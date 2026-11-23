Mới đây, Hà Tâm Như thu hút sự quan tâm của cộng đồng fan sắc đẹp khi xuất hiện hình ảnh lên đường sang Thái Lan để chuẩn bị tham gia Miss Grand International All Stars mùa 2 (MGI All Stars).

Không tổ chức những hoạt động tiễn đưa rầm rộ, người đẹp lựa chọn khởi hành trong không khí khá kín tiếng, âm thầm chuẩn bị cho hành trình mới. Dù vậy, sự xuất hiện của cô vẫn nhanh chóng nhận được sự chú ý và lời chúc từ người hâm mộ.

Hà Tâm Như âm thầm sang Thái Lan, đại diện Việt Nam bước vào cuộc đua MGI All Stars mùa 2

Trước đó, vào tối 11/11, ban tổ chức MGI All Stars chính thức công bố Hà Tâm Như là đại diện Việt Nam góp mặt tại mùa giải thứ hai của cuộc thi. Thông tin này nhanh chóng trở thành chủ đề được bàn luận trong cộng đồng sắc đẹp, bởi hành trình ghi danh của người đẹp chuyển giới có nhiều tình tiết bất ngờ.

Hà Tâm Như không phải gương mặt xa lạ với khán giả yêu thích các cuộc thi nhan sắc. Người đẹp quê Vĩnh Long từng đăng quang Miss International Queen Vietnam 2025, sau đó đại diện Việt Nam tham dự Miss International Queen 2025 và xuất sắc giành danh hiệu Á hậu 2. Thành tích này giúp cô khẳng định năng lực và có thêm kinh nghiệm tại một trong những đấu trường sắc đẹp dành cho người chuyển giới có quy mô quốc tế.

Đáng chú ý, cơ hội đến với MGI All Stars của Hà Tâm Như không hoàn toàn nằm trong dự tính ban đầu. Chia sẻ về quá trình đăng ký, người đẹp cho biết khi cuộc thi khởi động, cô đã chủ động tìm hiểu thể lệ và gửi hồ sơ qua email đến ban tổ chức. Tuy nhiên, sau một thời gian không nhận được phản hồi, cô từng nghĩ mình sẽ phải chờ đợi một cơ hội khác.

Hà Tâm Như mang thành tích Á hậu 2 quốc tế đến MGI All Stars

Bất ngờ thay, phía ban tổ chức sau đó đã chủ động liên hệ và ngỏ lời mời cô tham gia. Sau khi tìm hiểu và xác nhận mùa giải năm nay cho phép nhiều thí sinh đến từ cùng một quốc gia góp mặt, Hà Tâm Như quyết định nắm bắt cơ hội. Đây cũng được xem là bước tiến mới trong hành trình hoạt động nghệ thuật và theo đuổi các cuộc thi nhan sắc của người đẹp.

Trước những ý kiến cho rằng sự góp mặt của cô có thể tạo nên cuộc cạnh tranh với Á hậu Ngô Bảo Ngọc, người từng tuyên bố rút khỏi mùa giải, Hà Tâm Như cũng có quan điểm khá cởi mở. Người đẹp cho biết cô không xem những đại diện cùng quốc gia là đối thủ. Theo cô, mỗi thí sinh đều có hành trình, mục tiêu và thế mạnh riêng, vì vậy hoàn toàn có thể cùng nhau nỗ lực để mang đến những dấu ấn tích cực.

Theo kế hoạch, MGI All Stars mùa 2 dự kiến diễn ra tại Thái Lan từ ngày 26/11 đến 12/12. Với kinh nghiệm từng đại diện Việt Nam chinh chiến quốc tế cùng danh hiệu Á hậu 2 Miss International Queen 2025, Hà Tâm Như được kỳ vọng sẽ có màn thể hiện đáng chú ý tại sân chơi lần này.

Từ một hồ sơ đăng ký từng không nhận được phản hồi đến lời mời tham dự chính thức, hành trình đến với MGI All Stars của Hà Tâm Như có thể xem là một cơ hội đến bất ngờ nhưng đầy ý nghĩa. Giờ đây, khi đã chính thức đặt chân đến Thái Lan, sự chú ý của khán giả sẽ đổ dồn vào những bước chuẩn bị và màn thể hiện tiếp theo của đại diện Việt Nam.