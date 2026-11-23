Bước ngoặt từ chiếc hòm gỗ cũ giữa mùa dịch

Sinh ra và lớn lên giữa trập trùng đá tai mèo ở bản Thải Phìn Tủng (xã Đồng Văn), từ nhỏ Vàng Thị Dế đã quen thuộc với tiếng kẽo kẹt của guồng quay sợi, nhịp thoi lách cách bên bếp lửa của bà và mẹ. Với người Mông, cây lanh mọc kiên cường từ kẽ đá vừa là thứ dệt nên váy áo, vừa là mạch sống văn hóa tâm linh của đồng bào.

Bằng tư duy nhạy bén, làm chủ công nghệ và thương mại điện tử xuyên biên giới, cô gái trẻ người Mông đã đánh thức tiềm năng của cây lanh truyền thống, tạo sinh kế bền vững cho hàng chục phụ nữ vùng cao. Ảnh: NVCC

Năm 2021, khi đang là sinh viên năm thứ ba Trường Đại học Văn hóa Hà Nội, dịch bệnh Covid-19 bùng phát khiến Dế mất việc làm thêm ở nhà hàng, mất nguồn thu nhập và phải tạm gác việc học về quê tránh dịch. Trong lúc dọn dẹp nhà cửa, cô tình cờ thấy những xấp vải lanh thô mẹ cất kỹ dưới đáy hòm gỗ cũ. Mẹ bảo đó là của hồi môn quý giá chỉ dùng trong ngày cưới hoặc ma chay. Xót xa khi thấy báu vật dệt bằng biết bao mồ hôi của người phụ nữ vùng cao lại nằm im trong bóng tối, Dế xin phép mẹ chụp ảnh đăng bán thử.

Bất ngờ đã xảy ra khi đơn hàng đầu tiên nhanh chóng được chốt. Nhận thấy giá trị thực sự của sản phẩm quê hương, Dế cầm chiếc điện thoại thông minh ra tận nương ngô, bấm máy ghi lại từng công đoạn canh tác lanh, tước sợi, se sợi, lăn đá rồi đăng tải lên các nền tảng mạng xã hội. Nhờ có kết nối Internet và sự nhạy bén với các sàn thương mại điện tử xuyên biên giới, những mét vải thô mộc từ thung lũng đá hẻo lánh đã bắt đầu vượt biên giới, tìm đường xuất khẩu sang Mỹ, Pháp, Nhật Bản....

Tốt nghiệp đại học, bất chấp nhiều cơ hội ở lại Thủ đô, cô gái trẻ quyết định gói ghém hành trang trở về chân dốc Thài Phìn Tủng để gầy dựng thương hiệu Hemp Hmong Vietnam.

Cải tiến nghề nghìn năm để bước vào "cuộc chơi lớn"

Đường khởi nghiệp nơi cao nguyên đá không trải hoa hồng. Dế nhanh chóng nhận ra khổ vải lanh truyền thống của đồng bào bấy lâu chỉ hẹp vỏn vẹn 35cm. Khổ vải hẹp khiến các xưởng may hiện đại dưới xuôi và khách nước ngoài rất khó cắt may, hao vải và lãng phí.

Không chấp nhận dậm chân tại chỗ, Dế ngồi lại cùng các nghệ nhân lớn tuổi trong bản, kiên trì bàn bạc và cùng nhau chỉnh sửa từng con thoi, chiếc cọc, nâng thành công khổ dệt lên 60cm. Tấm vải dệt ra vừa phẳng dặn, chuẩn kích thước công nghiệp, vừa giữ vẹn nguyên vẻ thô mộc, tự nhiên.

Nhận thấy xu hướng toàn cầu đang dịch chuyển mạnh mẽ sang thời trang bền vững (Sustainable Fashion), Dế kiên quyết giữ trọn vẹn quy trình sản xuất xanh, không một giọt hóa chất: từ ngâm tro bếp làm trắng tự nhiên đến dùng đá sông Nho Quế lăn nhiều giờ để ép sợi bóng mịn. Cô còn đa dạng hóa dải sản phẩm sang khăn quàng, túi xách, đồ trang trí tinh xảo kết hợp giữa nét cổ truyền và thẩm mỹ hiện đại.

Người dân địa phương phấn khởi vì ý tưởng cải tiến, dệt khổ vải lớn do các bà, các mẹ trong xóm cùng thực hiện giúp nâng cao thu nhập so với trước đây. Ảnh: NVCC

Để đưa hàng ra thế giới một cách chuyên nghiệp, cô gái Mông kiên trì tự học tiếng Anh mỗi đêm đến 2-3 giờ sáng. Dế tự tay soạn thảo email bằng tiếng Anh gửi đối tác, tìm hiểu quy chuẩn đóng gói chống ẩm mốc khi vận chuyển đa vùng khí hậu, đăng ký thanh toán trực tuyến quốc tế và tỉ mỉ đọc từng đánh giá của khách hàng để hoàn thiện. Với những đóng góp đột phá, năm 2023, Vàng Thị Dế đã được trao giấy khen về "Sử dụng công nghệ số lan tỏa hình ảnh Hà Giang".

Xưởng lanh Hemp Hmong Vietnam giờ đây không đơn thuần là nơi sản xuất, mà đã trở thành mái ấm chở che cho những mảnh đời yếu thế. Hiện tại, xưởng tạo việc làm thường xuyên cho lao động trực tiếp và liên kết dệt gia công tại nhà với hơn 10 hộ gia đình người Mông.

Nhờ có lương ổn định vài triệu đồng mỗi tháng từ xưởng, những phụ nữ lớn tuổi có hoàn cảnh éo le như bà Hầu Thị Cáy (55 tuổi) hay bà Sùng Thị Say (66 tuổi) đã có thể tự mua gạo, chi trả sinh hoạt mà không phải sống trong cảnh túng quẫn. Không chỉ vậy, những thiếu nữ 15, 16 tuổi từng đứng trước nguy cơ nghỉ học, tảo hôn cũng tìm đến xưởng của Dế học nghề. Ở đây, các em được tiếp xúc với du khách muôn phương, được trả công xứng đáng, mở mang nhận thức để rồi tự tin tuyên truyền gia đình xóa bỏ dần các hủ tục lạc hậu.

Không dừng lại ở quy mô nhỏ lẻ, Dế cùng chính quyền địa phương đã ký kết hợp đồng bao tiêu sản phẩm từ cây gai dầu với diện tích lên tới 10ha theo chuỗi liên kết ba bên: Chính quyền - Người dân - Doanh nghiệp. Trồng lanh trên đất đá tai mèo nay mang lại giá trị kinh tế ấn tượng, đạt từ 200 - 300 triệu đồng/ha mỗi năm, cao hơn gấp nhiều lần so với các loại hoa màu truyền thống.

Tiếng thoi dệt người Mông vang danh năm châu

Từ cô sinh viên nhận từng bát gạo, đồng tiền gom góp của bà con ngày lên xe đỗ đại học, Vàng Thị Dế đã trở thành đại sứ văn hóa đưa vải lanh người Mông bước ra thế giới.

Cô liên tục xuất hiện với vai trò diễn giả đại diện duy nhất của Việt Nam tại nhiều sự kiện quốc tế lớn: từ chuỗi dự án di sản tại Đại học Dân tộc Vân Nam (Trung Quốc), Diễn đàn Gai dầu quốc tế châu Á tại Bangkok (Thái Lan), đến hội thảo truyền thống Borneo Interwoven tại Sarawak (Malaysia). Hình ảnh cô gái Mông rạng rỡ trong bộ váy dân tộc, tự tin thuyết trình về sức sống của cây lanh và khát vọng của phụ nữ vùng cao trước bạn bè quốc tế đã gây ấn tượng sâu sắc với truyền thông nước bạn.

Ngay tại bản làng, xưởng dệt của Dế trở thành "bảo tàng sống", đón tiếp nhiều đoàn du khách, thậm chí cả các thạc sĩ, nghiên cứu sinh nhân văn học từ Paris (Pháp) lặn lội sang lưu trú nhiều tháng để tìm hiểu văn hóa bản địa. Ảnh: NVCC

Ngay tại bản làng, xưởng dệt của Dế trở thành "bảo tàng sống", đón tiếp nhiều đoàn du khách, thậm chí cả các thạc sĩ, nghiên cứu sinh nhân văn học từ Paris (Pháp) lặn lội sang lưu trú nhiều tháng để tìm hiểu văn hóa bản địa. Năm 2025, Dế vinh dự được diện kiến và giới thiệu sản phẩm thủ công truyền thống của đồng bào Mông với Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Văn phòng Chính phủ.

Đứng giữa nương lanh xanh mướt mọc lên từ kẽ đá xám cằn cỗi, cô gái trẻ bộc bạch mục tiêu trong 3 năm tới: mở rộng quy mô để tạo việc làm ổn định cho khoảng 500 phụ nữ vùng cao với mức thu nhập từ 5-7 triệu đồng/tháng ngay tại nếp nhà của họ. Tinh thần dám nghĩ, dám làm và khả năng tiếp cận công nghệ linh hoạt của Vàng Thị Dế chính là minh chứng sống động cho bản lĩnh của thế hệ thanh niên dân tộc thiểu số hôm nay: biến di sản truyền thống thành tài sản kinh tế bền vững cho quê hương.