Ở tuổi ngoài 70, Nghệ sĩ Nhân dân Kim Xuân vẫn duy trì nhịp độ làm nghề bền bỉ trên cả sân khấu lẫn màn ảnh rộng. Mới đây, tên tuổi của nữ nghệ sĩ gạo cội tiếp tục được nhắc đến trong danh sách diễn viên tham gia dự án điện ảnh Phi Vụ Bông Tuyết Vàng. Dù thông tin chi tiết về tạo hình lẫn tuyến nhân vật của NSND Kim Xuân chưa được đoàn phim hé lộ cụ thể, sự góp mặt của bà trong một kịch bản mang màu sắc giải trí dịp cuối năm vẫn tạo nên điểm nhấn đáng chú ý.

Nghệ sĩ Nhân dân Kim Xuân ở buổi khai máy phim Phi Vụ Bông Tuyến Vàng

Trong Phi Vụ Bông Tuyết Vàng, câu chuyện xoay quanh Bông Tuyết Vàng, món bảo vật gia truyền thất lạc của một gia đình kinh doanh kim hoàn quyền lực. Bối cảnh chính diễn ra trên một chuyến du thuyền sang trọng vào dịp Giáng sinh, nơi buổi đấu giá món bảo vật bất ngờ biến thành cuộc đối đầu sinh tồn khi một nhóm tội phạm xuất hiện và khống chế toàn bộ khách mời. Giữa không gian khép kín và kịch tính, các nhân vật trên du thuyền lần lượt bị cuốn vào những tình huống nguy hiểm cùng loạt bí mật xoay quanh gia tộc sở hữu báu vật.

Nghệ sĩ Nhân dân Kim Xuân và Steven Nguyễn ở buổi khai máy phim Phi Vụ Bông Tuyến Vàng

Dự án đánh dấu lần đầu nhạc sĩ Dương Khắc Linh thử sức ở vai trò đạo diễn điện ảnh, kết hợp cùng nhiều gương mặt thuộc các thế hệ khác nhau như Vân Trang, Steven Nguyễn, Đình Khang, Tùng Yuki, Peter Phạm. Với sở trường diễn xuất giàu chiều sâu tâm lý cùng phong thái điềm tĩnh đặc trưng, NSND Kim Xuân được kỳ vọng sẽ tạo nên sự cân bằng về mặt diễn xuất cho tuyến nhân vật lớn tuổi giữa nhịp phim pha trộn yếu tố hành động, hài hước và tình cảm.

Nghệ sĩ Nhân dân Kim Xuân và dàn cast ở buổi khai máy phim Phi Vụ Bông Tuyến Vàng

Trước Phi Vụ Bông Tuyết Vàng, NSND Kim Xuân cũng ghi dấu ấn với dự án điện ảnh Hẹn Em Ngày Nhật Thực trong năm 2026. Việc đều đặn nhận lời tham gia các tác phẩm điện ảnh với đa dạng thể loại từ tâm lý xã hội đến giải trí thương mại cho thấy sức làm việc ổn định của nữ nghệ sĩ ở độ tuổi thất thập. Theo kế hoạch từ đơn vị phát hành, Phi Vụ Bông Tuyết Vàng dự kiến chính thức khởi chiếu tại các cụm rạp trên toàn quốc từ ngày 11/12/2026.