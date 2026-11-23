Mở đầu chương trình, với giọng đọc truyền cảm, MC Phương Liên đã đưa khán giả bước vào miền thương nhớ qua lá thư gửi người thương của một mùa đông cũ. Lời tự sự nhẹ nhàng, sâu lắng trở thành nhịp cầu dẫn dắt cảm xúc, mở ra câu chuyện âm của Trạm Âm nhạc “Chờ đông”.

Với chất giọng trầm ấm, cách thể hiện tình tứ và giàu cảm xúc, qua ca khúc chủ đề của chương trình, nam ca sĩ Trần Anh Tiến giúp người nghe được đắm chìm trong những giai điệu yêu thương, khơi dậy nỗi nhớ và rung động dịu dàng khi mùa đông chạm ngõ.

Còn đây là những hình ảnh dịu dàng, nên thơ của ngọc nữ Bolero - Phương Ý. Bằng giọng hát ngọt ngào cùng lối thể hiện duyên dáng của mình, Phương Ý đã tạo dấu ấn đẹp lòng khán giả xứ Thanh qua những tình khúc Bolero quen thuộc.

Góp phần tạo nên sự đa dạng trong Trạm âm nhạc số 4 còn là sự xuất hiện của nữ ca sĩ Hồng Anh với 2 tác phẩm âm nhạc kinh điển gồm “Mùa đông của anh” và “Ga chiều phố nhỏ”.

Đặc biệt, sự hòa quyện giữa hai giọng ca Phương Ý và Trần Anh Tiến còn tạo nên những màn song ca đặc sắc, tình tứ, góp thêm sắc màu cho Trạm âm nhạc “Chờ đông”.

Mỗi một ca khúc, mỗi một giọng ca đều mang đến cho khán giả những rung cảm riêng. Từ ánh mắt chăm chú lắng nghe đến những tràng pháo tay cổ vũ. Tất cả tạo nên sự kết nối ấm áp giữa nghệ sĩ và công chúng trong đêm nhạc.

Và để tạo nên phần phối khí acoustic gần gũi, góp phần làm mới những giai điệu Bolero, là sự góp mặt của ban nhạc Chill Band với sự tập trung, chuyên nghiệp.

MC Phương Liên duyên dáng kết nối các nghệ sĩ với khán giả bằng những màn giao lưu ngắn. Để rồi, qua câu chuyện mà ca sĩ kể trên sân khấu, công chúng sẽ có dịp hiểu hơn về con đường âm nhạc và tình yêu ca hát của mỗi nghệ sĩ .

Trạm Âm nhạc “Chờ đông” có lẽ bởi thế, sẽ tiếp tục được yêu mến và nối dài điểm hẹn tại sân khấu bên hồ, nơi nghệ sĩ và khán giả cùng chia sẻ những rung cảm qua giai điệu.