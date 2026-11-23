Các bạn trẻ tìm hiểu văn hóa Việt Nam và các nước tại một sự kiện ở Thủ đô. (Ảnh: LINH PHAN)

Với sự có mặt của các diễn giả đặc biệt gồm Trưởng Ban Đoàn thể Nhân dân, Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương Vy Tư Liệu; Thạc sĩ, Nhạc sĩ Lưu Quang Minh, Giám đốc nghệ thuật Vietnam Artist Network; nhà sáng tạo nội dung kênh truyền thông số Schannel Lưu Việt Thắng, Hội nghị hướng tới cụ thể hóa những nội dung trọng tâm của Nghị quyết số 80-NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam.

Theo Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương Nông Quỳnh Ngân, hội nghị còn nhằm đẩy mạnh nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của văn hóa trong phát triển đất nước; gắn những định hướng lớn của Nghị quyết 80 với yêu cầu xây dựng văn hóa công sở, phát triển môi trường văn hóa giải trí lành mạnh và phát huy sức sáng tạo của thanh niên trong không gian số.

Đồng chí Nông Quỳnh Ngân phát biểu khai mạc hội nghị. (Ảnh: Ban tổ chức cung cấp)

Với hình thức trình bày ngắn gọn, tập trung vào thông điệp cốt lõi theo phong cách TED Talk, hội nghị đã kết nối các góc nhìn từ công tác lãnh đạo, quản lý, hoạt động nghệ thuật, sáng tạo nội dung số đến thực tiễn công tác Đoàn, giúp đoàn viên, thanh niên tiếp cận nội dung phát triển văn hóa từ những vấn đề gần gũi với học tập, công tác và đời sống.

Mở đầu chuỗi chuyên đề, đồng chí Vy Tư Liệu đã chia sẻ nội dung “Nghị quyết số 80-NQ/TW về phát triển văn hóa và xây dựng văn hóa công sở”. Chuyên đề đặt văn hóa trong mối liên hệ trực tiếp với chất lượng hoạt động của cơ quan, đơn vị, từ tinh thần trách nhiệm, kỷ luật công vụ đến thái độ ứng xử, phong cách phối hợp và ý thức phụng sự nhân dân.

Các diễn giả trình bày những chuyên đề của hội nghị. (Ảnh: Ban tổ chức cung cấp)

Qua đó, văn hóa công sở được nhìn nhận không chỉ ở những quy tắc hay chuẩn mực ứng xử, mà còn ở hành động cụ thể của mỗi cán bộ, đoàn viên, thanh niên trong thực hiện nhiệm vụ hằng ngày. Việc xây dựng môi trường làm việc kỷ cương, chuyên nghiệp, nhân văn là một cách thiết thực để đưa các giá trị văn hóa vào hoạt động của tổ chức và từng cá nhân.

Tiếp nối hội nghị, Thạc sĩ, Nhạc sĩ Lưu Quang Minh đã trao đổi về chuyên đề “Vai trò của nhà tổ chức âm nhạc trong xây dựng môi trường văn hóa giải trí; lan tỏa giá trị lịch sử, văn hóa Việt Nam”. Từ góc nhìn thực tiễn tổ chức và phát triển các hoạt động âm nhạc, chuyên đề làm rõ vai trò của người tổ chức trong lựa chọn nội dung, xây dựng thông điệp nghệ thuật và tạo dựng những trải nghiệm có giá trị đối với công chúng.

Đoàn viên, thanh niên tham dự hội nghị. (Ảnh: Ban tổ chức cung cấp)

Ở chuyên đề “Nghệ sĩ trẻ với công nghiệp văn hóa, phát huy bản sắc văn hóa Việt Nam trên không gian số”, nhà sáng tạo nội dung Lưu Việt Thắng đã mang đến tư duy mới mẻ của người trẻ trong điều kiện các nền tảng số tạo cơ hội để một sản phẩm âm nhạc, hình ảnh hoặc video tiếp cận công chúng rộng rãi gắn với quảng bá đất nước, con người và văn hóa Việt Nam.

Sau bốn chuyên đề, hội nghị đã góp phần kết nối các định hướng về phát triển văn hóa với những thí dụ cụ thể trong môi trường công sở, hoạt động văn hóa, nghệ thuật và sáng tạo trên không gian số. Các diễn giả đã khẳng định việc phát huy sức mạnh văn hóa, xây dựng con người Việt Nam trong kỷ nguyên mới cần bắt đầu từ nhận thức, trách nhiệm và hành động của mỗi tổ chức, mỗi cá nhân, trong đó thanh niên giữ vai trò xung kích, sáng tạo.