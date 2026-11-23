Chương trình quy tụ nhiều nghệ sĩ, ca sĩ được đông đảo khán giả yêu mến như: Hồ Ngọc Hà, Đức Phúc, Phương Ly, Rhyder, Đông Hùng, Dương Hoàng Yến, Hoàng Hiệp, Hồng Duyên, Xuân Hảo, Tố Hoa, Việt Danh, Ca nương Kiều Anh và nhóm Oplus.

Tiết mục tại buổi tổng duyệt chương trình vào tối ngày 22.11

Với sự kết hợp đa dạng giữa các sắc màu âm nhạc, từ những giai điệu giàu cảm xúc đến các tiết mục biểu diễn sôi động, chương trình hứa hẹn mang đến không gian nghệ thuật hấp dẫn, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa của nhân dân, đồng thời tạo điểm nhấn trong chuỗi hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam tại tỉnh Hưng Yên.

Không chỉ là sự kiện biểu diễn nghệ thuật, “Hưng Yên – Tinh hoa đất Việt” còn mang ý nghĩa lan tỏa những giá trị văn hóa tốt đẹp, khơi dậy tình yêu quê hương, đất nước, niềm tự hào về truyền thống lịch sử, văn hóa dân tộc.

Thông qua chương trình, hình ảnh Hưng Yên – vùng đất hội tụ những giá trị văn hóa đặc sắc, giàu truyền thống văn hiến – tiếp tục được quảng bá rộng rãi tới Nhân dân và du khách.

Các ca sĩ tham gia chương trình nghệ thuật

Tại buổi tổng duyệt chương trình vào tối ngày 22.11, các tiết mục nghệ thuật được trình diễn theo kịch bản, kết hợp kiểm tra hệ thống âm thanh, ánh sáng và các điều kiện phục vụ chương trình.

Các đại biểu đánh giá cao công tác chuẩn bị, đồng thời góp ý bổ sung hình ảnh về bản sắc văn hóa, các di tích lịch sử, văn hóa tiêu biểu của Hưng Yên trong phần trình chiếu trực quan (visual); điều chỉnh một số hình ảnh minh họa phục vụ biểu diễn, sắp xếp lại thứ tự các tiết mục và hoàn thiện các yếu tố kỹ thuật, bảo đảm chương trình diễn ra trang trọng, hấp dẫn, đạt chất lượng nghệ thuật cao.

Mô phỏng sân khấu chương trình "Hưng Yên - Tinh hoa Đất Việt"

Chương trình do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hưng Yên thực hiện, được truyền hình trực tiếp trên sóng Báo và Phát thanh, Truyền hình Hưng Yên.

Trước đó, tại cuộc họp chuẩn bị tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Phạm Văn Nghiêm đề nghị các đơn vị bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông, bố trí khu vực đỗ xe và vệ sinh môi trường tại địa điểm tổ chức; đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá về sự kiện; xây dựng kịch bản tổ chức truyền hình trực tiếp chương trình nghệ thuật phục vụ đông đảo nhân dân theo dõi.