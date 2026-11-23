Quen mặt với khán giả mạng xã hội qua hình tượng "Chị Phiến", Khuyến Dương lần đầu đảm nhận vai diễn có tuyến tâm lý nặng trong phim điện ảnh Trại Giam Hạnh Phúc. Trong phim, anh vào vai Nguyễn Bách Khoa, một nhân vật có ngoại hình xù xì, cục súc, mù chữ nhưng sống tình cảm. Anh đánh giá đây là vai diễn khó nhất và lớn nhất của mình từ trước đến nay.

Chia sẻ với Hoa Học Trò Online, Khuyến Dương cho biết anh chưa từng qua trường lớp đào tạo diễn xuất và làm nghề bằng bản năng. Mỗi khi nhận kịch bản mới, anh tự tìm hiểu bối cảnh, xem các phim cùng đề tài nhà tù và tham khảo cách diễn của những nghệ sĩ đi trước để xây dựng hình tượng nhân vật.

Năm 2011, ngôi trường đầu tiên Khuyến Dương thi vào là Cao đẳng Sân khấu Điện ảnh nhưng không trúng tuyển. Sau 15 năm, cơ hội đóng phim quay trở lại. Dù vậy, anh không muốn thay đổi kết quả năm đó vì cho rằng chính việc thi trượt đã tạo nên "Chị Phiến", từ đó mở ra con đường để anh có mặt trên màn ảnh hiện tại. Nam diễn viên bày tỏ sự biết ơn với quá khứ lẫn những điều bản thân chưa đạt được.

Khuyến Dương chia sẻ về 3 lần casting trong Trại Giam Hạnh Phúc.

Với bộ phim lần này, anh có theo dõi bình luận và nhận xét của khán giả về diễn xuất của mình không?

Hôm qua mình đọc bình luận tới 4 giờ mấy sáng. Mình coi tất cả các clip mọi người đăng lên để xem phản ứng với bộ phim nói chung và với vai Bách Khoa nói riêng. Thật sự mình đọc hết bình luận luôn nên rất hồi hộp. Lúc bước vào buổi chiếu cho báo chí xem, mình run lắm, phải tự nhủ đừng có run. Đó là lần đầu tiên mình run như vậy vì không biết phản ứng của mọi người thế nào, nhưng trộm vía mọi thứ suôn sẻ.

Trước khi tham gia Trạm Giam Hạnh Phúc, Khuyến Dương từng góp mặt trong Thỏ Ơi!, Bóng Ma Nhà Hát, Báu Vật Trời Cho.

Phân cảnh nào trong phim làm khó anh nhất?

Phân cảnh khó nhất có hai chỗ: Một lúc là nhận thư và một lúc là biết được chân tướng thật sự của bức thư đó. Nếu để ý biểu cảm của anh Khoa lúc nhận thư, ảnh xúc động là cái đầu tiên nhưng rất ngơ ngác. Lúc quay lại nhìn thầy giáo Phúc với anh Chính, ánh mắt ảnh kiểu như muốn hỏi mẹ mình có biết chữ đâu mà tự nhiên viết thư cho mình. Ảnh đã nghi sẵn trong người rồi nên những lần nhận thư sau từ cán bộ Tú ở ngoài sân, biểu cảm ảnh rất nhẹ nhàng, bình thường. Cuối cùng khi nghe lời xác nhận từ cán bộ Tú, ảnh mới vỡ òa ra.

Anh đã phân tích và lấy tâm lý cho nhân vật Khoa bằng cách nào?

Thật sự khi bước vào set quay, mình đã thấy không khí cực kỳ nặng nề, mọi thứ đè nén cảm xúc xuống. Mình chỉ cần đặt bản thân vào nhân vật Khoa một chút xíu rồi nghĩ tới mẹ. Mình tự đặt giả thiết nếu là Khoa mà mẹ ở ngoài kia bốn năm trời biệt tích thì không biết làm sao. Mình lấy cảm xúc từ điểm mấu chốt đó rồi phát triển thành tuyến cảm xúc của nhân vật.

Anh có thể kể một kỷ niệm hậu trường cùng ê-kíp?

Mỗi lần xong set quay là mọi người kéo nhau đi ăn, sau đó tất cả kéo về phòng anh Luật chơi Ma Sói. Thật sự đi đóng phim mà vui giống như đi chơi vậy. Mọi người ăn chung, sinh hoạt chung, chia sẻ về nghề, coi nhau như anh em bình thường ở ngoài. Đây là đoàn phim mà mình bước vào cảm thấy mọi người không có bất kỳ khoảng cách nào.

Khán giả đã quen với hình ảnh hài hước trên mạng xã hội, anh có định hướng gì khi đóng phim điện ảnh?

Thật sự mình thích đóng những vai có nhiều cảm xúc. Hài thì mọi người đã thấy mình diễn trên mạng nhiều rồi, nên khi đóng phim mình rất muốn nhận những vai truyền tải được một tuyến cảm xúc nào đó để khán giả thấy sự mới mẻ. Bách Khoa trong Trại Giam Hạnh Phúc là một ví dụ, mọi người sẽ không thấy hình ảnh của "Chị Phiến" ở trên màn ảnh.

Nếu được chọn vai diễn tiếp theo, anh mong muốn thử sức ở dạng nhân vật nào?

Mình rất mong muốn được đóng vai một người cha. Mong là trong năm sau hoặc vài năm tới, mình có thể nhận một vai có nội tâm giằng xé bên trong để phục vụ khán giả với những hình ảnh mới hơn.