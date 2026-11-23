Tối 21/11 (giờ địa phương), gần 30 nghệ sĩ Việt tham gia V-Beyond Concert tại bang California (Mỹ). Với 32 tiết mục, chương trình quy tụ dàn nghệ sĩ tham gia chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai, Chị đẹp đạp gió cùng nhóm nhạc UPRIZE, mang đến những màn kết hợp giữa các thế hệ nghệ sĩ, từ nhạc pop, hip-hop đến những ca khúc khai thác chất liệu dân gian Việt Nam.

Nhóm nhạc bảy thành viên UPRIZE mang đến các tiết mục Temple, Không cần nói nhiều, Gương vỡ làm lành và Bass Âm. Nhóm cũng kết hợp với những nghệ sĩ đàn anh trong các màn trình diễn chung.

Bằng Kiều kết hợp dàn nghệ sĩ trẻ. Nam ca sĩ cùng Bùi Công Nam, Thanh Duy, Hà An Huy và Thái Lê Minh Hiếu cùng thể hiện Dẫu có lỗi lầm.

Để đáp ứng quy mô biểu diễn cho khoảng 30 nghệ sĩ cùng đội ngũ vũ đoàn chuyên nghiệp, ban tổ chức đã thiết kế hệ thống sân khấu đa tầng có bậc thang, kết hợp màn hình LED cỡ lớn và công nghệ laser hiện đại, tạo nên không gian trình diễn hoành tráng.

Ca khúc Người ấy được làm mới với sự kết hợp của Bằng Kiều, Trịnh Thăng Bình và Hà An Huy.

Không gian biểu diễn được bố trí đủ để hàng chục nghệ sĩ cùng xuất hiện trên sân khấu mà vẫn tạo được sự thoáng đãng. Đặc biệt, khoảng cách từ sàn diễn đến khu vực rào chắn cũng được tính toán để nghệ sĩ có thể tiến gần, tương tác trực tiếp với khán giả.

Màn trình diễn sôi động của dàn nữ nghệ sĩ từ chương trình Chị đẹp đạp gió.

Trên sân khấu, ca sĩ Minh Tuyết gửi lời tri ân khán giả. Sau hơn 30 năm hoạt động nghệ thuật, Minh Tuyết xúc động khi được tiếp tục biểu diễn và nhận tình cảm của người hâm mộ tại Mỹ. Nữ ca sĩ gửi lời cảm ơn đến khán giả đã đồng hành trong nhiều năm qua.

Chị đẹp Ái Phương, Minh Hằng, Bùi Lan Hương trong tiết mục mang phong cách quyến rũ.

Với các tiết mục quen thuộc, ê-kíp giữ nguyên tinh thần bài hát nhưng hoán đổi nghệ sĩ giữa hai mùa Anh trai vượt ngàn chông gai. Mưa trên phố Huế được Bùi Công Nam làm mới cùng Thanh Duy và Hà An Huy - Chiến tướng của mùa 2026. Tình anh bán chiếu có thêm sự góp mặt của Mew Amazing, còn Tích tịch tình tang do bộ tứ Hà An Huy, Cheng, Hồ Đông Quan và Will thể hiện. Riêng Lý ngựa ô Huế (Jun Phạm, Thanh Duy, Mew Amazing) và Dạt vào tim em (Thái VG, It's Charles., Cheng) giữ nguyên đội hình gốc để bảo toàn dấu ấn nguyên bản.

Khác biệt lớn nhất của V-Beyond so với các đêm diễn trước nằm ở tư duy dàn dựng đội hình. Nghệ sĩ từ hai vũ trụ Chị đẹp đạp gió và Anh trai vượt ngàn chông gai - vốn hoạt động ở hai chương trình riêng biệt - cùng hòa giọng, làm mới các tiết mục làm nên tên tuổi và được nhiều khán giả yêu mến.

UPRIZE không chỉ trình diễn 4 tiết mục riêng mà còn cho thấy sự hòa nhập khéo léo khi đứng chung sân khấu cùng đàn anh Bằng Kiều, Cheng và It's Charles. Trong bản mashup Bao tiền một mớ bình yên và First Dance. Đặc biệt, nhóm đã mang cả hơi thở văn hóa đường phố Việt Nam lên sân khấu Mỹ qua tiết mục Bass Âm. Bass Âm mở ra bối cảnh đô thị đương đại sống động với cột đèn, dây điện, chiếc xích lô cùng những âm thanh đời sống thường nhật như tiếng rao đường phố được lồng ghép tinh tế vào bản phối.

Charles W. Simmons - nhà sáng lập kiêm CEO nền tảng YayWay và là thành viên Ban giám khảo Giải thưởng âm nhạc hàng đầu của Mỹ Grammy - là một trong những khán giả bản địa người Mỹ tham dự concert cùng với gia đình và bạn bè. Ông đánh giá sự kiện mở màn này là bước ngoặt lớn cho nghệ thuật biểu diễn Việt Nam tại thị trường âm nhạc lớn nhất thế giới. "Một chương trình xuất sắc sẽ giúp khán giả cảm nhận được văn hóa của một quốc gia, trước khi họ hiểu trọn vẹn về nó. Tôi bước vào concert này với rất ít hiểu biết về Vpop, nhưng khi rời đi, đó thực sự là trải nghiệm về một điều rất riêng của Việt Nam, hiện đại và khó quên", Charles W. Simmons chia sẻ