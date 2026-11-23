Chia sẻ về chuyện "thoát ế", Thúy Ngân cho biết: "Tôi hiện tại hết bị gia đình hối thúc rồi, tại hối hoài cũng vậy. Giờ gia đình tôi kiểu kệ, tôi muốn làm gì thì làm. Thật ra, Yên hay Thuý Ngân, hay các cô gái trẻ hiện nay, ai mà chả muốn “thoát ế”. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là tôi sẽ “thoát ế” bằng mọi cách, đặc biệt với cách mà có thể khiến người khác tổn thương. Với tôi, điều quan trọng cốt yếu để hình thành nền tảng gia đình hạnh phúc là sự phù hợp. Tôi không lấy một người chỉ để có một gia đình, miễn người đó trông được được, ổn ổn".

Thúy Ngân cũng cho biết, hiện vẫn độc thân. Và cô nghĩ lạc quan rằng, một khi đã đợi được đến lúc này, thì chắc chắn người mà Thúy Ngân cưới sau này sẽ là một người rất phù hợp, dịu dàng và biết cách chăm sóc cô. Với nữ diễn viên, nếu trong một mối quan hệ mà thấy chưa thật sự hợp nhau, thì cô thà ở vậy, không cưới, để đỡ làm khổ cả hai, đỡ làm khổ con cái mình.

"Ngọc nữ truyền hình" cũng thẳng thắn nói về việc tình tay ba trong showbiz: "Tôi nghĩ, ở đâu cũng thế, chẳng riêng gì showbiz. Ở ngoài đầy ra, nhiều lắm, chỉ là mình biết hay không biết, việc đó “lộ” hay không “lộ” thôi. Mặt khác thì tôi cũng không ngại, nếu bị khán giả mặc định điều gì đó qua vai này. Sự khác biệt của diễn viên là mọi người phải biết đâu là vai diễn, đâu là thật. Vai ác sẽ bị ghét, vai lành sẽ được thương, đó mới là sự thành công của diễn viên. Còn khi diễn một vai “bắt cá nhiều tay” mà bị người ta chửi thì nên mừng".

Trong phim này, đóng chung với Ngô Kiến Huy, Steven Nguyễn và Otis, Thúy Ngân bày tỏ cảm xúc khó tả: "Tôi với anh Ngô Kiến Huy gặp nhau nhiều nhưng ở game show thôi, chưa đóng phim chung. Còn Otis thì tuy từng đóng chung trong Cây táo nở hoa nhưng cũng chỉ tiếp xúc đúng một, hai phân đoạn. Riêng với anh Steven Nguyễn, đây là lần đầu tôi với anh diễn chung. Chính vì thế, với ba diễn viên này, cảm giác của tôi đều rất mới mẻ và đầy bất ngờ", Thúy Ngân nói về bạn diễn.