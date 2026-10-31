Kinh tế Pháp sụt giảm liên tiếp, thực trạng khác với khủng hoảng ngân sách thông thường

Kinh tế Pháp không ghi nhận tăng trưởng trong ba quý liên tiếp. (Nguồn: Bloomberg)

Ngày 30/19, Viện Thống kê và Nghiên cứu Kinh tế quốc gia Pháp (Insee) công bố số liệu cho thấy, GDP nước này giảm 0,1% trong giai đoạn từ tháng 7-9 năm nay. Đây là quý thứ ba liên tiếp kinh tế Pháp không ghi nhận tăng trưởng.

Diễn biến trên tạo thêm áp lực đối với chính phủ, trong bối cảnh chi phí vay nợ của Pháp trên thị trường tài chính tăng hơn 5% trong tuần trước.

Theo Insee, dù tiêu dùng hộ gia đình tăng tốc, đạt 0,4%, sản lượng sụt giảm vẫn là một trong những nguyên nhân chính kéo lùi GDP.

Mức giảm đặc biệt rõ nét trong lĩnh vực thiết bị vận tải, với mức giảm 3,5%, trong đó ngành hàng không vũ trụ giảm 4,5% và ô tô giảm 1,5%. Hoạt động sản xuất trong lĩnh vực công nghiệp thực phẩm nông nghiệp cũng giảm 1,5%, một phần do tác động từ vụ thu hoạch mùa Hè kém.

Đáng chú ý, lạm phát tại Pháp tăng trở lại, lên 3,4% trong tháng 10/2026, so với mức 3,1% của tháng 9 vừa qua. Theo Insee, đây là mức cao nhất kể từ tháng 1/2024.

Kịch bản đã dự báo từ trước

Những số liệu trên không nằm ngoài dự báo của một số chuyên gia trong bối cảnh kinh tế vĩ mô còn nhiều bất lợi.

Trả lời Euro News, ông Jérémie Peloso, chiến lược gia trưởng về châu Âu tại BCA Research nhận định, Pháp nhiều khả năng sẽ rơi vào suy thoái kỹ thuật trong những quý tới. Theo ông, kịch bản này đã có thể được dự báo từ trước, xét đến những bất ổn ngân sách gần đây và diễn biến trên thị trường trái phiếu.

Trước tình hình kinh tế trên, chính phủ Pháp đang nhấn mạnh yêu cầu thông qua ngân sách năm 2027 đúng thời hạn, dù không nắm đa số tại Quốc hội.

Trả lời Franceinfo, Bộ trưởng Kinh tế và Tài chính Pháp Roland Lescure mô tả nền kinh tế đang trong tình trạng bế tắc, đồng thời cảnh báo đất nước sẽ gặp khó khăn nếu ngân sách không được thông qua.

Trong trường hợp đàm phán tại Quốc hội thất bại, chính phủ không loại trừ khả năng viện dẫn Điều 49.3 của Hiến pháp, cho phép thông qua dự luật mà không cần bỏ phiếu, trừ khi một kiến nghị bất tín nhiệm được thông qua. Một phương án khác là sử dụng các sắc lệnh.

Tuy nhiên, theo GS. Jérôme Mathis tại Đại học Paris-Dauphine, việc thông qua ngân sách tự thân không đồng nghĩa với khả năng nhanh chóng khôi phục tăng trưởng. Ông cho rằng, một kế hoạch điều chỉnh tài chính thường có xu hướng tạo thêm sức ép đối với tăng trưởng trong ngắn hạn, thay vì lập tức thúc đẩy hoạt động kinh tế.

Vấn đề quan trọng hơn, theo ông Mathis, là chính phủ cần cung cấp cho các nhà đầu tư tầm nhìn trung và dài hạn về quỹ đạo tài chính công của Pháp.

Chi phí vay nợ ngày càng tăng đang tạo thêm gánh nặng cho ngân sách nhà nước.

Ông Mathis cảnh báo, mỗi đợt tăng lãi suất sẽ thu hẹp dư địa tài chính trong tương lai, đồng thời gia tăng sức ép đối với đầu tư tư nhân. Bên cạnh đó, bất ổn ngân sách cũng khiến doanh nghiệp trì hoãn một số quyết định đầu tư, hộ gia đình cân nhắc lại chi tiêu và thị trường yêu cầu mức bù đắp rủi ro cao hơn.

Tính đến ngày 30/10, lợi suất trái phiếu chính phủ Pháp kỳ hạn 10 năm ở mức 4,9%, thấp hơn 0,17 điểm phần trăm so với mức đỉnh ghi nhận ngày 22/10.

Chênh lệch lợi suất trái phiếu giữa Pháp và Đức, phản ánh khoảng cách chi phí vay nợ của hai nước, dao động quanh mức 1,55 điểm phần trăm.

Chính phủ Pháp đang nhấn mạnh yêu cầu thông qua ngân sách năm 2027 đúng thời hạn, dù không nắm đa số tại Quốc hội.(Nguồn: Getty Images)

Cốt lõi của vấn đề là gì?

Đánh giá về khả năng chính phủ sử dụng sắc lệnh để thông qua ngân sách, ông Mathis cho rằng, đây không phải giải pháp kinh tế rõ ràng. Các nhà đầu tư không chỉ quan tâm đến tốc độ ra quyết định chính trị mà còn chú trọng tính hợp pháp và khả năng duy trì lâu dài của những quyết định đó.

Theo ông, việc thông qua ngân sách bằng sắc lệnh có thể giúp giảm bất ổn trong ngắn hạn, nhưng chưa đủ để khôi phục uy tín tài chính trong dài hạn.

Ông Mathis nhận thấy, thị trường thường đánh giá cao việc chính phủ đưa ra một quyết định cụ thể, ngay cả khi quyết định đó còn gây tranh cãi, hơn là để tình trạng bế tắc kéo dài mà không có phương án giải quyết.

Tuy nhiên, nếu ngân sách được thông qua bằng sắc lệnh bị xem là thiếu tính bền vững, có nguy cơ bị đảo ngược sau cuộc bầu cử tổng thống hoặc phản ánh những hạn chế lâu dài trong khả năng xây dựng đa số của hệ thống chính trị, tác động tích cực đối với niềm tin thị trường sẽ bị hạn chế.

Vị Giáo sư này nhấn mạnh: "Tình hình hiện nay khác với những cuộc khủng hoảng ngân sách thông thường. Thị trường không nghi ngờ khả năng kỹ thuật của Pháp trong việc tăng thuế hoặc trả nợ, mà quan ngại nhiều hơn về khả năng kiềm chế đà gia tăng nợ công.

Chừng nào vấn đề này chưa được giải quyết, áp lực lãi suất đối với Pháp có thể vẫn tiếp diễn, bất kể chính phủ lựa chọn cơ chế thể chế nào để thông qua ngân sách".

(theo Euro News)