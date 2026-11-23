Đại sứ Hà Hoàng Hải chụp ảnh kỷ niệm cùng các đại biểu tham dự lễ kỷ niệm. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Ba Lan cung cấp)

Tham dự sự kiện có cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Ba Lan, lãnh đạo Trung tâm Văn hóa Văn Lang, các thế hệ thầy cô giáo và học sinh Trường Tiếng Việt Lạc Long Quân, đại diện lãnh đạo Hội Khoa học công nghệ Việt Nam, Hội Người Việt Nam và các tổ chức hội đoàn người Việt tại Ba Lan.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Hà Hoàng Hải gửi lời tri ân sâu sắc tới các thế hệ nhà giáo Việt Nam tại Ba Lan, những người đã tận tâm truyền đạt tri thức, gìn giữ tiếng Việt và lan tỏa bản sắc văn hóa dân tộc trong cộng đồng người Việt.

Đại sứ Hà Hoàng Hải phát biểu tại lễ kỷ niệm. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Ba Lan cung cấp)

Nhấn mạnh tinh thần “tôn sư trọng đạo” là truyền thống tốt đẹp, giá trị văn hóa quý báu của dân tộc Việt Nam, được gìn giữ và trao truyền qua nhiều thế hệ, Đại sứ Hà Hoàng Hải khẳng định, sự kiện năm nay càng có ý nghĩa đặc biệt khi diễn ra đúng dịp hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) và kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất (24/11/1946-24/11/2026).

“Ngày Văn hóa Việt Nam” đã được Quốc hội thông qua, công nhận là ngày lễ quốc gia, lần đầu tiên được tổ chức năm 2026; là dịp tôn vinh bản sắc, truyền thống văn hóa dân tộc, khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào và tinh thần đoàn kết, khẳng định văn hóa là nền tảng tinh thần và nguồn lực quan trọng cho sự phát triển đất nước.

Đại sứ Hà Hoàng Hải trao tặng Giấy khen cho những thầy cô giáo Việt Nam tại Ba Lan - những người đã tận tâm truyền đạt tri thức, gìn giữ tiếng Việt và lan tỏa bản sắc văn hóa dân tộc trong cộng đồng người Việt. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Ba Lan cung cấp)

Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 và Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 cùng tôn vinh những giá trị tốt đẹp của dân tộc, đề cao vai trò của giáo dục, tri thức và văn hóa trong xây dựng con người Việt Nam.

Đối với cộng đồng người Việt tại Ba Lan, sự kiện là dịp ý nghĩa để tri ân các thế hệ thầy cô giáo, khẳng định vai trò của việc dạy và học tiếng Việt, góp phần nuôi dưỡng tình yêu quê hương, gắn kết các thế hệ người Việt với cội nguồn dân tộc và lan tỏa những giá trị văn hóa Việt Nam tại Ba Lan.