Theo bảng xếp hạng mức độ thảo luận do Good Data Corporation công bố trong tuần thứ ba của tháng 11/2026, Lee Jun Young và Song Kang tiếp tục chiếm giữ hai vị trí dẫn đầu trong danh sách diễn viên truyền hình được quan tâm nhất. Đáng chú ý, đây là tuần thứ hai liên tiếp cả hai duy trì thứ hạng lần lượt ở vị trí số 1 và số 2, cho thấy sức hút ổn định của bộ phim Four Hands, Two Sonatas.

Bảng xếp hạng được xây dựng dựa trên dữ liệu thu thập từ các bài báo, blog, cộng đồng trực tuyến, video và mạng xã hội liên quan đến những bộ phim đang phát sóng hoặc chuẩn bị ra mắt. Vì vậy, thứ hạng phản ánh mức độ quan tâm và thảo luận của công chúng, thay vì chỉ dựa trên tỷ suất người xem truyền hình.

Lee Jun Young và Song Kang dẫn đầu bảng xếp hạng diễn viên Hàn Quốc.

Đứng ở vị trí thứ ba là Ryu Jun Yeol nhờ sự chú ý dành cho bộ phim Mousetrap. Gong Hyo Jin xếp thứ tư với tác phẩm A Bona Fide Killer. Trong khi đó, Kim Min Ho và Lee Won Jung lần lượt đứng thứ năm và thứ sáu nhờ màn góp mặt trong New Recruit 4: Sabotage. Seo Kang Joon, Hyun Bin, Ahn Eun Jin và Hani cũng góp mặt trong top 10.

Việc Lee Jun Young và Song Kang cùng dẫn đầu bảng xếp hạng là dấu hiệu cho thấy Four Hands, Two Sonatas đang tạo được sức lan tỏa đáng kể. Bộ phim tiếp tục giữ vị trí số 1 trong danh sách những tác phẩm truyền hình được bàn luận nhiều nhất tuần thứ hai liên tiếp, đồng thời đưa hai diễn viên chính trở thành những gương mặt nổi bật trên các diễn đàn giải trí.

Trong phim, Lee Jun Young đảm nhận vai Choi Jeong Yo, một thiên tài piano có cá tính và con đường phát triển riêng. Song Kang hóa thân thành Kang Pi O, đối thủ của nhân vật do Lee Jun Young thủ vai. Câu chuyện xoay quanh tình bạn, tình yêu, sự cạnh tranh và hành trình trưởng thành của những người trẻ tại một trường trung học nghệ thuật dành cho các tài năng âm nhạc.

Sự đối đầu giữa hai nhân vật tạo nên một trong những điểm thu hút của tác phẩm. Bên cạnh nội dung về âm nhạc, bộ phim còn khai thác những mối quan hệ phức tạp, áp lực thành công và quá trình khẳng định bản thân của các nhân vật. Đây cũng là cơ hội để Lee Jun Young và Song Kang thể hiện những khía cạnh diễn xuất mới trong hình tượng nhân vật gắn với môi trường nghệ thuật.

Four Hands, Two Sonatas tiếp tục dẫn đầu bảng xếp hạng phim truyền hình được quan tâm.

Đáng chú ý, Lee Jun Young hiện đang thực hiện nghĩa vụ quân sự sau khi nhập ngũ vào tháng 7/2026. Dù tạm thời vắng bóng trong các hoạt động quảng bá trực tiếp, nam diễn viên vẫn duy trì sức hút nhờ bộ phim đang phát sóng. Trong khi đó, Song Kang tiếp tục nhận được sự quan tâm thông qua vai diễn mới và màn kết hợp với bạn diễn.

Việc hai diễn viên liên tiếp giữ hai vị trí đầu bảng cho thấy sức nóng của Four Hands, Two Sonatas chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Thành tích này cũng giúp Lee Jun Young và Song Kang trở thành hai cái tên nổi bật trong cuộc đua mức độ quan tâm dành cho diễn viên truyền hình Hàn Quốc vào tháng 11/2026.