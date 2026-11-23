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Việc Quốc hội thông qua Nghị quyết 28/2026/QH16, xác lập ngày 24/11 hằng năm là Ngày Văn hóa Việt Nam, người lao động được nghỉ làm việc và hưởng nguyên lương, mang ý nghĩa thiết thực. Đây không chỉ là dịp để người dân thụ hưởng các giá trị di sản, nghệ thuật và tri thức, mà còn góp phần nâng cao nhận thức về vai trò của văn hóa, khuyến khích mỗi người chủ động gìn giữ và bồi đắp nền tảng văn hóa dân tộc.

Gìn giữ bản sắc, bồi đắp giá trị văn hóa

Theo PGS.TS Bùi Hoài Sơn - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, ý nghĩa lớn nhất của Ngày Văn hóa Việt Nam là “biến một quan điểm mang tính nền tảng thành một trải nghiệm xã hội cụ thể”. Xã hội đã nói nhiều về vai trò của văn hóa, nhưng để văn hóa thực sự đi vào đời sống, mỗi người cần có cơ hội cảm nhận, tham gia và thực hành.

Văn hóa sẽ khó phát huy sức mạnh nếu chỉ hiện diện trong văn bản, diễn đàn, lễ kỷ niệm hay những lời tôn vinh. Giá trị văn hóa chỉ thực sự có sức sống khi con người hiểu, trân trọng và thể hiện những giá trị ấy qua cách sống, cách ứng xử và lựa chọn hằng ngày.

PGS.TS Bùi Hoài Sơn hình dung Ngày Văn hóa Việt Nam cần có ba lớp ý nghĩa gắn bó với nhau: nhận biết giá trị, thực hành giá trị và cùng nhau sáng tạo giá trị mới. Trước hết, người dân cần hiểu về lịch sử, di sản, tiếng Việt, nghệ thuật, phong tục và những phẩm chất tốt đẹp của dân tộc. Sự hiểu biết là nền tảng để hình thành tình yêu, niềm tự hào và ý thức gìn giữ văn hóa.

Tuy nhiên, chỉ nhận biết thôi thì chưa đủ, những giá trị như nhân ái, nghĩa tình, trách nhiệm, tôn trọng kỷ cương và ứng xử văn minh cần trở thành thói quen trong đời sống. Văn hóa không chỉ hiện diện ở di tích, tác phẩm nghệ thuật hay lễ hội, mà còn thể hiện qua cách mỗi người đối xử với nhau, tôn trọng cộng đồng và có trách nhiệm với môi trường sống.

Lớp ý nghĩa thứ ba là sáng tạo giá trị mới. Mỗi thế hệ không chỉ kế thừa, bảo tồn di sản của cha ông mà còn cần đóng góp những giá trị mới cho tương lai, để văn hóa luôn được bồi đắp và phát triển. Văn hóa không chỉ là những gì được kế thừa mà còn là những đóng góp của mỗi thế hệ cho đời sống dân tộc.

PGS. TS Bùi Hoài Sơn - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương trình bày tham luận tại Hội thảo khoa học “40 năm đổi mới chính sách văn hóa - những vấn đề lý luận và thực tiễn”. (Ảnh: BTC).

Ba lớp ý nghĩa ấy tạo thành một quá trình liên tục: Hiểu để trân trọng, thực hành để gìn giữ sức sống, sáng tạo để văn hóa không ngừng phát triển. Từ trường học, bảo tàng, thư viện, di tích đến khu dân cư và không gian số, các hoạt động văn hóa cần gắn với trải nghiệm thiết thực như tham quan, đọc sách, sáng tạo nghệ thuật, chăm sóc di tích, xây dựng môi trường sống văn minh. Qua đó, văn hóa trở thành một phần gần gũi của đời sống hằng ngày.

PGS.TS Bùi Hoài Sơn nhấn mạnh: “Văn hóa thuộc về mọi người và mỗi người đều có trách nhiệm làm cho văn hóa tốt đẹp hơn”. Vì vậy, xây dựng văn hóa không chỉ là trách nhiệm của cơ quan quản lý, nhà nghiên cứu hay giới văn nghệ sĩ, mà còn cần sự chung tay của gia đình, nhà trường, doanh nghiệp và cộng đồng.

Từ cách cha mẹ ứng xử với con cái, thầy cô giáo dục học sinh, người lao động thực hiện trách nhiệm nghề nghiệp đến cách mỗi cá nhân giao tiếp trên mạng xã hội, tất cả đều góp phần hình thành môi trường văn hóa chung.

Kết nối di sản với sáng tạo, khơi thông nguồn lực văn hóa

Để văn hóa thực sự trở thành nguồn lực phát triển, bên cạnh việc nuôi dưỡng các giá trị trong đời sống, cần tạo điều kiện để di sản và bản sắc dân tộc tiếp tục được phát huy trong xã hội đương đại. PGS.TS Bùi Hoài Sơn cho rằng, không nên coi bảo tồn và sáng tạo là hai yêu cầu đối lập. Bản sắc có sức sống khi được các thế hệ tiếp tục sử dụng, diễn giải và làm mới; ngược lại, sáng tạo chỉ bền vững khi có gốc rễ văn hóa đủ sâu.

Một làn điệu dân ca, nghề thủ công, câu chuyện lịch sử hay hình thức kiến trúc truyền thống không chỉ cần được lưu giữ, mà còn có thể trở thành chất liệu cho thiết kế, phim ảnh, trò chơi, thời trang, du lịch trải nghiệm và giáo dục số. Điều quan trọng là quá trình khai thác phải tôn trọng tính xác thực, chủ thể văn hóa và bảo đảm lợi ích trở lại cho cộng đồng.

Từ quan họ, tranh dân gian Đông Hồ đến các nghề thủ công truyền thống, khả năng kết nối giữa bảo tồn và sáng tạo rất rộng. Công nghệ số giúp lưu trữ, phổ biến di sản; giáo dục tạo ra thế hệ công chúng mới; công nghiệp sáng tạo đưa chất liệu văn hóa vào những sản phẩm và trải nghiệm phù hợp với đời sống hiện đại. Tuy nhiên, nếu chạy theo thị hiếu ngắn hạn, thương mại hóa bằng mọi giá hoặc khai thác hời hợt những yếu tố bề mặt, giá trị văn hóa có thể bị mai một ngay trong quá trình quảng bá.

Theo ông Bùi Hoài Sơn, cần xây dựng hệ sinh thái sáng tạo, kết nối di sản, nghệ nhân, nghệ sĩ, nhà thiết kế, doanh nghiệp, trường học, viện nghiên cứu, nền tảng số và cộng đồng địa phương. Nhà nước không chỉ quản lý từng hoạt động mà còn cần kiến tạo môi trường để các chủ thể văn hóa phát huy năng lực sáng tạo, tiếp cận nguồn lực và thị trường.

Việt Nam có “nguồn vốn” di sản phong phú với 40.000 di tích, gần 70.000 di sản văn hóa phi vật thể được kiểm kê. (Ảnh minh họa).

Việt Nam hiện có hơn 40.000 di tích, gần 70.000 di sản văn hóa phi vật thể được kiểm kê; các ngành công nghiệp văn hóa đóng góp khoảng 5% GDP, theo số liệu đại diện Bộ VH,TT&DL công bố tại hội thảo ngày 18/11/2026. Tuy nhiên, tiềm năng này chưa được khai thác tương xứng do nguồn lực đầu tư còn hạn chế, chính sách thiếu đồng bộ, cơ hội thụ hưởng văn hóa giữa các vùng miền chênh lệch.

Vì vậy, cần hoàn thiện chính sách đầu tư, khuyến khích sáng tạo, bảo vệ quyền tác giả và nâng cao năng lực thiết chế văn hóa, tạo điều kiện để người dân tham gia, sáng tạo và thụ hưởng các giá trị văn hóa.

Ngày Văn hóa Việt Nam không nên chỉ được đánh giá bằng số lượng sự kiện hay quy mô chương trình kỷ niệm, mà quan trọng hơn là những thay đổi trong nhận thức, hành vi và đời sống của người dân.

Theo PGS.TS Bùi Hoài Sơn, thành công của ngày 24/11 nằm ở việc người dân hiểu thêm về văn hóa, tích cực tham gia các hoạt động và hình thành thói quen ứng xử văn minh, gắn bó hơn với cộng đồng, bản sắc dân tộc.

Đây cũng là thước đo hiệu quả chính sách văn hóa: người dân có thêm cơ hội tiếp cận, thụ hưởng văn hóa; người sáng tạo được tạo điều kiện phát huy năng lực; cộng đồng được hưởng lợi từ di sản. Khi các giá trị nhân ái, trung thực, trách nhiệm trở thành nếp sống, di sản tiếp tục được trao truyền và nuôi dưỡng sáng tạo, văn hóa mới thực sự trở thành nền tảng, động lực phát triển.

PGS.TS Bùi Hoài Sơn nhấn mạnh, nếu sau ngày 24/11, cách chúng ta sống với văn hóa vào ngày 25/11 tốt hơn ngày 23/11 - dù chỉ từ một hành vi nhỏ, thì đó chính là thành công thực chất và bền vững nhất. Bởi suy cho cùng, giá trị của Ngày Văn hóa Việt Nam không chỉ nằm ở một ngày dành để tôn vinh, mà ở việc những giá trị tốt đẹp được tiếp nối, thực hành và lan tỏa trong đời sống mỗi ngày.