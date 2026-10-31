DIG báo lãi quý 3 giảm hơn 60%, tiền khách hàng đặt cọc tăng vọt

Ảnh minh họa. Nguồn: DIC Group

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2026, Tổng CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Group, mã DIG) đạt doanh thu thuần 761 tỷ đồng, giảm 43% so với cùng kỳ năm trước (YoY). Lợi nhuận gộp giảm 51% YoY, đạt hơn 160 tỷ đồng.

Trong kỳ, doanh thu hoạt động tài chính của công ty đạt gần 71 tỷ đồng, gấp 24,5 lần so với mức gần 3 tỷ đồng của cùng kỳ. Đây chủ yếu là nhượng bán các khoản đầu tư (gần 50 tỷ đồng) và lãi tiền gửi, cho vay (hơn 21 tỷ đồng).

Tuy nhiên, chi phí tài chính cũng tăng mạnh 56% YoY, lên 78 tỷ đồng, trong đó chi phí lãi vay chiếm 36 tỷ đồng.

DIC Group còn ghi nhận khoản lỗ hơn 8 tỷ đồng từ các công ty liên doanh, liên kết, trong khi cùng kỳ năm trước lãi hơn 23 tỷ đồng.

Trừ đi các chi phí khác, doanh nghiệp báo lãi trước thuế 96 tỷ đồng, giảm 63% YoY; lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 69 tỷ đồng, giảm 64%.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, DIC Group đạt doanh thu thuần 1.519 tỷ đồng, giảm 14% YoY; lợi nhuận trước thuế đạt 242 tỷ đồng, tăng 11%; lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 203 tỷ đồng, tăng nhẹ 1,4%.

Năm 2026, DIG đặt kế hoạch doanh thu thuần hợp nhất 3.000 tỷ đồng, giảm 36% so với thực hiện của năm 2025; lợi nhuận trước thuế hợp nhất 600 tỷ đồng, giảm 27%. Như vậy sau 9 tháng, công ty thực hiện được 51% mục tiêu doanh thu và 40% mục tiêu lợi nhuận.

Khách hàng đặt cọc và trả trước 7.000 tỷ đồng

Tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản của DIC Group đạt hơn 20.000 tỷ đồng, tăng hơn 1.000 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, tiền và các khoản tương đương tiền giảm mạnh từ 3.279 tỷ đồng xuống còn 282 tỷ đồng, tương ứng mức giảm gần 3.000 tỷ đồng.

Ngược lại, các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn tăng từ 421 tỷ đồng lên hơn 5.000 tỷ đồng. Đây chủ yếu là tiền gửi tại các ngân hàng, giúp công ty thu 127 tỷ đồng tiền lãi trong 9 tháng đầu năm, gấp 6 lần YoY và đóng góp lớn cho lợi nhuận cuối cùng.

Các khoản phải thu ngắn hạn đạt gần 5.900 tỷ đồng, hàng tồn kho đạt hơn 6.200 tỷ đồng. Hai khoản này giảm nhẹ so với đầu năm. Theo thuyết minh, phần lớn hàng tồn kho của doanh nghiệp là chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang tại các dự án bất động sản như khu đô thị mới Nam Vĩnh Yên (2.240 tỷ đồng), khu dân cư P4 Hậu Giang (hơn 1.110 tỷ đồng), khu du lịch Long Tân, Nhơn Trạch (1.070 tỷ đồng)...

Tổng nợ phải trả của công ty ở mức đạt 9.778 tỷ đồng, tăng hơn 800 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, nợ vay tài chính giảm mạnh, từ mức hơn 2.200 tỷ đồng hồi đầu năm xuống còn hơn 1.200 tỷ đồng. Nhờ đó lãi vay của công ty trong 9 tháng giảm 35% YoY, ở mức 44 tỷ đồng.

Ngược chiều, khoản mục phải trả ngắn hạn khác của doanh nghiệp tăng mạnh lên mức 4.993 tỷ đồng, tăng hơn 2.900 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, riêng khoản khách hàng đặt chỗ mua bất động sản đạt 4.546 tỷ đồng, tăng hơn 3.000 tỷ đồng sau 9 tháng.

Cùng với đó, DIG còn ghi nhận khoản người mua trả tiền trước ngắn hạn đạt 2.464 tỷ đồng, giảm hơn 570 tỷ đồng so với đầu năm.

Tổng cộng, tổng giá trị hai khoản mục khách hàng đặt chỗ mua bất động sản và người mua trả tiền trước ngắn hạn đạt hơn 7.000 tỷ đồng. Đây là khoản tiền được ghi nhận trong phần nợ phải trả trên bảng cân đối kế toán, chưa được hạch toán vào doanh thu. Do đó, sự gia tăng của khoản mục này không đồng nghĩa với việc doanh nghiệp đã ghi nhận doanh thu bán bất động sản tương ứng.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu DIG kết phiên 30/10 ở giá 9.550 đồng/cp. Đây là vùng giá thấp nhất của cổ phiếu này trong hơn 3 năm nay. Cùng xu hướng nhóm bất động sản, mã đã giảm khoảng 35% so với hồi tháng 5/2026 và giảm hơn 50% so với đỉnh gần nhất hồi tháng 10 năm ngoái.