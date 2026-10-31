VCCI vinh danh 100 doanh nghiệp tiêu biểu về văn hóa và uy tín năm 2026

Top 20 Doanh nghiệp Văn hóa, Uy tín năm 2026

Vinh danh doanh nghiệp coi trọng đạo đức và chữ tín

Ngày 31/10, VCCI tổ chức lễ công bố và vinh danh Top 20, Top 30 và Top 50 doanh nghiệp trong Chương trình bình chọn, xếp hạng "Doanh nghiệp Văn hóa, Uy tín năm 2026".

100 doanh nghiệp được lựa chọn hoạt động trong nhiều ngành nghề, lĩnh vực và thuộc các thành phần kinh tế khác nhau. Trong đó có những thương hiệu như MB, May 10, Agribank, Vietnam Airlines; Vietravel Airlines, Phân bón Bình Điền, G7 Taxi, Sao Thái Dương, Phục Hưng Holdings; VietsoPetro, Vedan...

Phát biểu tại buổi lễ, ông Hồ Sỹ Hùng, Chủ tịch VCCI, nhấn mạnh doanh nghiệp không chỉ tạo ra của cải, việc làm và nguồn lực phát triển mà còn góp phần xây dựng hình ảnh, bản sắc và vị thế Việt Nam trên trường quốc tế.

Theo ông Hùng, uy tín doanh nghiệp không chỉ thể hiện qua kết quả kinh doanh mà còn được tạo dựng từ niềm tin của khách hàng, đối tác, người lao động và xã hội. Điều này cần được thể hiện trong từng quyết định quản trị, chất lượng sản phẩm, dịch vụ và việc thực hiện các cam kết.

Vì vậy, văn hóa kinh doanh không phải nhiệm vụ tách rời phát triển kinh tế mà là nền tảng để xây dựng nền kinh tế lành mạnh, bền vững.

Ông Hồ Sỹ Hùng, Chủ tịch VCCI phát biểu tại Lễ vinh danh

Đạo đức kinh doanh là tiêu chí đánh giá uy tín doanh nghiệp

Theo Ban tổ chức, chương trình không chỉ đánh giá doanh nghiệp qua doanh thu, lợi nhuận hay quy mô hoạt động mà còn chú trọng việc tuân thủ pháp luật, thực hiện cam kết với khách hàng, đối tác, bảo đảm quyền lợi người lao động và trách nhiệm với cộng đồng.

Thời gian qua, VCCI triển khai nhiều hoạt động thúc đẩy văn hóa kinh doanh, kinh doanh có trách nhiệm và phát triển bền vững. Trong đó có việc công bố, phát động thực hiện 6 Quy tắc đạo đức doanh nhân Việt Nam.

Chủ tịch VCCI cho rằng, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển không chỉ là tháo gỡ khó khăn, mở rộng thị trường hay tăng doanh thu mà còn phải giúp doanh nghiệp xây dựng nền tảng quản trị tốt, giữ gìn chữ tín và nâng cao trách nhiệm xã hội.

Thông qua chương trình, VCCI mong muốn khuyến khích các doanh nghiệp tiêu biểu phát huy vai trò dẫn dắt, chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp cùng phát triển.

Doanh nghiệp cũng được kỳ vọng xây dựng môi trường làm việc nhân văn, quan hệ lao động hài hòa, bảo đảm người lao động không chỉ có việc làm, thu nhập mà còn có cơ hội tham gia, sáng tạo và thụ hưởng các giá trị văn hóa.

Chia sẻ tại chương trình, bà Võ Thị Thu Trang, Thành viên Hội đồng thành viên Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Yến sào Khánh Hòa, cho biết việc gìn giữ văn hóa doanh nghiệp cần sự gương mẫu của lãnh đạo, đồng lòng của tập thể và cách ứng xử có tình nghĩa, nhất là trong những thời điểm khó khăn. Theo bà Trang, văn hóa kinh doanh được thể hiện qua những việc cụ thể như tuân thủ pháp luật, bảo đảm chất lượng sản phẩm, thực hiện cam kết với khách hàng, chăm lo người lao động và bảo vệ môi trường.