Tỷ phú Elon Musk: Tiết kiệm tiền cho tương lai trở nên vô nghĩa

Trong một bài đăng trên mạng xã hội X vào hôm thứ Năm, ông Musk viết: “Tiết kiệm tiền cho tương lai xa sẽ trở nên vô nghĩa khi nhân loại bước vào kỷ nguyên dư dả nhờ trí tuệ siêu việt”.

Vị Giám đốc điều hành (CEO) của Tesla và SpaceX đưa ra nhận định này khi phản hồi một người dùng X bày tỏ việc họ không quá lo lắng về những “lựa chọn tài chính thiếu thận trọng” của bản thân, bởi trong một tương lai sung túc thì “hầu hết những điều đó sẽ không còn quan trọng trong vài năm nữa”.

Trong một chương trình podcast gần đây, ông Musk cũng từng chia sẻ tầm nhìn về tương lai với dự đoán những tiến bộ trong lĩnh vực robot và du hành vũ trụ sẽ mở đường cho sự hình thành của một nền kinh tế đa hành tinh.

Tại thời điểm đó tới, vị tỷ phú cho rằng “tiền bạc sẽ trở nên không còn quan trọng” và “các loại tiền tệ truyền thống sẽ mất đi ý nghĩa”.

Người giàu nhất thế giới với khối tài sản ròng gần 1.000 tỷ USD trước đây cũng từng đưa ra lời khuyên tương tự, cho rằng mọi người không cần quá bận tâm đến việc tích lũy tiền bạc cho những thập kỷ tới.

Tỷ phú Elon Musk

Trong một tập podcast phát hành hồi tháng 1, ông Musk từng nhắn nhủ: “Đừng lo lắng về việc dành dụm tiền cho thời điểm nghỉ hưu trong 10 hay 20 năm nữa. Điều đó sẽ không còn quan trọng”.

Ông cũng nói thêm rằng: “Nếu bất kỳ điều gì trong số những gì chúng tôi đã đề cập trở thành hiện thực, việc tiết kiệm cho tuổi nghỉ hưu sẽ không còn ý nghĩa”.

Vào thời điểm đó, ông Musk bày tỏ kỳ vọng những bước tiến trong các lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, năng lượng và robot sẽ tạo ra cú hích lớn đối với năng suất lao động, qua đó giúp nguồn lực và tài nguyên trở nên dồi dào đến mức “bất kỳ ai cũng có thể sở hữu bất cứ thứ gì họ muốn”.

Trong viễn cảnh này, ông nhận định mọi người sẽ được tiếp cận với “dịch vụ chăm sóc y tế tốt hơn bất kỳ thứ gì con người có được ngày nay”, tình trạng khan hiếm hàng hóa lẫn dịch vụ sẽ không còn tồn tại, đồng thời mỗi cá nhân đều có thể “học bất cứ điều gì mình muốn về bất kỳ lĩnh vực nào mà không phải trả phí”.

Tuy nhiên, viễn cảnh mà tỷ phú Elon Musk phác họa vẫn còn bỏ ngỏ nhiều dấu hỏi, đặc biệt là việc liệu những thành quả từ AI và robot có thực sự mang lại sự sung túc cho số đông hay không.

Một vấn đề lớn đang đặt ra là ngay cả khi công nghệ giúp nền kinh tế tạo ra nhiều giá trị hơn, những lợi ích đó chưa chắc đã được phân bổ đồng đều giữa các nhóm lao động và các quốc gia.

Trong một nghiên cứu công bố vào tháng 7/2026, dựa trên dữ liệu sử dụng công nghệ tại hơn 100 quốc gia, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) ước tính giá trị thời gian lao động tiết kiệm được nhờ AI tương đương khoảng 2.700 tỷ USD mỗi năm.

Dù vậy, nghiên cứu này chỉ ra rằng lợi ích quy đổi từ AI hiện tập trung nhiều hơn ở những công việc có mức lương cao.

Đáng chú ý, tại các nền kinh tế đang phát triển, giá trị tạo ra từ việc ứng dụng AI chủ yếu tập trung vào một nhóm nhỏ lao động có chuyên môn thay vì được mở rộng trên diện rộng.

Bên cạnh đó, sự gia tăng năng suất cũng không đồng nghĩa với việc toàn bộ nền kinh tế và người lao động đều được hưởng lợi tương ứng.

Trong một nghiên cứu công bố hồi tháng 5/2026, Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) cho biết AI có thể giúp năng suất ở cấp độ từng nhiệm vụ tăng từ 10 - 70%.

Tuy nhiên, những sự cải thiện này vẫn chưa chuyển hóa tương ứng thành mức tăng trưởng năng suất ở cấp độ doanh nghiệp, ngành kinh tế và toàn bộ nền kinh tế.

Lợi ích hiện thể hiện rõ nét hơn tại các doanh nghiệp lớn có nền tảng công nghệ phát triển, trong khi nhiều doanh nghiệp khác vẫn chưa ghi nhận tác động đáng kể ngoài các chương trình thử nghiệm.

Ngoài ra, Báo cáo Phát triển thế giới 2026 của Ngân hàng Thế giới (WB) cũng đưa ra cảnh báo rằng lợi ích từ AI có thể tập trung vào các chủ sở hữu vốn và những doanh nghiệp nắm giữ quyền lực thị trường thay vì người lao động.

Đối với các nền kinh tế đang phát triển, những hạn chế về mặt hạ tầng số, kỹ năng cũng như khả năng tiếp cận công nghệ còn có thể khiến khoảng cách hưởng lợi ngày càng bị nới rộng.