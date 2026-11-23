Khán giả bàn luận về nhan sắc Kim Oanh sau 26 năm

Ngày 23/11, NSƯT Kim Oanh chia sẻ loạt ảnh hội ngộ dàn diễn viên Sóng ở đáy sông, trong đó có khoảnh khắc chụp cùng NSND Xuân Bắc. Cả hai từng vào vai Mây và Núi trong bộ phim phát sóng năm 2000.

Màn tái ngộ thu hút sự chú ý, đặc biệt là diện mạo hiện tại của Kim Oanh. Nhiều khán giả khen nữ nghệ sĩ trẻ trung, rạng rỡ, thậm chí nhận xét cô Mây còn xinh đẹp hơn thời đóng phim.

NSƯT Kim Oanh và NSND Xuân Bắc hội ngộ, chụp ảnh chung sau 26 năm kể từ khi bộ phim Sóng ở đáy sông lên sóng.

Khán giả dành nhiều lời khen cho nhan sắc hiện tại của NSƯT Kim Oanh, thậm chí nhận xét cô Mây trông còn trẻ hơn thời đóng phim.

Cuộc sống đời thường và hành trình thay đổi diện mạo

Trên trang cá nhân, Kim Oanh thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường, ảnh selfie, mặt mộc. Nữ nghệ sĩ cũng thoải mái đăng tải những bức hình không qua chỉnh sửa cầu kỳ, nhận được sự quan tâm của người hâm mộ.

Năm 2025, Kim Oanh công khai phẫu thuật thẩm mỹ tại Hàn Quốc với chi phí hơn 1 tỷ đồng. Sau khi chia sẻ diện mạo mới, cô nhận về nhiều ý kiến trái chiều. Một số khán giả khen gương mặt trẻ trung, hài hòa hơn, trong khi người khác tiếc nuối nét sắc sảo từng làm nên dấu ấn của cô trên màn ảnh. Trước những phản hồi này, nữ nghệ sĩ cho biết tôn trọng ý kiến của mọi người và xem việc làm đẹp là nhu cầu dành cho bản thân.

Vai Mây vẫn là dấu ấn đáng nhớ sau hơn hai thập kỷ

Năm 2000, khi còn là sinh viên năm thứ hai Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội, Kim Oanh đảm nhận vai Mây trong Sóng ở đáy sông. Nhân vật có tính cách sắc sảo, thực dụng và nhiều lần khiến cuộc đời Núi (Xuân Bắc) thêm sóng gió.

Sau bộ phim, Kim Oanh tiếp tục ghi dấu ấn với các vai diễn cá tính trong Những ngọn nến trong đêm, Ma làng và Đừng bắt em phải quên. Cô từng chia sẻ có thời gian ra đường vẫn được khán giả gọi bằng tên Mây, thậm chí phản ứng gay gắt vì quá nhập tâm vào nhân vật. Điều đó cho thấy vai diễn vẫn để lại ấn tượng sâu sắc dù đã nhiều năm trôi qua.