lại nguồn thu, đồng thời đặt ra trách nhiệm bảo vệ di sản và bảo đảm sinh kế cho cộng đồng đã gìn giữ di sản ấy qua nhiều thế hệ.

Nghị quyết 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam đặt văn hóa và con người ở vị trí nền tảng, động lực, trụ cột và hệ điều tiết của phát triển. Chiều sâu của quan điểm ấy sẽ bộc lộ trong cách phân bổ nguồn lực và đánh giá hiệu quả chính sách. Khi quy hoạch dành chỗ cho không gian công cộng, ngân sách bảo đảm cho thư viện hoạt động thường xuyên, nghệ nhân có điều kiện truyền nghề và người sáng tạo được bảo vệ quyền lợi, văn hóa mới thực sự tham gia định hình chất lượng tăng trưởng, chất lượng sống và sức cạnh tranh của đất nước.

Việc Quốc hội xác lập ngày 24.11 hằng năm là Ngày Văn hóa Việt Nam theo Nghị quyết 28/2026/QH16 đem đến một cơ hội để chuyển nhận thức ấy thành hành động. Người lao động được nghỉ làm việc và hưởng nguyên lương. Việc miễn hoặc giảm phí, lệ phí dịch vụ tham quan tại các cơ sở văn hóa, thể thao công lập được thực hiện theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền. Những quy định này dành cho người dân thêm thời gian và điều kiện tiếp cận văn hóa, đồng thời đặt lên chính quyền và các thiết chế công trách nhiệm biến cơ hội trên văn bản thành trải nghiệm trong đời sống.

Các bảo tàng mở cửa vẫn có thể ở ngoài tầm với của học sinh miền núi nếu thiếu phương tiện đi lại. Các chương trình nghệ thuật hay vẫn có thể xa lạ với công nhân nếu giờ diễn lệch với ca làm, hoặc với người khuyết tật nếu địa điểm thiếu lối tiếp cận. Và những kho tư liệu số chỉ phát huy giá trị khi người dân tìm được thứ mình cần và có thể sử dụng. Những khoảng cách ấy đòi hỏi cách tổ chức khác nhau ở mỗi địa bàn, từ triển lãm lưu động, thư viện phục vụ ngoài giờ đến chương trình nghệ thuật có thuyết minh phù hợp với từng nhóm công chúng.

Quyền thụ hưởng văn hóa gắn liền với quyền tham gia sáng tạo và gìn giữ những giá trị mà cộng đồng coi trọng. Đó là điểm gặp nhau giữa Ngày Văn hóa Việt Nam 24.11 và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc 18.11. Khi một khu dân cư cùng bàn cách gìn giữ di tích, chọn người truyền dạy dân ca, chăm lo gia đình khó khăn hay bảo vệ một khoảng không gian chung, người dân đang thực hành văn hóa bằng quyền làm chủ của mình. Tinh thần đoàn kết được bồi đắp từ những công việc có người đảm nhận, có kết quả để cùng nhìn lại và có sự tiếp nối sau ngày hội.

Ở tầm quốc gia, phát triển công nghiệp văn hóa cũng cần được nhìn từ vị thế của người sáng tạo và cộng đồng. Một tác phẩm điện ảnh, một sản phẩm thiết kế hay một chương trình biểu diễn có thể đưa câu chuyện Việt Nam đến những thị trường rộng lớn. Khả năng đi xa ấy phụ thuộc vào chất lượng sáng tạo, việc thực thi quyền tác giả và cách chia sẻ lợi ích với những người cung cấp tri thức, kỹ năng và chất liệu văn hóa. Khi doanh thu góp phần nuôi dưỡng nghề, đào tạo người trẻ và chăm sóc di sản, giá trị kinh tế tạo thêm điều kiện để đời sống văn hóa phát triển.

Báo chí có thể góp phần đưa Ngày Văn hóa Việt Nam vào đời sống bằng việc cung cấp thông tin để công chúng biết mình có thể đi đâu, tham gia việc gì, đồng thời theo dõi những cam kết sau ngày hội. Câu chuyện một nghệ nhân tìm được người nối nghề, một thư viện có thêm bạn đọc hay một nhóm trẻ đưa ký ức làng mình lên môi trường số giúp công chúng hiểu chính sách qua những thay đổi cụ thể. Việc lắng nghe cả những người còn đứng ngoài các hoạt động ấy cũng giúp cơ quan tổ chức nhận ra nơi nguồn lực cần được ưu tiên.

Sau mỗi ngày 24.11, điều đáng hỏi là những ai đã có cơ hội bước vào một không gian văn hóa lần đầu, những địa bàn nào vẫn còn thiếu điều kiện và việc gì đã được bố trí nguồn lực để làm tiếp. Các câu trả lời cần được dùng để điều chỉnh cách vận hành thiết chế, đầu tư cho cơ sở và thu hẹp chênh lệch giữa các vùng, miền. Một chương trình thành công trong ngày kỷ niệm có thể mở đầu cho một năm hoạt động tốt hơn, nếu chính quyền, nhà trường, giới sáng tạo và cộng đồng cùng nhận phần việc của mình.

Ngày 24.11.1946 nhắc chúng ta rằng ngay khi đất nước phải dồn sức bảo vệ nền độc lập, việc vun bồi đời sống tinh thần đã được đặt vào trung tâm của công cuộc kiến quốc. Ngày 24.11 hôm nay trao cho chúng ta một dịp để xem xét chất lượng phát triển từ chính đời sống của mỗi người. Khi một em nhỏ ở vùng xa có thêm cơ hội đọc sách, một người lao động có thêm điều kiện thưởng thức nghệ thuật, một cộng đồng có thêm quyền quyết định cách gìn giữ di sản của mình, lời “Văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi” tiếp tục có ý nghĩa trong từng bước phát triển của đất nước.