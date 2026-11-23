Trên hành trình sáng tạo, tôi luôn luôn tâm niệm rằng, mỗi tác phẩm ra đời trước hết là kết quả của lao động, trải nghiệm, vốn sống và sự dấn thân của người cầm bút. Nhưng phía sau những trang viết đôi khi còn có những bàn tay âm thầm nâng đỡ, những tấm lòng sẻ chia, những sự đồng hành không thể đo đếm bằng vật chất. Với tôi, bộ sách này là một hành trình như thế. Và nếu không có sự quan tâm, giúp đỡ của PETROVIETNAM cùng các đơn vị, chắc chắn hành trình ấy sẽ khó khăn hơn rất nhiều.

Nhà văn Nguyễn Như Phong ký tặng sách cho khách mời tại lễ ra mắt.

Viết về một ngành kinh tế - kỹ thuật đã khó, viết về ngành Dầu khí, đặc biệt là cuộc sống và công việc của những người lao động trên các giàn khoan ngoài biển khơi, lại càng khó hơn. Đó là một nghề nghiệp hết sức đặc biệt, có thể nói bằng một câu vừa hóm hỉnh, vừa chứa đựng biết bao nhọc nhằn: “Ăn cơm dương gian, nói chuyện đáy biển”. Những người thợ dầu khí làm việc giữa trùng khơi, đối diện với những tầng địa chất nằm sâu hàng nghìn mét dưới đáy biển, với những hệ thống máy móc, thiết bị kỹ thuật phức tạp, những quy trình nghiêm ngặt và không ít tình huống khắc nghiệt, bất trắc. Cuộc sống của họ có những quy luật riêng, những áp lực riêng, những niềm vui và nỗi buồn mà người ở đất liền không dễ hình dung.

Muốn viết đúng về họ, không thể chỉ ngồi trong phòng làm việc, đọc tài liệu, nghe kể chuyện rồi tưởng tượng. Không có hơi thở của giàn khoan, không có mùi dầu, mùi biển, không có tiếng máy rung, tiếng sóng vỗ vào chân công trình thì tác phẩm rất dễ chỉ còn là những dòng mô tả khô khan. Sự hỗ trợ, tạo điều kiện để tôi được đến với những công trình dầu khí ngoài khơi xa vì thế có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Đó không đơn thuần là giúp một nhà văn có phương tiện đi lại, mà là trao cho người viết cơ hội tiếp cận hiện thực, tích lũy vốn sống và tìm thấy chất liệu chân thực nhất cho tác phẩm.

Nhưng đến với giàn khoan mới chỉ là bước đầu. Muốn hiểu người dầu khí, phải sống cùng họ, ăn cùng họ, trò chuyện với họ, nghe họ kể những câu chuyện đôi khi không có trong bất cứ báo cáo hay tài liệu chuyên ngành nào. Phải nghe những tâm sự về nỗi cô đơn giữa biển khơi trong những ngày biển động, khi sóng gió vây quanh, đất liền trở nên xa ngái; nghe những câu chuyện về bản lĩnh, sự bình tĩnh và tinh thần trách nhiệm của người thợ trước những thử thách ngặt nghèo; nghe cả những trăn trở, những phút yếu lòng, những cám dỗ và những lựa chọn khó khăn trong cuộc đời mỗi con người.

Chính từ những cuộc gặp gỡ, những câu chuyện và những trải nghiệm ấy, tôi dần nhận ra phía sau công việc tìm kiếm, thăm dò và khai thác dầu khí không chỉ là câu chuyện về tài nguyên, công nghệ hay hiệu quả kinh tế. Đó còn là câu chuyện về khát vọng, trí tuệ, lòng can đảm, kỷ luật, tình đồng đội và trách nhiệm đối với đất nước. Một giọt dầu được đưa lên từ lòng biển sâu không chỉ mang giá trị vật chất. Trong đó còn có mồ hôi, trí tuệ, sự hy sinh thầm lặng và cả những tháng ngày xa gia đình của biết bao con người.

Nếu phải khái quát điều tôi cảm nhận được sau những chuyến đi và những cuộc gặp gỡ ấy, có lẽ đó là một thứ triết lý nghề nghiệp được kết tinh từ chính cuộc sống của người dầu khí: Gọi dầu và lắng nghe tiếng biển.

Gọi dầu là khát vọng tìm kiếm, khám phá và chinh phục những nguồn năng lượng ẩn sâu trong lòng đất, lòng biển; là ý chí không chịu khuất phục trước những giới hạn của tự nhiên, là trí tuệ và bản lĩnh của con người Việt Nam trên hành trình làm chủ những công trình, công nghệ dầu khí. Nhưng lắng nghe tiếng biển lại là một chiều sâu khác. Đó là biết lắng nghe những biến động của thiên nhiên, hiểu những quy luật khắc nghiệt của biển cả, trân trọng từng sinh mệnh con người, biết lắng nghe đồng đội và cả những tiếng nói thầm kín trong tâm hồn mỗi người lao động. Gọi dầu cần khát vọng, trí tuệ và lòng quả cảm; lắng nghe tiếng biển cần sự tỉnh táo, khiêm nhường, trách nhiệm và tình yêu cuộc sống.

Có lẽ, chính sự kết hợp giữa hai điều ấy đã làm nên phẩm chất của người dầu khí: dám đi tới những nơi xa xôi, khắc nghiệt để tìm kiếm nguồn năng lượng cho đất nước, nhưng không bao giờ được phép quên rằng phía sau mỗi công trình, mỗi giàn khoan, mỗi giọt dầu là con người, là gia đình, là sự an toàn và là những giá trị không thể đánh đổi.

Với tôi, sự giúp đỡ của PETROVIETNAM và các đơn vị không chỉ là những hỗ trợ về điều kiện vật chất, phương tiện tác nghiệp hay sự động viên về tinh thần. Điều quý giá hơn cả là các đồng chí lãnh đạo, các kỹ sư, chuyên gia và người lao động đã giúp tôi tích lũy thêm một nguồn năng lượng tinh thần. Đó là năng lượng của niềm tin, của sự cảm phục trước trí tuệ và nghị lực con người; của tình yêu đối với biển đảo, đối với những người lao động đang ngày đêm âm thầm cống hiến cho sự phát triển của đất nước. Nguồn năng lượng ấy đã đi vào trang viết, làm cho những câu chuyện không chỉ có thông tin mà còn có cảm xúc, không chỉ có sự kiện mà còn có thân phận con người.

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Tôi đặc biệt trân trọng sự đồng hành ấy trong quá trình thực hiện tiểu thuyết "Người gọi dầu". Đây là cuốn tiểu thuyết đầu tiên viết về ngành Dầu khí Việt Nam, một lĩnh vực có lịch sử, có những con người, những số phận và những câu chuyện nghề nghiệp hết sức phong phú, nhưng cho đến nay chưa được phản ánh tương xứng trong đời sống văn học. Một cuốn tiểu thuyết không thể chỉ là sự tập hợp những tư liệu thực tế hay những câu chuyện có thật. Văn học đòi hỏi sự sáng tạo, khả năng khám phá số phận, đi sâu vào thế giới nội tâm và chạm tới những vấn đề có ý nghĩa rộng lớn hơn đời sống của từng nhân vật. Vì vậy, những gì tôi nhận được từ các chuyến đi, từ những cuộc trò chuyện và sự sẻ chia của người dầu khí chính là chất liệu quý báu để tôi có thể hư cấu, sáng tạo và xây dựng thế giới nghệ thuật của riêng mình.

Nhà văn Nguyễn Như Phong ký tặng sách cho độc giả tại lễ ra mắt.

Tôi cũng hy vọng "Người gọi dầu", dù là cuốn tiểu thuyết đầu tiên viết về ngành Dầu khí Việt Nam, sẽ không phải là tác phẩm duy nhất. Mong rằng từ đây sẽ có thêm nhiều nhà văn, nhà thơ, nhiều cây bút thuộc các thế hệ tiếp tục tìm đến với ngành Dầu khí, khám phá những vùng hiện thực mới, những con người mới, những câu chuyện mới. Bởi đời sống của ngành công nghiệp - năng lượng quốc gia, với những công trình kỳ vĩ, những bước tiến khoa học - công nghệ, những cuộc tìm kiếm đầy gian nan và đặc biệt là những số phận con người phía sau mỗi thành tựu, còn chứa đựng một nguồn đề tài văn học vô cùng phong phú. Những tác phẩm ngày càng đa dạng, dày dặn và hấp dẫn về lĩnh vực này sẽ góp phần làm giàu thêm diện mạo văn học Việt Nam đương đại, đồng thời lưu giữ những ký ức, những dấu ấn của một thời kỳ lao động, sáng tạo và cống hiến đáng tự hào.

Những tình cảm, sự giúp đỡ và những trải nghiệm quý báu ấy sẽ luôn được các nhà văn, nhà báo, trong đó có tôi, trân trọng, ghi nhớ. Tôi coi đó không chỉ là ân tình dành cho một người cầm bút, mà còn là sự khích lệ đối với văn học viết về ngành công nghiệp - năng lượng của đất nước, đối với những nỗ lực lưu giữ chân dung con người và thời đại bằng ngôn ngữ nghệ thuật.