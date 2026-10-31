Hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu để triển khai các chính sách phát triển kinh tế-xã hội

Cánh đồng điện gió ở xã Thuận Nam, tỉnh Khánh Hòa. (Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN)

Sáng 31/10, tiếp tục phiên họp toàn thể tại hội trường, Quốc hội thảo luận sôi nổi về tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2026 và dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2027.

Bên lề hành lang Quốc hội, Đại biểu Lê Nữ Thùy Dương - Đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố Đồng Nai, Ủy viên Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội đã có những chia sẻ với phóng viên Báo Điện tử VietnamPlus về những nội dung liên quan đến phát triển kinh tế, xã hội trong thời gian tới.

Giải pháp trọng tâm với tầm nhìn dài hạn

- Về những nội dung trong Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2026, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2027, đại biểu có những đánh giá như thế nào?

Đại biểu Quốc hội Lê Nữ Thùy Dương: Tôi tán thành với các nội dung đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch năm 2026 và các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2027 do Chính phủ trình.

Chính phủ, Bộ Tài chính và các bộ, ngành đã khẩn trương chuẩn bị Báo cáo công phu, toàn diện, bám sát Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Kết luận số 18-KL/TW và Nghị quyết số 25/2026/QH16 của Quốc hội, trong bối cảnh tình hình kinh tế-chính trị trên thế giới và khu vực có nhiều thách thức, diễn biến phức tạp và khó lường.

Đại biểu Quốc hội Lê Nữ Thùy Dương. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Bên cạnh đó, Chính phủ đã xác định các định hướng, giải pháp trọng tâm với tầm nhìn dài hạn, đáp ứng yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng của đất nước như đẩy mạnh cơ cấu lại các lĩnh vực, đầu tư trọng tâm, trọng điểm; cơ cấu lại thu, chi Ngân sách nhà nước, phát huy vai trò chủ đạo của Ngân sách Trung ương.

Năm 2027 được Báo cáo xác định là năm tăng tốc, bứt phá, với mục tiêu tăng trưởng từ 10% trở lên. Do đó, tôi cho rằng cùng với việc xác định các nhiệm vụ, giải pháp, cần có hệ thống chỉ tiêu đủ bao quát để triển khai hiệu quả của các chương trình, chính sách trọng tâm, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội của đất nước trong giai đoạn tiếp theo.

Khai thác hiệu quả hạ tầng công nghiệp và chất lượng du lịch

- Trên tinh thần đó, về bộ chỉ tiêu chủ yếu năm 2027, đại biểu có kiến nghị gì gắn trực tiếp với các chương trình, chính sách trọng tâm nhất là trong lĩnh vực kinh tế?

Đại biểu Quốc hội Lê Nữ Thùy Dương: Đối với nhóm kinh tế, tôi cho rằng cần bổ sung các chỉ tiêu như tỷ lệ lấp đầy bình quân các khu công nghiệp đang hoạt động; tỷ lệ lấp đầy các khu công nghiệp công nghệ cao đang hoạt động và giá trị đầu tư thu hút trên một ha đất công nghiệp đã sẵn sàng cho thuê. Các chỉ tiêu này nhằm phản ánh hiệu quả khai thác và sử dụng hạ tầng công nghiệp, vốn là nền tảng trực tiếp để thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp và tham gia chuỗi giá trị toàn cầu.

Việc thu hút các dự án FDI quy mô lớn, công nghệ cao, có khả năng dẫn dắt chuỗi giá trị được ưu tiên và khuyến khích; trong khi chỉ tiêu tổng vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội so với GDP mới phản ánh quy mô vốn, chưa phản ánh hiệu quả sử dụng nguồn lực đất đai và hạ tầng. Tỷ lệ lấp đầy và suất đầu tư trên một ha đất công nghiệp là thước đo trực tiếp, khách quan, đồng thời là căn cứ để các địa phương cân nhắc việc mở rộng, thành lập mới khu công nghiệp.

Việc thu hút các dự án FDI quy mô lớn, công nghệ cao, có khả năng dẫn dắt chuỗi giá trị được ưu tiên và khuyến khích. (Ảnh: TTXVN)

Cũng trong nhóm kinh tế, việc bổ sung chỉ tiêu doanh thu du lịch bình quân trên một khách quốc tế đến Việt Nam và thời gian lưu trú trung bình của du khách quốc tế. Bởi cùng với mục tiêu đón 28-29 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2027, bộ chỉ tiêu cần phản ánh chất lượng khách, mức chi tiêu, giá trị gia tăng tạo ra, hiệu quả phát triển sản phẩm du lịch và năng lực cạnh tranh của ngành du lịch theo chiều sâu.

- Đối với nhóm vấn đề liên quan đến an sinh xã hội, theo đại biểu có những vấn đề gì cần lưu tâm và đẩy mạnh?

Đại biểu Quốc hội Lê Nữ Thùy Dương: Với nhóm văn hóa-xã hội, tôi cho rằng bổ sung chỉ tiêu tỷ lệ số căn nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê hoàn thành so với kế hoạch năm và tỷ lệ số căn nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê đã bàn giao đưa vào sử dụng trên tổng số căn đã hoàn thành.

Bởi việc phát triển nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê là một trong những chương trình chính sách lớn cần có chỉ tiêu tương ứng để Quốc hội và Chính phủ theo dõi, giám sát kết quả thực hiện.

Việc phát triển nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê là một trong những chương trình chính sách lớn. (Ảnh: TTXVN)

Thực tế cho thấy có một số dự án đã hoàn thành nhưng chậm đưa vào sử dụng do vị trí xa nơi làm việc, hạ tầng kết nối và dịch vụ xã hội chưa đồng bộ, hoặc vướng thủ tục xét duyệt đối tượng. Do đó, chỉ tiêu cần đo lường cả hai khâu: Hoàn thành so với kế hoạch và bàn giao đưa vào sử dụng, bởi kết quả thực chất của chính sách là số hộ gia đình, người lao động thực sự có chỗ ở.

Ngoài ra, chúng ta cũng cần bổ sung chỉ tiêu hệ số giá nhà ở trên thu nhập của hộ gia đình đô thị. Bởi dự thảo Nghị quyết cần có chỉ tiêu phản ánh khả năng tiếp cận nhà ở của người dân, đặc biệt đối với nhóm thu nhập trung bình và thấp, bởi chỉ tiêu này cũng gắn trực tiếp với nhiệm vụ triển khai cơ chế ưu đãi phát triển nhà ở thương mại giá phù hợp để mở rộng khả năng tiếp cận nhà ở cho người thu nhập trung bình và thấp. Đây là chỉ số được nhiều quốc gia và tổ chức quốc tế sử dụng phổ biến để đánh giá khả năng chi trả nhà ở, việc cơ sở dữ liệu và mã định danh điện tử bất động sản đang được đẩy nhanh hoàn thiện sẽ tạo điều kiện thuận lợi để thống kê, công bố chỉ số này.

Tăng năng lực cạnh tranh của hàng hóa xuất khẩu Việt Nam

- Trong bối cảnh chuyển đổi xanh, giảm phát thải và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia đang trở thành xu hướng toàn cầu trong phát triển kinh tế. Ý kiến của bà về vấn đề này như thế nào?

Đại biểu Quốc hội Lê Nữ Thùy Dương: Đối với nhóm môi trường và thích ứng biến đổi khí hậu, việc bổ sung chỉ tiêu tỷ lệ khu công nghiệp sinh thái trên tổng số khu công nghiệp đang hoạt động và tỷ lệ khu công nghiệp có sử dụng năng lượng tái tạo hoặc năng lượng xanh. Việc bổ sung các chỉ tiêu gắn với khu công nghiệp sinh thái và sử dụng năng lượng xanh sẽ giúp phản ánh rõ hơn kết quả thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững.

Quốc hội tiếp tục thảo luận về tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026. (Ảnh: TTXVN)

Báo cáo của Chính phủ đã dành nhiều nội dung cho chuyển dịch năng lượng tập trung phát triển năng lượng tái tạo, năng lượng mới, hệ thống lưu trữ và lưới điện hiện đại, hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050, bảo đảm tiến độ các dự án năng lượng và xây dựng chiến lược dự trữ năng lượng quốc gia. Do đó, việc lượng hóa kết quả phát triển năng lượng tái tạo, năng lượng sạch thành chỉ tiêu cụ thể sẽ tạo căn cứ để theo dõi đồng thời hai mục tiêu bảo đảm an ninh năng lượng và chuyển đổi xanh, phù hợp với các cam kết quốc tế của Việt Nam.

Bên cạnh đó, tôi cho rằng cần bổ sung chỉ tiêu tỷ trọng điện năng sản xuất từ các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng sạch trong tổng sản lượng điện sản xuất và tổng công suất các dự án năng lượng tái tạo, năng lượng sạch được đưa vào vận hành trong năm.

Bởi hiện nay, khi các thị trường xuất khẩu lớn ngày càng áp dụng tiêu chuẩn xanh, cơ chế điều chỉnh carbon qua biên giới, còn các tập đoàn đa quốc gia, nhà đầu tư chiến lược ưu tiên lựa chọn địa điểm có nguồn năng lượng sạch, việc bổ sung các chỉ tiêu này sẽ góp phần nâng cao sức hấp dẫn của môi trường đầu tư, thu hút FDI có chọn lọc và gia tăng năng lực cạnh tranh của hàng hóa xuất khẩu Việt Nam.

Xin trân trọng cảm ơn đại biểu Lê Nữ Thùy Dương!./.

Triển khai lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà giúp tiết kiệm chi phí sản xuất. (Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN)