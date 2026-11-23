Đồn Biên phòng Trịnh Tường cùng các đơn vị trao quà cho các em học sinh trên địa bàn. (Ảnh: Quang Thảo)

Chương trình gắn với hoạt động “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, mô hình “Dân vận khéo” và chương trình “Mỗi tuần một địa chỉ nhân đạo”.

Tại chương trình, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Trịnh Tường và Hội Phụ nữ xã tuyên truyền, vận động nhân dân gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc, xây dựng gia đình hạnh phúc, thôn bản văn minh; đồng thời nâng cao nhận thức về xóa bỏ hủ tục, phòng, chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống.

Thông qua “Tiếng loa Biên phòng”, các quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình được truyền tải bằng hình thức gần gũi, dễ hiểu, góp phần vận động các gia đình quan tâm chăm sóc, giáo dục con em, tạo điều kiện để các em được học tập và phát triển toàn diện.

Trao quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn. (Ảnh: Quang Thảo)

Cùng với hoạt động tuyên truyền, Đồn Biên phòng Trịnh Tường và Hội Liên hiệp Phụ nữ xã phối hợp các nhà hảo tâm trao tặng 50 suất quà gồm quần áo ấm, cặp sách cho trẻ em, học sinh tại điểm trường mầm non Dền Thàng, và 40 suất quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, tổng trị giá khoảng 40 triệu đồng.

Thông qua những hoạt động thiết thực, chương trình góp phần nâng cao ý thức giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc gắn với xây dựng nếp sống văn minh, tiến bộ; lan tỏa tinh thần đoàn kết, sẻ chia trong cộng đồng, thắt chặt tình đoàn kết quân dân, chung tay xây dựng biên giới Trịnh Tường ngày càng phát triển.