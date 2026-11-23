Tối 22/11, The Face Vietnam 2026 lên sóng tập 8, ba đội tiếp tục đối mặt với thử thách đòi hỏi cao về kỹ năng diễn xuất và khả năng phối hợp thực hiện TVC one-shot cho thương hiệu. Hình thức được đưa ra: Mỗi đội sẽ chia thành hai cặp thí sinh nam - nữ và bốc thăm một trong bốn hệ hương do nhãn hàng đưa ra, và xây dựng màn thể hiện xuyên suốt bốn phân cảnh trong một cú máy duy nhất, truyền tải trọn vẹn tinh thần và thông điệp của nhãn hàng.

Qua những màn thể hiện đầy màu sắc, Xuân Thắng và Vũ Quỳnh Hải Yến (đội HLV H'Hen Niê) đã chinh phục đại diện nhãn hàng, trở thành cặp thí sinh chiến thắng tại Masterclass. Đồng thời mang về lợi thế quan trọng cho HLV H'Hen Niê khi nắm trong tay quyền quyết định thứ tự thi của các cặp thí sinh tại Main Challenge.

Trong thử thách chính của tập 8, chương trình chào đón sự xuất hiện đặc biệt của "ngọc nữ màn ảnh Việt" Ninh Dương Lan Ngọc cũng là Đại sứ thương hiệu. Nữ diễn viên không chỉ ra đề mà còn trực tiếp đồng hành, chỉ dẫn các thí sinh nắm bắt tâm lý nhân vật, kiểm soát biểu cảm và xử lý tình huống trước ống kính.

Trần Anh Thư - Trần Hoàng Sơn (đội HLV Anh Thư) đã có phần chào sân đầy suôn sẻ với phần thể hiện tương đối ăn ý. Đặc biệt, Anh Thư (Thư Thor) nhanh chóng ghi điểm trong mắt diễn viên Ninh Dương Lan Ngọc nhờ diễn xuất tự nhiên cùng thần thái cuốn hút. Trái ngược với sự thuận lợi từ đội HLV Anh Thư, cặp thí sinh đến từ đội HLV Võ Hoàng Yến là Hà An - Nam Hoàng lại sớm vấp phải thử thách về vấn đề ghi nhớ lời thoại. Lượt thi của Trần Hoàng Sơn - Ngô Trần Hải Yến (đội HLV Anh Thư) lại chưa được như kỳ vọng. Cả hai bị nhận xét còn khá gượng gạo, thiếu sự tự nhiên trong diễn xuất và chưa truyền tải trọn vẹn tinh thần mà sản phẩm hướng đến.

Dù vừa giành chiến thắng tại thử thách Masterclass, Vũ Quỳnh Hải Yến (đội HLV H'Hen Niê) lại chưa thể giữ vững phong độ khi bước vào thử thách chính. Trong lượt thi cùng đồng đội Đỗ Hoàng Sơn, Hải Yến bộc lộ rõ sự lúng túng, thiếu tự tin, đặc biệt là khả năng thoại khi nội lực giọng nói của cô khá nhỏ và yếu.

Khép lại phần thi của đội HLV Võ Hoàng Yến, cặp đôi Nam Hoàng - Hương Nguyên đã để lại nhiều điểm sáng nhờ sự phối hợp ăn ý. Trái ngược với màn thể hiện này, cặp đôi Xuân Thắng - Vũ Quỳnh Hải Yến (đội HLV H'Hen Niê) lại "mất điểm" trong lượt thi cuối cùng vì liên tục đọc vấp tagline của nhãn hàng.

Kết quả, đội HLV Anh Thư giành chiến thắng chung cuộc, "ngựa chiến" Trần Anh Thư trở thành thí sinh xuất sắc nhất sở hữu hợp đồng hợp tác cùng thương hiệu. Tính đến hiện tại, cô cũng là thí sinh sở hữu nhiều hợp đồng làm việc với nhãn hàng nhất mùa giải, được dự đoán là ứng cử viên nặng ký cho ngôi vị Quán quân The Face Vietnam 2026.

Trong khi đó, hai cái tên phải bước vào căn phòng tối đối diện HLV Anh Thư là Vũ Hà An (đội HLV Võ Hoàng Yến) và Vũ Quỳnh Hải Yến (đội HLV H'Hen Niê) do phong độ thiếu ổn định, chưa tạo được dấu ấn trong thử thách. Đặc biệt, màn loại trừ còn có sự góp mặt của Siêu mẫu Bằng Lăng, mang đến những đánh giá thẳng thắn và quyết định cân não. Sau thử thách chụp ảnh phụ do HLV Anh Thư đưa ra, thí sinh Hải Yến vượt qua vòng nguy hiểm, chương trình nói lời chia tay với thí sinh Hà An trước thềm Chung kết.

Siêu mẫu Võ Hoàng Yến ghi nhận sự cố gắng của cô học trò Hà An trong suốt hành trình tham gia The Face Vietnam 2026.