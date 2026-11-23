Mới đây, Mai Thảo Linh (biệt danh Lọ Lem) đăng tải trên trang cá nhân những hình ảnh ghi lại chuyến đi Hàn Quốc. Không lựa chọn trang phục quá cầu kỳ, con gái MC Quyền Linh xuất hiện với bộ đồ mang gam xanh pastel nhẹ nhàng, tạo nên diện mạo thanh lịch giữa khung cảnh đường phố xứ kim chi.

Loạt ảnh nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Bên cạnh những lời khen dành cho nhan sắc, phong cách thời trang của cô gái sinh năm 2006 cũng trở thành chủ đề được nhiều người chú ý.

Lọ Lem khoe vẻ đẹp ngọt ngào, được bố khen ngay dưới bài đăng

Trong bộ ảnh mới, Lọ Lem lựa chọn thiết kế mang tông trắng và xanh pastel, kết hợp áo corset có chi tiết ren cùng lớp áo khoác mỏng. Phần trang phục ôm dáng được phối với chân váy dài mềm mại, mang đến vẻ ngoài nữ tính, nhẹ nhàng.

Để hoàn thiện bộ đồ, Thảo Linh sử dụng túi xách Lady Dior có màu sắc đồng điệu. Thiết kế túi mang họa tiết đặc trưng của thương hiệu Dior, góp phần tạo điểm nhấn cho tổng thể trang phục mà không làm mất đi sự hài hòa.

Bên cạnh trang phục, mái tóc dài uốn xoăn bồng bềnh cùng lối trang điểm tự nhiên cũng giúp Lọ Lem nổi bật. Cô lựa chọn cách trang điểm nhẹ nhàng, tôn lên gương mặt thanh tú và nét đẹp trong trẻo. Những khoảnh khắc tạo dáng giữa đường phố, bên hàng cây và các tòa nhà mang đến cảm giác gần gũi, khác với những bộ ảnh được đầu tư bối cảnh cầu kỳ.

Đính kèm loạt hình, con gái Quyền Linh chỉ viết dòng trạng thái ngắn gọn: "Hàn Quốc phần 2". Đây là những hình ảnh tiếp nối các khoảnh khắc cô từng chia sẻ trong chuyến đi đến Hàn Quốc.

Đáng chú ý, MC Quyền Linh nhanh chóng xuất hiện dưới phần bình luận để dành lời khen cho con gái. Nam MC viết: "Lung linh quá con gái yêu". Bình luận ngắn gọn nhưng đầy tình cảm của anh nhận được sự chú ý từ người theo dõi.

Trước đó, Quyền Linh nhiều lần thể hiện sự quan tâm và tự hào về hai con gái thông qua những tương tác trên mạng xã hội. Vì vậy, việc anh công khai khen ngợi Lọ Lem dưới loạt ảnh mới tiếp tục khiến khán giả thích thú.

Con gái Quyền Linh cao 1,71m, đang theo học tại RMIT

Mai Thảo Linh sinh năm 2006, là con gái đầu lòng của MC Quyền Linh và doanh nhân Dạ Thảo. Từ nhỏ, cô đã được công chúng biết đến qua những hình ảnh gia đình được bố mẹ chia sẻ. Khi trưởng thành, Lọ Lem ngày càng nhận được nhiều sự quan tâm nhờ ngoại hình nổi bật và phong cách thời trang riêng.

Ở tuổi 20, Thảo Linh sở hữu chiều cao khoảng 1,71m, vóc dáng thanh mảnh và gương mặt hài hòa. Cô thường lựa chọn những trang phục mang phong cách nữ tính, ưu tiên màu sắc nhẹ nhàng và các thiết kế phù hợp với độ tuổi.

Không chỉ được chú ý về nhan sắc, con gái Quyền Linh còn có định hướng học tập và công việc riêng. Hiện cô là sinh viên Đại học RMIT, đồng thời tham gia sáng tạo nội dung và hợp tác quảng bá thương hiệu.

Trước đó, Lọ Lem từng nhận được thư mời nhập học từ University of the Arts London (Anh). Tuy nhiên, cô quyết định tiếp tục học tập tại Việt Nam để được ở gần gia đình.

Dù có bố là nghệ sĩ nổi tiếng, Thảo Linh vẫn đang từng bước xây dựng hình ảnh và lựa chọn con đường phát triển riêng. Những hình ảnh dạo phố Hàn Quốc mới đây tiếp tục cho thấy phong cách thời trang ngày càng trưởng thành của cô gái 20 tuổi, đồng thời nhận được sự quan tâm từ người hâm mộ.

Lọ Lem, con gái MC Quyền Linh, khoe nhan sắc ngọt ngào, trong trẻo trong video đăng trên trang cá nhân. Nguồn: Facebook Mai Thảo Linh