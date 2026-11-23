Võ Hạ Trâm ra mắt album "Cánh chim tự do" sau 6 năm ấp ủ. (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

Võ Hạ Trâm cho biết, gần hai năm qua là khoảng thời gian cô trải qua nhiều cảm xúc choáng ngợp, bùng nổ, thăng hoa và hạnh phúc. Sự đón nhận của khán giả dành cho những ca khúc cô thể hiện tại các sự kiện lớn của đất nước, những chương trình nghệ thuật tầm cỡ đã giúp nữ ca sĩ thêm tin tưởng vào lựa chọn và sự kiên định của mình trong suốt 20 năm hoạt động nghệ thuật.

Để đáp lại tình cảm ấy, Võ Hạ Trâm quyết định gửi tặng khán giả album "Cánh chim tự do" - sản phẩm cô ấp ủ hơn 6 năm và được đầu tư lớn nhất trong sự nghiệp. Nữ ca sĩ kỳ vọng đây là album thể hiện rõ nét bản sắc âm nhạc của mình, vừa bảo đảm chất lượng chuyên môn, vừa có khả năng kết nối rộng rãi với công chúng.

"Cánh chim tự do" không chỉ dừng lại ở âm nhạc yêu nước, mà mở rộng đến tình yêu con người, thiên nhiên, cuộc sống và chính bản thân mỗi người. Album hướng khán giả đến những cảm xúc tích cực, một miền đất lành trong tâm hồn, nơi mỗi người có thể tìm thấy sự an yên, lòng yêu thương và động lực vượt qua những trở ngại.

Võ Hạ Trâm với hình ảnh mới mẻ trong album mới "Cánh chim tự do". (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

Album gồm 11 ca khúc, mang nhiều mảng màu âm nhạc khác nhau, khi trầm mặc, tĩnh lặng, lúc vút cao, thăng hoa. Bên cạnh những giai điệu quen thuộc được khoác lên tinh thần mới, phần lớn album là các sáng tác mới từ nhiều thế hệ nhạc sĩ. Đặc biệt, "Cánh chim tự do" đánh dấu lần đầu Võ Hạ Trâm thử sức đồng sáng tác hai ca khúc cùng nhà sản xuất âm nhạc Duy Trần.

Mang tinh thần âm nhạc rất Võ Hạ Trâm, album kết hợp hơi thở Broadway, sự tĩnh lặng của thiền và chánh niệm, tình yêu thiên nhiên, con người cùng nguồn động lực vượt qua nghịch cảnh. Những màu sắc tưởng chừng khác biệt được kết nối để tạo nên không gian âm nhạc vừa có chiều sâu, vừa hướng đến sự thư thái và gần gũi với người nghe.

Để hiện thực hóa ý tưởng, Võ Hạ Trâm có sự đồng hành của nhà sản xuất âm nhạc Duy Trần - nghệ sĩ Việt trẻ từng tham gia dự án âm nhạc nhận đề cử hạng mục Associate Producer tại Grammy. Duy Trần đảm nhiệm phần hòa âm toàn album, đồng thời kết nối nữ ca sĩ với FAME’S Studio, phòng thu nhạc phim và dàn nhạc giao hưởng tại Skopje, Bắc Macedonia.

Dự án quy tụ khoảng 100 nghệ sĩ đến từ châu Âu cũng như các cộng sự Việt Nam đang sinh sống, làm việc ở nhiều nơi trên thế giới. Riêng quá trình thu âm live với dàn nhạc tại FAME’S Studio có sự tham gia của hơn 60 nghệ sĩ châu Âu, được thực hiện liên tục trong 10 tiếng suốt hai ngày. Võ Hạ Trâm theo dõi và giám sát trực tiếp từ xa quá trình thu âm, trải nghiệm quy trình làm việc chuyên nghiệp, chuẩn xác của ê-kíp quốc tế.

Trong album, khán giả sẽ gặp lại những giai điệu của nhạc sĩ Trần Tiến, nhạc sĩ Quốc Bảo qua những bản hòa âm mới, mang tinh thần khác biệt. Bên cạnh đó là các sáng tác được đặt hàng riêng hoặc gửi gắm từ những nhạc sĩ Đoàn Minh Quân, Nguyễn Minh Cường, Tạ Anh Thắng, Lâm Ánh Ngọc và Vũ Minh Tâm. Bên cạnh đó là hai bài hát lần đầu tiên được sáng tác bởi Võ Hạ Trâm và nhà sản xuất Duy Trần.

Song song với sự đổi mới trong âm nhạc, "Cánh chim tự do" còn đánh dấu sự chuyển mình về mặt hình ảnh của Võ Hạ Trâm. Vốn quen thuộc với khán giả qua áo dài, vẻ nền nã, chỉn chu và những sân khấu chính luận, nữ ca sĩ lần này lựa chọn phong cách thời trang nghệ thuật đương đại, giàu tính biểu tượng và có phần siêu thực.

Ca sĩ Võ Hạ Trâm. (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

Trong bộ ảnh giới thiệu album, Võ Hạ Trâm xuất hiện với những trang phục được tạo hình từ nhiều lớp lông vũ, mở rộng như đôi cánh, bao phủ cơ thể và tạo nên những phom dáng mềm mại, ấn tượng. Hình ảnh nữ ca sĩ mang đến cảm giác bay bổng, có lúc tĩnh lặng, trầm mặc, có lúc như đang vươn mình về phía khoảng trời rộng mở.

Không mô tả cánh chim theo cách trực diện, bộ ảnh sử dụng trang phục và hình thể như một ngôn ngữ ẩn dụ cho sự tự do, buông bỏ và tái sinh. Đây cũng là cách Võ Hạ Trâm mở rộng hình ảnh vốn đã được định hình trong lòng công chúng, cho phép bản thân thử nghiệm những sắc thái mới, mềm mại, phóng khoáng và giàu tính nghệ thuật hơn.

Có thể thấy, sau gần 20 năm đứng trên sân khấu, Võ Hạ Trâm nhìn nhận âm nhạc không còn đơn thuần là những giai điệu nghe qua rồi thôi, mà có thể trở thành một hình thái nghệ thuật nuôi dưỡng tâm hồn, hướng con người đến sự an lành, biết lan tỏa yêu thương và trân trọng chính mình.

Với "Cánh chim tự do", nữ ca sĩ mong mỗi ca khúc sẽ là một khoảng dừng dịu dàng giữa cuộc sống nhiều biến động, để người nghe được thả lỏng, tìm lại năng lượng và cảm nhận sự tự do từ bên trong.