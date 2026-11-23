Điểm nhấn ấn tượng nhất của đêm diễn là sự kết hợp chưa từng có khi dàn Chị đẹp đạp gió rẽ sóng, Anh trai vượt ngàn chông gai và nhóm nhạc UPRIZE cùng đứng chung một sân khấu mang chủ đề "Road to V-beyond | Vietnamese soul. America’s stage". Concert diễn ra đúng dịp chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11, đánh dấu một bước tiến mới của V-pop tại thị trường quốc tế.

Đêm diễn mở màn đầy tươi sáng, với Cầu vồng lấp lánh qua sự hòa giọng của 8 nghệ sĩ: Thu Phương, Minh Tuyết, Minh Hằng, Bùi Lan Hương, Ái Phương, Tuimi, Ngọc Thanh Tâm và Xuân Nghi.

Ca sĩ Minh Tuyết chia sẻ: "Đã hơn 30 năm rồi tôi đứng trên sân khấu hát và trình diễn cho tất cả mọi người xem. Có rất nhiều kỷ niệm đẹp, và sự may mắn lớn nhất của tôi là được tất cả quý vị yêu mến cho tới ngày hôm nay. Vẫn còn đứng được ở đây, vẫn được yêu thương như thế này và nhất là ngày hôm nay được hát cho tất cả quý vị tại Mỹ để được yêu thương thêm một lần nữa, đó là điều Minh Tuyết cảm thấy mình thật may mắn".

Tiếp nối không khí tự sự là bản mashup Đường xa ướt mưa x Đừng qua lối đó của Bằng Kiều, Jun Phạm, Bùi Công Nam và Thanh Duy. Nhóm nhạc trẻ UPRIZE có màn chào sân năng lượng với Temple và Không cần nói nhiều.

Đặc biệt, nhóm UPRIZE đã mang cả hơi thở văn hóa đường phố Việt Nam lên sân khấu Mỹ qua tiết mục Bass âm. Tiết mục mở ra bối cảnh đô thị đương đại sống động với cột đèn, dây điện, chiếc xích lô cùng những âm thanh đời sống thường nhật, như tiếng rao đường phố được lồng ghép tinh tế vào bản phối, biến những thanh âm bình dị của người Việt thành những "nốt nhạc" đầy xúc động.

Không gian khán đài lắng lại với loạt bản "hit" quen thuộc như Lỗi tại mưa, Nợ em cả bầu trời. Đặc biệt, bản tình ca Dẫu có lỗi lầm đã khiến người hâm mộ thổn thức với sự hòa quyện của 6 giọng ca, cho thấy sự tiếp nối thế hệ gồm: Thu Phương, Bằng Kiều, Bùi Công Nam, Thanh Duy, Hà An Huy và Thái Lê Minh Hiếu.

Bên cạnh đó, bản "hit" Người ấy cũng lần đầu được làm mới qua màn kết hợp giữa Bằng Kiều, Trịnh Thăng Bình và Hà An Huy. Chia sẻ trên sân khấu, ca sĩ Trịnh Thăng Bình không giấu được sự xúc động: "Tôi rất hạnh phúc vì được đứng trên một sân khấu lớn như thế này ở nước Mỹ. Niềm hạnh phúc thứ hai là mình được hát cùng thần tượng từ thuở bé là anh Bằng Kiều và "con trai" Hà An Huy".

Sân khấu chuyển mình sang không khí lễ hội sôi động và được đẩy lên cao trào với ca khúc bất hủ 60 năm cuộc đời do các "anh tài", "chị đẹp" cùng các đàn em trong nhóm UPRIZE cùng kết hợp.

Đỉnh cao của đêm nhạc nằm ở hồi cuối, khi khai thác đậm nét chất liệu dân ca Huế, Nam Bộ và âm hưởng Ngũ cung qua Lý ngựa ô Huế, Tình anh bán chiếu, Gương vỡ làm lành và Tích tịch tình tang. Toàn bộ dàn nghệ sĩ đã cùng hội tụ, khép lại đêm diễn trọn vẹn bằng ca khúc chủ đề của chương trình.