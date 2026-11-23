Dự buổi gặp mặt có các đồng chí: Trần Văn Tuý, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Trưởng Ban Công tác đại biểu Quốc hội, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh; Nghệ sĩ Nhân dân Lê Tiến Thọ, nguyên Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Hoàng Thanh Khiết, nguyên Phó Chánh Văn phòng Thường trực Trung ương Đảng; Nhà sử học Dương Trung Quốc, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam; lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bắc Ninh; lãnh đạo Báo và Phát thanh, Truyền hình Bắc Ninh cùng đông đảo hội viên Hội Sưu tầm, nghiên cứu cổ vật Kinh Bắc.

Nghệ sĩ Nhân dân Lê Tiến Thọ chia sẻ tại buổi gặp mặt.

Chia sẻ tại buổi gặp mặt, ông Ngô Thế Vinh, Chủ tịch Hội Sưu tầm, nghiên cứu cổ vật Kinh Bắc nhấn mạnh: Di sản văn hóa là kết tinh của lịch sử, trí tuệ và tâm hồn dân tộc, góp phần tạo nên bản sắc, cốt cách của mỗi vùng đất, mỗi cộng đồng. Bắc Ninh - Kinh Bắc là vùng đất giàu truyền thống văn hiến, nơi lưu giữ nhiều trầm tích văn hóa đặc sắc qua hệ thống đình, chùa, di tích lịch sử, làn điệu dân ca và phong tục truyền thống. Vì vậy, bảo tồn, phát huy giá trị di sản không chỉ là trách nhiệm mà còn là sự tiếp nối những giá trị quý báu do các thế hệ cha ông trao truyền.

Nhà sử học Dương Trung Quốc nói về tầm vóc Hoàng đế Lý Công Uẩn, người con ưu tú vùng đất Kinh Bắc trong chiều dài lịch sử dân tộc.

Buổi gặp mặt là dịp để các hội viên giao lưu, chia sẻ niềm đam mê nghiên cứu, sưu tầm cổ vật; đồng thời nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong gìn giữ, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc.

Tại chương trình, các hội viên được nghe Nhà sử học Dương Trung Quốc và Nghệ sĩ Nhân dân Lê Tiến Thọ chia sẻ về ý nghĩa của công tác nghiên cứu, sưu tầm cổ vật và giá trị của văn hóa Việt Nam. Các ý kiến khẳng định Bắc Ninh - Kinh Bắc là vùng đất địa linh nhân kiệt, giàu truyền thống lịch sử, văn hóa, nơi sản sinh và nuôi dưỡng nhiều bậc hiền tài. Trong đó, danh nhân Lý Công Uẩn với dấu mốc dời đô, mở ra bước ngoặt quan trọng trong tiến trình phát triển của dân tộc, là niềm tự hào và giá trị lịch sử cần tiếp tục được nghiên cứu, gìn giữ, phát huy.

Các đại biểu cũng mong muốn mỗi hội viên không chỉ tích cực nghiên cứu, sưu tầm mà còn lan tỏa tình yêu cổ vật đến gia đình và cộng đồng, góp phần nâng cao ý thức bảo vệ những tài sản văn hóa quý giá, hạn chế nguy cơ thất thoát cổ vật.

Các đại biểu dự buổi gặp mặt.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Tiến sĩ Nguyễn Văn Đáp, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bắc Ninh mong muốn mỗi hội viên cần nâng cao ý thức trách nhiệm trong hoạt động sưu tầm, gắn sưu tầm với bảo vệ di sản trên tinh thần thượng tôn pháp luật. Đồng thời, chú trọng nghiên cứu, xác định giá trị lịch sử, văn hóa của từng hiện vật; sưu tầm phải đi đôi với nghiên cứu để cổ vật không chỉ lưu giữ những dấu ấn của quá khứ mà còn trở thành nền tảng văn hóa của hiện tại và nguồn lực cho tương lai.

Thông qua hoạt động gặp mặt, Hội Sưu tầm, nghiên cứu cổ vật Kinh Bắc tiếp tục khẳng định vai trò kết nối những người yêu cổ vật, góp phần bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, lan tỏa niềm tự hào về vùng đất Bắc Ninh - Kinh Bắc giàu bản sắc.