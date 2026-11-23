Cá mèo là cá da trơn nước ngọt, thân không vảy, thịt mềm béo và hầu như không có xương dăm. Để món ăn không bị tanh, bạn cần chọn cá tươi, tuốt sạch nhớt bằng muối chanh, loại bỏ mang cùng cục máu tanh, sau đó bảo quản đúng nhiệt độ.

Bài viết tổng hợp các bước chọn mua, sơ chế, bảo quản và gợi ý món ăn từ cá mèo để bạn áp dụng ngay trong bếp.

Cá mèo là cá gì và có ăn được không?

Cá mèo là tên gọi dân gian của một số loài cá thực phẩm thuộc bộ Cá da trơn (Siluriformes), sống ở sông, hồ, ao đầm nước ngọt. Tên gọi bắt nguồn từ bộ râu dài quanh miệng giống ria mèo. Đây hoàn toàn là cá thực phẩm, không phải thức ăn cho thú cưng.

Cá mèo da trơn không vảy, đặc trưng bởi bộ râu dài như ria mèo

Thịt cá trắng, mềm, ngọt đậm, giàu protein nạc, axit béo Omega-3, vitamin B12, phốt pho và selen. Cấu tạo xương chủ yếu là xương sống lớn ở giữa nên khá thuận tiện khi ăn. Giá cá mèo thường dao động khoảng 70.000 đến 140.000 đồng/kg, tùy kích cỡ, loài và nguồn cá; mức này chỉ mang tính tham khảo.

Cách chọn mua cá mèo tươi ngon

Bạn có thể mua cá mèo ở chợ đầu mối thủy hải sản, sạp cá uy tín hoặc siêu thị có nguồn gốc rõ ràng. Hãy kiểm tra các dấu hiệu sau:

Chọn cá mèo có mang đỏ tươi, mắt trong và da bóng mượt

Quan sát mang: chọn cá còn bơi khỏe, vạch mang ra thấy màu đỏ tươi, không có nhớt đục, chỉ thoang thoảng mùi tanh nhẹ của cá nước ngọt.

Kiểm tra mắt và da: mắt hơi lồi, trong suốt; da bóng mượt với lớp nhớt trong tự nhiên.

Ấn thử thân cá: thịt đàn hồi nhanh khi ấn nhẹ ngón tay.

Tránh mua cá có bụng phình căng bất thường, thịt nhũn và ấn vào bị lõm không đàn hồi lại. Cá có nhớt đục bết dính, mắt đục trũng sâu, mang thâm đen hoặc mùi chua nồng, mùi hóa chất lạ cũng cần loại bỏ.

Cách sơ chế cá mèo sạch nhớt, không tanh

Cá da trơn có lớp nhớt dày và các phần gây mùi bùn, nên cần xử lý kỹ trước khi nấu.

Xát muối chanh và tuốt dọc thân để loại bỏ nhớt tanh

Xát tro bếp sạch hoặc muối chanh: thoa đều muối hạt trộn nước cốt chanh lên khắp thân cá, rồi dùng tay hoặc lá chuối tuốt dọc thân. Kết quả: lớp nhớt bám được kéo ra hết.

Dội nước ấm hoặc rửa dấm bỗng: dội nhanh nước ấm khoảng 60–70 độ C, không dùng nước sôi vì dễ làm tróc da. Dùng sống dao cạo nhẹ từ đầu xuống đuôi đến khi da sạch bóng.

Làm sạch bụng: rạch một đường dọc bụng, lấy hết nội tạng và cạo sạch lớp màng đen dọc sống lưng, vì đây là phần dễ gây tanh.

Bỏ mang, yết hầu và cục máu tanh: móc bỏ mang, yết hầu, cắt hai cục máu tanh ở hai bên góc mang.

Rửa lại và để ráo: rửa nhiều lần bằng nước muối loãng rồi để ráo nước.

Lưu ý an toàn: thao tác cẩn thận khi dùng dao cạo và rạch bụng cá, tránh để nước nóng bắn vào tay.

Cách bảo quản cá mèo sau sơ chế

Ngăn mát: thấm khô cá, cho vào hộp đậy kín hoặc bọc màng bọc thực phẩm, để ở 0–4 độ C và dùng hết trong 1–2 ngày.

Ngăn đông: chia cá thành từng phần vừa ăn, thấm thật khô, bọc kín và cấp đông ở -18 độ C, dùng trong khoảng 3–6 tháng.

Gợi ý món ngon từ cá mèo

Nhờ thớ thịt chắc, vị béo ngọt, cá mèo chế biến được nhiều món:

Canh chua cá mèo chua thanh, giải nhiệt ngày nóng

Kho tộ: ướp cá cắt khúc với nước màu, nước mắm, tiêu, hành tím, ớt rồi kho liu riu lửa nhỏ trong nồi đất.

Canh chua: nấu cùng me chín, cà chua, dứa, dọc mùng, giá đỗ và rau ngổ để cân bằng vị béo.

Chiên giòn: chiên ngập dầu, chấm nước mắm gừng tỏi ớt pha chua ngọt.

Nướng muối ớt: ướp muối hạt giã nhuyễn, ớt tươi, tỏi băm và chút dầu điều, ăn kèm rau sống, bánh tráng.

Om chuối đậu: nấu với chuối xanh, đậu phụ rán, mẻ, nghệ tươi, thêm lá lốt và tía tô ở bước cuối.

Hấp bia sả gừng: xếp cá lên sả đập dập, gừng thái sợi, hấp cách thủy cùng bia tươi, phù hợp người hạn chế dầu mỡ.

Lưu ý khi ăn cá mèo

Phụ nữ mang thai và trẻ nhỏ có thể ăn cá mèo với lượng hợp lý trong tuần, miễn là cá được sơ chế sạch và nấu chín kỹ. Nên thử sơ chế với một con cá trước để làm quen thao tác, đặc biệt khi dùng muối chanh hoặc dấm bỗng.