Mới đây, nhà sản xuất phim Lái Chị Vào Tim Em vừa chia sẻ đoạn clip hậu trường ghi lại những chia sẻ bộ ba diễn viên Đỗ Nhật Hoàng - LAMOON - Steven Nguyễn khiến khán giả thích thú. Trên trang cá nhân, LAMOON hóm hỉnh chia sẻ: "Mời mọi người xuất phát cùng Diễm trong BTS #1 Lái Chị Vào Tim Em - gặp gỡ "bộ ba bùng binh" Diễm - Phúc - Sang".

Sau loạt hint, khán giả dự đoán LAMOON và Đỗ Nhật Hoàng sẽ được Steven Nguyễn "chúc phúc". Nguồn clip: Lái Chị Vào Tim Em - Movie.

Trong phim, LAMOON vào vai Diễm - một cô gái U30, làm nhân viên văn phòng. Nữ diễn viên 2003 được xây dựng hình ảnh với khí chất trưởng thành hơn so với tuổi thật nhưng vẫn giữ được nét lém lỉnh, tươi vui. Để hóa thân vào nhân vật, LAMOON cho biết đã chấp nhận cắt tóc ngắn để trông "già dặn" hơn.

Về phía Đỗ Nhật Hoàng, nam diễn viên đảm nhận vai Phúc - một chàng trai làm nghề dạy lái xe ô tô. Dù ngoài đời sinh năm 1997 và lớn hơn LAMOON 6 tuổi, Đỗ Nhật Hoàng lại hóa thân thành một "hồng hài nhi" với vẻ ngoài trẻ trung, hiền lành và điềm đạm. Đạo diễn Quản Phương Thanh cho biết, điều khiến cô lựa chọn Đỗ Nhật Hoàng chính là đôi mắt buồn chất chứa nhiều tình cảm và nỗi niềm của nam diễn viên.

Trái lại, diễn viên khách mời Steven Nguyễn (vai Sang) trở thành một "ngưu ma vương" mang phong thái "tổng tài", quý ông lịch thiệp, tinh tế. Chia sẻ về quyết định tham gia Lái Chị Vào Tim Em, Steven Nguyễn cho biết anh bị thu hút bởi vai diễn thú vị, đồng thời cũng hào hứng khi có cơ hội tái hợp với Đỗ Nhật Hoàng - người em "chung nhà".

Cùng tạo nên tên tuổi sau những dự án điện ảnh trăm tỷ về đề tài lịch sử (Mưa Đỏ, Địa Đạo), màn bắt tay của LAMOON, Nhật Hoàng, Steven Nguyễn ở thể loại tình cảm khiến khán giả không khỏi tò mò về quá trình làm việc của cả ba.

Tiết lộ về điều này, Đỗ Nhật Hoàng - nam chính trong MV CHIẾU của LAMOON - dành lời khen cho bạn diễn: "Năng lượng của LAMOON rất khác với năng lượng của mình. Bạn có thể phóng hết năng lượng ra trong cùng một khoảnh khắc và bạn có thể hết năng lượng ngay lập tức. Mình cảm nhận được rằng bạn sống trong khoảnh khắc đó rất "đã", sống hết mình trong khoảnh khắc và hết năng lượng. Sau đó hô 3 - 2 - 1 diễn, bạn lại đẩy hết năng lượng vô lại".

Trong khi đó, Steven Nguyễn có lần đầu làm việc cùng LAMOON, bày tỏ sự bất ngờ về thái độ làm việc của nữ diễn viên 2K3. "Thật sự mình khá bất ngờ, LAMOON rất là nghiêm túc trong công việc, ngoài đời thì vui vẻ. Nói chung là tạo được không khí thoải mái cho tất cả mọi người" - diễn viên Trại Buôn Người chia sẻ.

LAMOON cũng không ngớt lời khen ngợi về độ hợp vai của hai đàn anh: "Anh Hoàng rất ra dáng một anh chàng phải lái xe suốt ngày ở ngoài đường, nhìn kiểu phong trần, bụi bặm, ốm và hơi rám nắng. Anh Steven thì ở ngoài rất nhẹ nhàng và năng lượng. Mình biết là anh tham gia rất nhiều dự án nhưng lúc nào lên set cũng tươi như hoa".