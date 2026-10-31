'Nữ hoàng' cá tra Vĩnh Hoàn lãi quý III/2026 giảm một nửa so với cùng kỳ 2025

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2026, CTCP Vĩnh Hoàn (HOSE: VHC) ghi nhận doanh thu thuần đạt 3.317 tỷ đồng, giảm 4% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 229 tỷ đồng, giảm 50% so với mức 455 tỷ đồng của quý III/2025.

Mức giảm lợi nhuận diễn ra trong bối cảnh giá vốn hàng bán giảm nhẹ, nhưng lợi nhuận gộp vẫn co lại đáng kể. Cụ thể, giá vốn ở mức 2.837 tỷ đồng, trong khi lợi nhuận gộp giảm xuống còn 479 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp theo đó thu hẹp từ khoảng 17% xuống còn 14%.

Ở phía chi phí, chi phí bán hàng trong quý III tăng lên 74 tỷ đồng, trong khi chi phí quản lý doanh nghiệp đạt 98 tỷ đồng. Đáng chú ý, chi phí tài chính tăng mạnh từ 22 tỷ đồng lên 81 tỷ đồng, trong đó chi phí lãi vay tăng 36 tỷ đồng.

Cùng lúc, doanh thu hoạt động tài chính giảm từ 116 tỷ đồng xuống còn 34 tỷ đồng. Việc nguồn thu tài chính suy giảm trong khi chi phí tài chính tăng đã tạo thêm sức ép lên lợi nhuận. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh theo đó giảm xuống còn 260 tỷ đồng, tương ứng giảm 51%.

Khoản lợi nhuận khác đạt 9 tỷ đồng, cao hơn mức 1 tỷ đồng cùng kỳ, nhưng không đủ bù đắp mức suy giảm của hoạt động kinh doanh chính.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, Vĩnh Hoàn ghi nhận doanh thu thuần đạt 9.665 tỷ đồng, tăng so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế đạt 1.013 tỷ đồng, giảm 16%.

Năm 2026, doanh nghiệp đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất đạt 14.000 tỷ đồng, tăng 16% so với thực hiện năm 2025. Với kết quả đạt được sau 9 tháng, Vĩnh Hoàn đã hoàn thành 69% kế hoạch doanh thu năm.

Tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản của Vĩnh Hoàn đạt 14.378 tỷ đồng, tăng 7% so với đầu năm. Trong đó, tài sản ngắn hạn đạt 9.970 tỷ đồng, tăng 7%; tài sản dài hạn đạt 4.408 tỷ đồng, tăng 8%.

Ở nhóm tài sản ngắn hạn, tiền và các khoản tương đương tiền đạt 2.028 tỷ đồng, gần như đi ngang so với đầu năm. Trong khi đó, các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn giảm từ 2.401 tỷ đồng xuống còn 1.900 tỷ đồng, chủ yếu do tiền gửi nắm giữ đến ngày đáo hạn.

Ngược lại, các khoản phải thu ngắn hạn tăng lên 2.624 tỷ đồng. Trong đó, phải thu ngắn hạn của khách hàng đạt 1.931 tỷ đồng, tăng so với đầu năm; trả trước cho người bán ngắn hạn tăng từ 109 tỷ đồng lên 209 tỷ đồng. Phải thu ngắn hạn khác cũng tăng lên 488 tỷ đồng.

Vĩnh Hoàn báo lãi quý III/2026 giảm 50% (Ảnh: VHC).

Hàng tồn kho tại cuối tháng 9 đạt 2.149 tỷ đồng. Trong đó, giá trị hàng tồn kho trước dự phòng đạt 2.313 tỷ đồng; dự phòng giảm giá hàng tồn kho còn 164 tỷ đồng, thấp hơn mức 210 tỷ đồng đầu năm. Đáng chú ý, tài sản sinh học ngắn hạn tăng từ 815 tỷ đồng lên 1.109 tỷ đồng.

Ở nhóm tài sản dài hạn, tài sản cố định đạt 3.172 tỷ đồng, giảm nhẹ so với đầu năm. Trong đó, tài sản cố định hữu hình có giá trị còn lại 2.525 tỷ đồng, trong khi tài sản cố định vô hình đạt 646 tỷ đồng.

Điểm nổi bật hơn nằm ở chi phí xây dựng cơ bản dở dang. Khoản mục này tăng từ 97 tỷ đồng đầu năm lên 578 tỷ đồng vào cuối tháng 9, gấp gần 6 lần.

Theo thuyết minh trong kỳ, doanh nghiệp phát sinh 644 tỷ đồng chi phí mua sắm, xây dựng, đồng thời chuyển 79 tỷ đồng sang tài sản cố định hữu hình và 76 tỷ đồng sang tài sản cố định vô hình. Tại ngày 30/9, khoản mục này chủ yếu gồm chi phí xây dựng nhà máy và văn phòng 289 tỷ đồng, mua sắm tài sản cố định 253 tỷ đồng và chi phí cho các ao nuôi cá 35 tỷ đồng.

Tại thời điểm cuối quý III, tổng nợ phải trả của Vĩnh Hoàn đạt 4.334 tỷ đồng, tăng 29% so với đầu năm. Trong đó, nợ ngắn hạn chiếm phần lớn với 3.969 tỷ đồng; nợ dài hạn tăng từ 52 tỷ đồng lên 366 tỷ đồng.

Về phía nguồn vốn chủ sở hữu, khoản mục này đạt 10.043 tỷ đồng, gần như đi ngang so với đầu năm. Tuy nhiên, thặng dư vốn cổ phần chuyển từ dương 263 tỷ đồng sang âm 517 tỷ đồng, trong khi lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đạt 8.023 tỷ đồng, tăng so với đầu năm.

Trên thị trường chứng khoán, kết thúc phiên giao dịch ngày 30/10, cổ phiếu VHC của CTCP Vĩnh Hoàn đóng cửa ở mức 50.300 đồng/cổ phiếu, giảm 2,33% so với phiên trước đó.