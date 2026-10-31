Từ Cà Mau - địa đầu phương Nam, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, mở con đường phát triển mới

Ông Nguyễn Minh Luân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau nhấn mạnh, với Cà Mau con nước là nhịp sống, là cách người dân hiểu thiên nhiên để vươn lên. (Ảnh: Trần Tú)

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Nguyễn Minh Luân nhấn mạnh như vậy tại Ngày hội Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo tỉnh Cà Mau năm 2026 và đối thoại Diễn đàn Đổi mới sáng tạo Việt Nam 2026 với chủ đề “The New Tide - Con nước mới” diễn ra ngày 30/10.

800 lượt ý tưởng, dự án tâm huyết

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Nguyễn Minh Luân, với Cà Mau con nước là nhịp sống, là cách người dân hiểu thiên nhiên để vươn lên. “Con nước mới” đặt ra đòi hỏi lớn hơn sự thích ứng: chủ động tạo giá trị mới bằng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Từ địa đầu phương Nam có thể mở con đường phát triển mới khi kết nối nguồn lực bản địa với tri thức và thị trường.

Hành trình thúc đẩy khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo tại Cà Mau đã được triển khai qua nhiều năm. Từ cuộc thi khởi nghiệp bắt đầu năm 2019, qua các kỳ CamaUP đến nay đã ghi nhận gần 800 lượt ý tưởng, dự án tâm huyết.

Riêng Cuộc thi khởi nghiệp Cà Mau năm 2026 (NEX 2026) đã ghi nhận 132 ý tưởng, dự án có giá trị thực tiễn, có tính khả thi cao.

“Đây là nguồn lực quan trọng để địa phương tiếp tục phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp, đồng thời đặt ra yêu cầu chuyển hóa các ý tưởng thành sản phẩm và mô hình kinh doanh có khả năng phát triển bền vững. Con số ấy cho thấy sức sáng tạo của cộng đồng.

Nhưng sau cuộc thi, bao nhiêu ý tưởng thành sản phẩm có khách hàng, bao nhiêu dự án thành doanh nghiệp có khả năng lớn lên? Đó mới là thước đo thực chất của hệ sinh thái khởi nghiệp”, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Nguyễn Minh Luân nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Minh Luân cho rằng, Cà Mau có tôm, cua, rừng nước mặn, lợ; có tài nguyên biển rộng lớn, có năng lượng tái tạo dồi dào và có chiều sâu văn hóa mang đậm bản sắc phương Nam.

Tuy nhiên, tài nguyên tự nó chưa tạo ra sức mạnh và giá trị. Chính trí tuệ con người, tư duy đổi mới, năng lực tổ chức và khát vọng kiến tạo mới là những yếu tố biến tiềm năng tài nguyên thành động lực phát triển và sự thịnh vượng.

Từ thực tiễn sản xuất, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau nhận thấy, con tôm muốn bán được giá cao hơn cần giống tốt, kiểm soát dịch bệnh, dữ liệu nuôi, chế biến sâu và truy xuất nguồn gốc.

“Cánh rừng muốn tạo thêm sinh kế cần được gìn giữ cùng những sản phẩm, trải nghiệm có giá trị. Ở mỗi mắt xích đều có chỗ cho nghiên cứu, công nghệ và doanh nghiệp sáng tạo. Định hướng này đặt ra yêu cầu gắn hoạt động nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ với nhu cầu thực tế của doanh nghiệp và người dân, qua đó nâng cao giá trị các ngành kinh tế thế mạnh của địa phương”, ông Nguyễn Minh Luân nói.

Theo tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị và Chương trình Đổi mới sáng tạo của tỉnh Cà Mau, đổi mới sáng tạo phải được cụ thể hóa bằng một chuỗi hành động xuyên suốt, từ xác định bài toán thực tiễn, nghiên cứu, thử nghiệm đến sản phẩm, hàng hóa đặc trưng, mang giá trị của một vùng đất.

Với định hướng ấy, ông Nguyễn Minh Luân thông tin, Cà Mau luôn xem trọng việc đầu tư phát triển hạ tầng, dịch vụ, huy động tối đa các nguồn lực, tạo cơ hội thử nghiệm, thúc đẩy chia sẻ dữ liệu, ra quyết định dựa trên dữ liệu trong quản trị.

Mục tiêu cuối cùng là đưa khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực để nâng cao năng suất, chất lượng, quy mô nền kinh tế, tăng thu nhập cho người dân, để “Mũi tàu Cà Mau” thực sự trở thành cực tăng trưởng năng động, tin cậy và hiệu quả.

Thời gian tới, để đổi mới sáng tạo tạo ra kết quả cụ thể, Cà Mau kỳ vọng các chuyên gia, doanh nghiệp và nhà đầu tư cùng tham gia xác định những lĩnh vực ưu tiên, đề xuất giải pháp phù hợp với điều kiện thực tiễn, đồng thời xây dựng cơ chế hỗ trợ để các dự án khởi nghiệp có thể phát triển lâu dài.

Khách nước ngoài tham quan gian hàng khởi nghiệp tương đối thành công từ cây lúa Cà Mau. (Ảnh: Nhật Hồ)

Khuyến khích người trẻ tham gia giải quyết nhu cầu phát triển của địa phương

Ngày hội Đổi mới sáng tạo tỉnh Cà Mau năm 2026 diễn ra trong hai ngày 30-31/10, với chuỗi hoạt động gồm cuộc thi khởi nghiệp, Diễn đàn Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo, Liên hoan Nghệ thuật sáng tạo và Công nghệ, Talkshow Người trẻ và Sáng tạo số, cùng Triển lãm Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo.

Sự kiện nhằm thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp trong cộng đồng, tạo cơ hội kết nối giữa các cá nhân, doanh nghiệp khởi nghiệp với chuyên gia, nhà đầu tư và các tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp trong và ngoài nước. Đồng thời, đây cũng là dịp quảng bá tiềm năng, lợi thế của địa phương theo định hướng kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, chuyển đổi số và phát triển bền vững.

Trong khuôn khổ ngày hội, chiều 30/10 đã diễn ra vòng chung kết Cuộc thi Khởi nghiệp Cà Mau năm 2026 (NEX 2026), nơi tranh tài của những ý tưởng, dự án đổi mới sáng tạo tiêu biểu trong tỉnh.

Bên cạnh đó, không gian triển lãm công nghệ, trưng bày sản phẩm khởi nghiệp OCOP và các phiên kết nối giao thương được tổ chức xuyên suốt, tạo điều kiện để doanh nghiệp trẻ tiếp cận quỹ đầu tư, hệ thống phân phối và các đối tác trong nước, quốc tế.

Thông qua các hoạt động này, Cà Mau hướng tới tăng cường liên kết giữa người có ý tưởng với doanh nghiệp, nhà đầu tư và tổ chức hỗ trợ; đồng thời khuyến khích người trẻ tham gia giải quyết những nhu cầu phát triển của địa phương.

Từ con tôm đến kinh tế rừng, mục tiêu Cà Mau đặt ra là đưa khoa học, công nghệ vào quá trình tạo ra giá trị. Khả năng ứng dụng trong sản xuất, hình thành sản phẩm có thị trường và cải thiện thu nhập người dân sẽ là cơ sở để đổi mới sáng tạo đóng góp thiết thực hơn vào tăng trưởng của tỉnh.