Microsoft lãi đậm

Microsoft có mức tăng trưởng tốt trong quý gần nhất. Ảnh: Bloomberg.

Microsoft ghi nhận lợi nhuận ròng 36,6 tỷ USD trong quý kết thúc vào tháng 9, tăng 32% so với cùng kỳ năm trước. Kết quả vượt kỳ vọng của Phố Wall, bất chấp công ty liên tục cắt giảm nhân sự và tăng mạnh chi phí đầu tư vào AI.

Theo New York Times, doanh thu Microsoft đạt 92,3 tỷ USD, tăng 19%. Chi tiêu vốn lên tới 45,2 tỷ USD, cao hơn gần 30% so với mức 34,9 tỷ USD cùng kỳ năm ngoái. Phần lớn khoản đầu tư hướng đến xây dựng trung tâm dữ liệu và mở rộng năng lực xử lý AI.

Đáng chú ý, kết quả kinh doanh tích cực xuất hiện giữa lúc Microsoft tiếp tục thu hẹp lực lượng lao động. Ngày 26/10, công ty đề nghị khoảng 60.000 nhân viên tại Mỹ, Canada, Anh và Ấn Độ tham gia chương trình nghỉ việc tự nguyện có hỗ trợ tài chính.

Con số này tương đương gần 27% trong tổng số 223.000 nhân viên của Microsoft. Tuy nhiên, công ty dự kiến chỉ một tỷ lệ nhỏ trong nhóm được đề nghị sẽ chấp nhận. Đây cũng là chương trình nghỉ việc tự nguyện thứ hai được triển khai trong năm nay.

Trước đó, Microsoft cắt giảm khoảng 4.800 việc làm vào tháng 7, trong đó có 20% nhân sự thuộc bộ phận Xbox. Đợt tái cơ cấu còn khiến một số studio phát triển trò chơi phải đóng cửa.

Các động thái này cho thấy Microsoft tiếp tục điều chỉnh cơ cấu nhân sự, ngay cả khi doanh thu và lợi nhuận tăng trưởng mạnh. Song, công ty chưa công bố tổng số lao động thực tế sẽ rời đi trong chương trình mới nhất.

Trong khi tinh giản nhân sự, Microsoft vẫn tăng tốc xây dựng hạ tầng AI. Động lực tăng trưởng chính đến từ Azure, nền tảng điện toán đám mây cung cấp năng lực xử lý, lưu trữ và công cụ AI cho doanh nghiệp.

Doanh thu Azure đạt 33,2 tỷ USD, tăng 48%, vượt dự báo tăng trưởng khoảng 45% của giới phân tích. Microsoft cũng kỳ vọng dịch vụ này tiếp tục tăng trưởng 49-50% trong quý hiện tại.

Trong cuộc họp với nhà đầu tư, CEO Satya Nadella cho biết Microsoft đã bổ sung 24 trung tâm dữ liệu trên 5 châu lục trong quý vừa qua. Trước đó, công ty đưa vào hoạt động thêm 31 cơ sở trong quý liền trước.

Dù chi tiêu tăng mạnh, Microsoft vẫn tạo ra 18,6 tỷ USD dòng tiền tự do. Con số này giảm 28% so với cùng kỳ nhưng vẫn duy trì ở mức dương, trái ngược với một số đối thủ đang đầu tư lớn vào AI.

Giám đốc tài chính Amy Hood cho biết Microsoft dự kiến chi khoảng 170 tỷ USD cho đầu tư vốn trong năm 2026, thấp hơn mức dự báo 175 tỷ USD đưa ra hồi tháng 7.

Theo bà, một số thiết bị trung tâm dữ liệu được bàn giao muộn khiến khoản chi tương ứng chuyển sang các tháng tiếp theo. Microsoft dự kiến tiếp tục đầu tư hơn 50 tỷ USD trong quý hiện tại.