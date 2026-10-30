Vụ cháy nhà làm 2 người chết cháy ở Gia Lai: Bắt tạm giam người ông 81 tuổi

Ngày 30/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai cho biết, đã ra quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Huỳnh Quảng (SN 1945, thôn Vĩnh Thái, xã Vĩnh Thịnh) để tiếp tục điều tra làm rõ hành vi giết người.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 4h30 ngày 26/10, Công an xã Vĩnh Thịnh nhận được tin báo về việc tại nhà ông Quảng có đám cháy lớn. Sau khi tiếp cận hiện trường dập tắt đám cháy, lực lượng chức năng kiểm tra bên trong căn nhà thì phát hiện có 2 người tử vong.

Các lực lượng chức năng đến khám nghiệm hiện trường.

Nạn nhân được xác định là anh H.T.L (SN 1983) và cháu H.G.B (SN 2013), là con trai và cháu nội của ông Quảng. Vụ cháy cũng khiến ông Quảng và vợ bị thương, phải nhập viện điều trị.

Tiến hành xác minh, khám nghiệm hiện trường, cơ quan điều tra xác định vụ việc có dấu hiệu của hành vi cố tình phóng hỏa đốt nhà dẫn đến chết người nên đã khởi tố vụ án giết người.

Qua điều tra bước đầu, cơ quan công an xác định ông Quảng là người đã thực hiện hành vi đổ xăng phóng hỏa. Vụ án phát sinh từ những mâu thuẫn trong gia đình.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai đang tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc theo quy định pháp luật.