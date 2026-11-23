Sau 26 năm kể từ khi Sóng ở đáy sông lên sóng, thông tin bộ phim dự kiến có phần 2 nhận được sự quan tâm của khán giả. Đạo diễn Lê Đức Tiến cho biết kịch bản phần mới đã hoàn thành và ông vẫn mong muốn NSND Xuân Bắc tiếp tục đảm nhận vai Núi.

Chia sẻ về quá trình trao đổi với nam diễn viên, đạo diễn tiết lộ Xuân Bắc có một đề nghị đặc biệt dành cho nhân vật từng gắn liền với tên tuổi mình. Cụ thể, nam nghệ sĩ mong muốn Núi phải trải qua nhiều bất hạnh hơn nữa để người xem cảm thấy thương nhân vật.

Theo lời kể của đạo diễn Lê Đức Tiến, Xuân Bắc nói: “Chú viết làm sao cho nhân vật Núi thật khổ, khổ hơn nữa vào để mọi người thương”.

Đề nghị này khiến đạo diễn không khỏi bối rối bởi Núi vốn đã có số phận nhiều sóng gió trong phần đầu. Nhân vật từng bị vợ trách mắng, bị lừa tình, tiêu tán cơ nghiệp, phải đi làm xe ôm và thậm chí còn bị đánh. Dù vậy, đạo diễn cho biết ông đồng ý với mong muốn của Xuân Bắc.

Đạo diễn mong Xuân Bắc trở lại vai Núi

Theo đạo diễn Lê Đức Tiến, ông từng được đề xuất thực hiện phần tiếp theo với dàn diễn viên mới hoặc xây dựng một phiên bản khác. Tuy nhiên, ông không mặn mà với những phương án này bởi NSND Xuân Bắc đã tạo nên dấu ấn riêng với vai Núi.

Đạo diễn chia sẻ: “NSND Xuân Bắc rất thích và hào hứng với dự án này nhưng anh ấy cũng nói chưa sẵn sàng đóng phim vì quá bận công việc, chưa thu xếp được”.

Trong phần 1, Ra mắt khán giả năm 2000, Sóng ở đáy sông để lại nhiều ấn tượng với câu chuyện về cuộc đời đầy sóng gió của Phạm Quang Núi (NSND Xuân Bắc). Là con của người vợ lẽ trong một gia đình công chức tư sản, Núi từ nhỏ đã phải chịu sự ghẻ lạnh, bất công từ cha ruột và những người anh cùng cha khác mẹ.

Những tổn thương và biến cố liên tiếp trong cuộc sống đã đẩy Núi vào nhiều lựa chọn sai lầm. Từ một chàng trai có tương lai, anh dần rơi vào vòng xoáy của những tháng ngày lầm lỡ, phải trải qua không ít thăng trầm và cay đắng.

Về nội dung phần 2, đạo diễn Lê Đức Tiến tiết lộ câu chuyện vẫn xoay quanh những nhân vật quen thuộc ở phần đầu, nhưng sẽ được đặt trong bối cảnh thời gian mới.