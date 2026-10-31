Tín hiệu mới nhất từ Chủ tịch FIFA về khoản hỗ trợ 25 triệu USD dành cho bóng đá Việt Nam

Những động thái mới nhất từ cơ quan quản lý bóng đá lớn nhất hành tinh cho thấy bóng đá Việt Nam sẽ sớm nhận được gói hỗ trợ trị giá 25 triệu USD trong giai đoạn 2027 - 2030.

Cụ thể, tại giải World Cup U15 vừa kết thúc ở Azerbaijan vào ngày 30/10, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino một lần nữa đề cập đến kế hoạch nâng mức ngân sách hỗ trợ phát triển bóng đá cho 211 liên đoàn thành viên trên toàn thế giới, bao gồm cả Việt Nam.

Trong cuộc phỏng vấn được đăng tải trên trang chủ FIFA, ông Infantino khẳng định khi ông mới đảm nhận cương vị Chủ tịch FIFA cách đây 10 năm, mỗi liên đoàn thành viên chỉ nhận được 250.000 USD mỗi năm, tương đương 1 triệu USD trong chu kỳ bốn năm, nhưng hiện nay Hội đồng FIFA vừa quyết định nâng con số này lên mức 25 triệu USD.

Người đứng đầu FIFA nhấn mạnh nguồn kinh phí khổng lồ này sẽ mở ra thêm nhiều cơ hội cho bóng đá trẻ, bóng đá nữ cũng như các chương trình phát triển bóng đá trên phạm vi toàn cầu.

Ông Infantino khi sang Việt Nam dự chung kết ASEAN Cup 2026. Ảnh: Nam Trần

Phát biểu mới nhất của ông Infantino tiếp tục củng cố triển vọng FIFA sẽ chính thức thông qua chương trình hỗ trợ tài chính có quy mô lớn chưa từng có, qua đó mang lại lợi ích đáng kể cho các nền bóng đá đang phát triển.

Không chỉ dừng lại ở những tuyên bố chung, FIFA đã bắt đầu tiến hành thảo luận trực tiếp với các liên đoàn thành viên về phương án sử dụng nguồn kinh phí này. Ngay trong tuần này, ông Infantino đã có cuộc gặp với Bộ trưởng Thể thao Sri Lanka Sunil Kumara Gamage và Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Sri Lanka Jaswar Umar tại Azerbaijan.

Theo tờ EconomyNext đưa tin ngày 27/10, hai bên đã thảo luận về kế hoạch sử dụng gói 25 triệu USD để phát triển bóng đá Sri Lanka, trong đó quốc gia Nam Á này dự kiến xây dựng một sân vận động đạt tiêu chuẩn quốc tế, một trung tâm đào tạo thể thao thành tích cao và phát triển khoảng 40 sân bóng địa phương tính đến năm 2031.

Tương tự tại Bhutan, kế hoạch hỗ trợ 25 triệu USD cũng được ông Infantino trực tiếp nhắc tới trong chuyến thăm vào ngày 19/10.

Theo thông tin từ tờ Bhutan Times ngày 27/10, Liên đoàn Bóng đá Bhutan đã đề xuất xây dựng một học viện đào tạo cho 500 cầu thủ trẻ (gồm 250 nam và 250 nữ), kết hợp mô hình trường học cùng bốn sân bóng, và phía FIFA dự kiến sẽ cử chuyên gia sang đánh giá tính khả thi của dự án.

Những cuộc thảo luận cụ thể tại Sri Lanka và Bhutan cho thấy các liên đoàn thành viên đã bắt đầu chủ động chuẩn bị kế hoạch tiếp nhận nguồn vốn mới, dù các thủ tục phê duyệt cuối cùng vẫn chưa hoàn tất.

Theo phương án được FIFA công bố vào ngày 15/10, mỗi liên đoàn thành viên dự kiến sẽ nhận được tổng cộng 25 triệu USD trong chu kỳ 2027 - 2030.

Khoản ngân sách này bao gồm 10 triệu USD từ chương trình phát triển bóng đá FIFA Forward 4.0 và 15 triệu USD bổ sung từ chương trình đoàn kết sử dụng nguồn thặng dư tài chính của FIFA (FIFA Surplus Solidarity Programme).

Tổng ngân sách dành cho hoạt động hỗ trợ phát triển bóng đá toàn cầu dự kiến đạt mức 6,35 tỷ USD, tăng hơn gấp đôi so với kế hoạch ban đầu, với nguồn tiền tăng thêm chủ yếu đến từ kết quả kinh doanh vượt kỳ vọng của kỳ World Cup 2026.