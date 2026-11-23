Minh Hằng trở lại màn ảnh rộng với hình tượng ma mị trong Mẹ Mìn: Giao Kèo Với Quỷ, trong khi Steven Nguyễn tiếp tục có phim ra rạp với Bắt Cá Ba Tay. Hai diễn viên lựa chọn những màu sắc điện ảnh khác biệt, hứa hẹn tạo nên cuộc cạnh tranh đáng chú ý trong tháng 12.

Sau nhiều lần điều chỉnh lịch phát hành, Mẹ Mìn chính thức ấn định ngày ra rạp đầu tháng 12, sớm hơn Bắt Cá Ba Tay hai ngày. Tuy nhiên, khoảng cách phát hành không quá lớn khiến hai dự án nhanh chóng được đặt lên bàn cân, đặc biệt khi cả Minh Hằng lẫn Steven Nguyễn đều đang có những bước chuyển đáng chú ý trong sự nghiệp.

Minh Hằng trở lại với hình tượng ma mị trong Mẹ Mìn: Giao Kèo Với Quỷ.

Trong Mẹ Mìn: Giao Kèo Với Quỷ, Minh Hằng gây chú ý với tạo hình mang màu sắc kinh dị, ma mị. Nữ diễn viên xuất hiện trong tà áo dài đỏ, mái tóc đen dài cùng những chi tiết tạo hình đáng sợ, khác biệt đáng kể so với hình ảnh quen thuộc trước đây. Đây được xem là màn trở lại màn ảnh rộng đáng chú ý của Minh Hằng sau khoảng thời gian tập trung cho cuộc sống riêng và những dự án khác.

Việc lựa chọn một vai diễn mang màu sắc tâm linh, có phần gai góc cho thấy Minh Hằng muốn thử sức với hình tượng mới. Không còn chỉ gắn với những vai diễn nữ tính, trẻ trung hay các dự án giải trí, Minh Hằng lần này đứng trước cơ hội thể hiện khả năng diễn xuất ở một thể loại đòi hỏi nhiều biểu cảm và chiều sâu tâm lý.

Trong khi đó, Steven Nguyễn tiếp tục duy trì mật độ xuất hiện dày đặc trên màn ảnh rộng. Với Bắt Cá Ba Tay, nam diễn viên đảm nhận vai Tùng, một chàng trai có lợi thế về kinh tế, đồng thời là một trong ba người đàn ông vây quanh nhân vật Yên do Thúy Ngân thủ vai. Bộ phim mang màu sắc hài hước, tình cảm, khai thác câu chuyện tình yêu và những tình huống tréo ngoe trong mối quan hệ giữa các nhân vật.

Steven Nguyễn trong Bắt Cá Ba Tay.

Đáng chú ý, Bắt Cá Ba Tay là dự án điện ảnh thứ ba của Steven Nguyễn ra rạp trong năm 2026, sau Trại Buôn Người và Chị Chị Em Em 3. Sự xuất hiện liên tục giúp Steven Nguyễn duy trì độ nhận diện với khán giả, đồng thời cho thấy nam diễn viên đang thử nghiệm nhiều dạng vai khác nhau thay vì đóng khung trong một hình tượng nhất định.

Nếu Minh Hằng lựa chọn không khí u ám, căng thẳng của phim kinh dị, Steven Nguyễn lại hướng đến sự nhẹ nhàng, giải trí với một câu chuyện tình cảm. Sự đối lập này khiến cuộc cạnh tranh giữa Mẹ Mìn và Bắt Cá Ba Tay trở nên thú vị hơn, khi mỗi dự án hướng đến nhóm khán giả có nhu cầu thưởng thức điện ảnh khác nhau.

Dù vậy, cuộc đua phòng vé đầu tháng 12 không chỉ có Minh Hằng và Steven Nguyễn. Con Mắt Thứ Ba, dự án kinh dị do Hàm Trần đạo diễn, cũng dự kiến khởi chiếu đầu tháng 12 với sự tham gia của Quang Tuấn, Trần Nghĩa và Ngọc Phước. Việc ba phim Việt liên tiếp ra rạp trong cùng một tuần đặt ra bài toán cạnh tranh về suất chiếu, sự chú ý của khán giả và khả năng duy trì doanh thu trong những ngày đầu.

Với Minh Hằng, Mẹ Mìn là cơ hội đánh dấu sự trở lại bằng hình ảnh khác biệt. Còn Steven Nguyễn tiếp tục có thêm một dự án để củng cố vị trí trong dòng phim thương mại. Cuộc đối đầu giữa hai diễn viên vì thế không chỉ nằm ở lịch phát hành mà còn là phép thử cho sức hút của những lựa chọn thể loại khác nhau tại phòng vé Việt cuối năm 2026.