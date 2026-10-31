Chứng khoán dầu khí bị phạt và truy thu thuế 407,5 triệu đồng

Cục Thuế Thành phố Hà Nội vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế đối với Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí (HNX: PSI). Tổng số tiền thuế truy thu, tiền phạt vi phạm hành chính và tiền chậm nộp mà doanh nghiệp phải nộp là 407,5 triệu đồng.

Trong đó, tiền phạt vi phạm hành chính là 57,8 triệu đồng. Con số này bao gồm xử phạt hành vi kê khai sai dẫn đến thiếu số thuế phải nộp (55,8 triệu) và kê khai sai chỉ tiêu không làm ảnh hưởng nghĩa vụ thuế (2 triệu).

Bên cạnh đó, tổng số tiền thuế truy thu qua kiểm tra là gần 279 triệu đồng. Cụ thể, cơ quan thuế truy thu PSI 161,3 triệu đồng thuế TNDN, hơn 107,1 triệu đồng thuế TNCN và 10,4 triệu đồng thuế GTGT nhà thầu.

Cuối cùng, tiền chậm nộp tiền thuế là 70,8 triệu đồng tính trên các khoản thuế TNDN, TNCN và GTGT nhà thầu.

Cơ quan thuế yêu cầu công ty nghiêm chỉnh chấp hành quyết định, nộp toàn bộ số tiền trên vào Kho bạc Nhà nước trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được quyết định.

Chứng khoán Dầu khí bị phạt và truy thu thuế hơn 407 triệu đồng (Ảnh: PSI).

Hồi tháng 6, doanh nghiệp cũng đã từng bị Thanh tra Chứng khoán Nhà nước xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 125 triệu đồng do vi phạm quy định trong hoạt động giao dịch ký quỹ (margin).

Về nguyên nhân xử phạt, PSI đã cho khách hàng thực hiện giao dịch ký quỹ vượt quá sức mua hiện có trên tài khoản giao dịch ký quỹ. Hành vi vi phạm được cơ quan quản lý xác định phát sinh vào ngày 15/7/2024.

Đây là hành vi không tuân thủ quy định về quản lý giao dịch ký quỹ trên thị trường chứng khoán và bị xử phạt theo quy định tại Nghị định số 156/2020/NĐ-CP của Chính phủ.

Về kết quả kinh doanh trong quý III/2026, Chứng khoán Dầu khí ghi nhận tổng doanh thu hơn 103 tỷ đồng, giảm 23% so với cùng kỳ năm 2025. Lợi nhuận kế toán trước thuế giảm 45% về mức 13,5 tỷ đồng.

Luỹ kế 9 tháng, PSI ghi nhận doanh thu hoạt động 339 tỷ đồng, giảm 6,8% so với cùng kỳ 2025. Trừ đi các chi phí, lợi nhuận trước thuế của PSI đạt 65 tỷ đồng, tăng 38% so với cùng kỳ. Công ty ghi nhận lợi nhuận sau thuế tại 41,13 tỷ đồng, đạt khoảng 81,3% kế hoạch cả năm 2026.