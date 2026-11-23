Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia phối hợp cùng tổ chức chuỗi sự kiện quảng bá “Ngày Phở” tại thủ đô Phnom Penh. (Nguồn: ĐSQ Việt Nam tại Campuchia)

Ngày 21/11, tại Nhà hàng Ngon ở thủ đô Phnom Penh, Bộ trưởng Bộ Văn hóa và Nghệ thuật Campuchia Tiến sĩ Phoeurng Sackona, Quốc vụ khanh Bộ Du lịch Campuchia Kuch Pannhasa cùng đông đảo lãnh đạo, cán bộ Campuchia, ngoại giao đoàn, đại diện Hội Cựu sinh viên Campuchia từng học tập tại Việt Nam (VBCA), cộng đồng người Việt và doanh nghiệp Việt Nam tại Campuchia đã tham dự “Ngày Phở”.

Đây là hoạt động do Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia phối hợp với Nhà hàng Ngon - Phnom Penh tổ chức nhằm hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11.

Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Minh Vũ phát biểu nêu bật ý nghĩa của Ngày Văn hóa Việt Nam. (Nguồn: ĐSQ Việt Nam tại Campuchia)

Phát biểu khai mạc sự kiện, Đại sứ Nguyễn Minh Vũ đã nêu bật ý nghĩa của Ngày Văn hóa Việt Nam; cho biết cùng với các cơ quan đại diện Việt Nam trên toàn thế giới, Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia tổ chức hoạt động này nhằm tôn vinh văn hóa ẩm thực Việt Nam

Đại sứ tin tưởng rằng, sự kiện này cùng với các hoạt động giao lưu văn hóa giữa Việt Nam và Campuchia trong năm 2026, tiếp tục góp phần tăng cường hiểu biết, giao lưu văn hóa, thắt chặt hơn nữa quan hệ đoàn kết, gắn bó giữa nhân dân hai nước Việt Nam và Campuchia.

Trước khi thưởng thức Phở, cà phê và các đồ uống Việt Nam, các quan khách được nghe thuyết trình về Hành trình của Phở, qua đó hiểu biết hơn về nguồn gốc ra đời của Phở, hành trình Phở đi ra thế giới và trở thành món ăn truyền thống, mang đậm bản sắc văn hóa ẩm thực Việt Nam.

Các đại biểu chụp ảnh chung. (Nguồn: ĐSQ Việt Nam tại Campuchia)

Tối ngày 21-22/11, Gian trưng bày Phở trên Phố đi bộ Chaktomuk, tuyến phố trung tâm tại thủ đô Phnom Penh được Nhà hàng Hà Nội Corner tổ chức với sự phối hợp với Đại sứ quán và sự ủng hộ của Đô thành Phnom Penh. Gian trưng bày đã thu hút đông đảo công chúng Campuchia và du khách nước ngoài tới trải nghiệm và thưởng thức.

Bên cạnh Nhà hàng Ngon và Hà Nội Corner, cùng với sự phối hợp và vận động của Đại sứ quán, Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam - Campuchia và Tổng hội Khmer - Việt Nam, nhiều nhà hàng, cơ sở kinh doanh ẩm thực Việt Nam tại Phnom Penh đã tích cực hưởng ứng sự kiện này thông qua các chương trình quảng bá, ưu đãi hấp dẫn.

Hoạt động này góp phần lan tỏa ẩm thực và văn hóa Việt Nam trên đất nước chùa Tháp tươi đẹp đến với bạn bè Campuchia và quốc tế.

(theo Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia)