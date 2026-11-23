Các đại biểu khảo sát vị trí tổ chức lễ khai mạc, bế mạc ngày hội.

Sáng 23/11, tại xã Gò Quao, Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp UBND xã Gò Quao cùng các đơn vị liên quan kiểm tra công tác chuẩn bị Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch đồng bào Khmer tỉnh An Giang lần thứ XVIII năm 2026.

Đến nay, địa phương đã hoàn thành lắp đặt khán đài, nhà bạt, sân khấu; chỉnh trang đường giao thông, vệ sinh môi trường và chuẩn bị các điều kiện phục vụ đại biểu, vận động viên, du khách. Các hoạt động trưng bày, triển lãm cũng cơ bản hoàn tất. Trong đó, Bảo tàng tỉnh chuẩn bị 100 hình ảnh, 112 hiện vật về di sản văn hóa Khmer; Thư viện tỉnh hoàn thiện khu vực triển lãm sách.

Liên hoan Nghệ thuật truyền thống Khmer diễn ra từ ngày 20 đến 23/11, với 21 đơn vị tham gia, 64 tiết mục. Hội chợ thương mại, giới thiệu sản phẩm địa phương diễn ra từ ngày 22 đến 30/11 tại quảng trường xã Gò Quao.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh An Giang Trần Nguyễn Bá phát biểu tại cuộc họp.

Phó Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình An Giang Đỗ Quốc Bửu trao đổi tại buổi họp.

Điểm nhấn của ngày hội là Giải đua ghe Ngo trên sông Cái Lớn trong hai ngày 24 và 25/11, với 30 ghe đăng ký, gồm 28 ghe trong tỉnh và 2 ghe ngoài tỉnh; tổng cộng 2.850 vận động viên, trong đó có 515 vận động viên nữ. Các môn võ cổ truyền, bóng đá, bóng chuyền và đua ghe Ngo mini đã hoàn thành.

Theo Ban Tổ chức, lễ khai mạc ngày hội và Giải đua ghe Ngo diễn ra lúc 8 giờ ngày 24/11; lễ bế mạc và trao giải tổ chức sáng 25/11. Báo và phát thanh, truyền hình An Giang sẽ truyền hình trực tiếp trên sóng phát thanh, truyền hình và các nền tảng số.