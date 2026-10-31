Hoạt động chế tạo của Trung Quốc bất ngờ sụt giảm

Theo cuộc khảo sát của chính phủ công bố ngày 31/10, hoạt động chế tạo của Trung Quốc bất ngờ giảm trong tháng 10/2026, đánh dấu lần thu hẹp thứ ba trong vòng bốn tháng, trong bối cảnh nhu cầu yếu cả ở thị trường xuất khẩu lẫn thị trường trong nước.

Công nhân làm việc tại nhà máy thép ở tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. Ảnh: THX/TTXVN

Số liệu của Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc (NBS) cho biết Chỉ số nhà quản trị mua hàng (PMI) chính thức của lĩnh vực chế tạo giảm xuống 49,3 trong tháng 10/2026, từ mức 50,1 của tháng 9/2026. Mức này thấp hơn dự báo 50,0 trong cuộc thăm dò của Reuters.

Hoạt động chế tạo suy yếu khi các đơn hàng phục vụ mùa Giáng sinh từ nước ngoài hạ nhiệt trong tháng 10/2026, sau khi đã dồn về tháng 9/2026. Chi tiêu tiêu dùng cũng tăng trong tuần nghỉ lễ Quốc khánh đầu tháng 10/2026 rồi nhanh chóng chững lại, trở về trạng thái trì trệ kéo dài.

Chuyên gia Zhang Liqun thuộc Liên đoàn Hậu cần và Mua hàng Trung Quốc cho rằng nhu cầu không đủ đang làm gia tăng sức ép đối với nền kinh tế. Theo ông, các nhà hoạch định chính sách cần nhìn nhận nghiêm túc vấn đề này và sớm tăng cường các biện pháp ứng phó.

Trong tháng 10/2026, các chỉ số phụ về tổng đơn hàng mới và đơn hàng xuất khẩu mới đều tiếp tục nằm trong vùng thu hẹp. Chỉ số về sản xuất và hoạt động mua hàng cũng chuyển từ mở rộng sang thu hẹp. Chỉ số PMI phi chế tạo, bao gồm dịch vụ và xây dựng, giảm xuống 49,7 từ mức 50,2 của tháng 9/2026.

Tuy nhiên, một số ngành trong lĩnh vực chế tạo vẫn ghi nhận kết quả tích cực. Theo khảo sát, các chỉ số phụ về sản xuất và đơn hàng mới của ngành đường sắt, đóng tàu, thiết bị hàng không vũ trụ, cùng ngành sản xuất máy tính, thiết bị truyền thông và điện tử đều đạt từ 53,0 trở lên.

Các doanh nghiệp liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI) báo cáo mức tăng trưởng lợi nhuận mạnh mẽ. Công ty Zhongji Innolight, nhà sản xuất mô-đun quang tốc độ cao dùng để kết nối máy chủ và thiết bị chuyển mạch trong các trung tâm dữ liệu AI, ghi nhận lợi nhuận ròng quý III/2026 tăng gần gấp ba lần.

Trong khi đó, thị trường nội địa ảm đạm và chi phí gia tăng gây sức ép lên nhiều doanh nghiệp chế tạo truyền thống và các công ty gắn với lĩnh vực bất động sản.

Dù vậy, kinh tế Trung Quốc vẫn được dự báo đạt mục tiêu tăng trưởng cả năm từ 4,5% đến 5% mà không cần thêm các biện pháp kích thích. Tăng trưởng quý III/2026 của nước này đã phục hồi lên 4,5%, từ mức 4,3% trong quý II.