Lần đầu tiên có 3 xuất xứ ô tô tiêu tốn tỷ USD của người tiêu dùng Việt sau 9 tháng

Số liệu thống kê của Cục Hải quan (Bộ Tài chính) cho biết, lũy kế 9 tháng năm 2026, Việt Nam đã nhập khẩu tổng cộng 193.220 ô tô nguyên chiếc từ 13 thị trường khác nhau, tương ứng với mức tổng kim ngạch gần 4,463 tỷ USD, tăng 24,7% về lượng và tăng 30,7% về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái.

Đáng chú ý là đã có đến 3 xuất xứ vượt qua mốc 1 tỷ USD kim ngạch nhập khẩu ô tô nguyên chiếc (CBU) cộng dồn 9 tháng là Indonesia, Thái Lan và Trung Quốc.

Đây là lần đầu tiên kim ngạch nhập khẩu các loại ô tô CBU từ Indonesia chạm mốc tỷ USD chỉ sau 9 tháng. Cụ thể, đã có đến 80.620 xe được nhập khẩu từ đất nước vạn đảo trong 9 tháng năm 2026, đạt tổng kim ngạch 1,163 tỷ USD, tăng 35,7% về lượng và tăng 38,7% về giá trị so với cùng kỳ 2025.

Mẫu xe Mitsubishi Xforce nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia - Ảnh: MMV

Với tỷ lệ tăng trưởng mạnh mẽ cả về số lượng lẫn kim ngạch, mặt hàng ô tô CBU có xuất xứ từ Indonesia cũng chính thức vượt qua Thái Lan xét cả về số lượng lẫn giá trị.

Trong khi đó, số lượng ô tô nhập khẩu từ Thái Lan cộng dồn 9 tháng vừa qua đã bị sụt giảm nhẹ 1,3% so với cùng kỳ năm ngoái, chỉ còn đạt 50.939 chiếc, thấp hơn cả lượng xe có xuất xứ từ Trung Quốc. Kim ngạch ô tô nhập khẩu từ đất nước chùa Vàng tăng nhẹ 3,5% so với cùng kỳ, đạt hơn 1,059 tỷ USD.

Chiếm tỷ trọng lớn nhất vẫn là ô tô nhập khẩu từ Trung Quốc. Chi tiết hơn, đã có 50.986 ô tô CBU được nhập khẩu từ Trung Quốc trong 9 tháng năm 2026, tăng mạnh 48,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Xét về kim ngạch, các loại ô tô CBU xuất xứ Trung Quốc đã tiêu tốn hơn 1,775 tỷ USD của người tiêu dùng Việt Nam, nhiều hơn 57,5% so với cùng giai đoạn này của năm 2025.

Như vậy, chỉ riêng các loại ô tô có xuất xứ từ Indonesia, Thái Lan và Trung Quốc đã chiếm tỷ trọng đến 89,6% tổng kim ngạch nhập khẩu ô tô CBU của Việt Nam trong 9 tháng năm 2026.

Nếu xét về số lượng, các loại ô tô nhập khẩu từ 3 thị trường kể trên thậm chí chiếm tỷ trọng đến 94,5%, trong đó chỉ riêng xe Indonesia cũng đã chiếm 41,7%.

Hiện tại, Việt Nam đang nhập khẩu mặt hàng ô tô CBU từ 13 nước và vùng lãnh thổ khác nhau. Tuy nhiên, bên cạnh 3 xuất xứ lớn kể trên, chỉ có một số thị trường khác là có số lượng và giá trị đáng kể như Nhật Bản, Nga, Đức và Ấn Độ. Ô tô từ các thị trường Mỹ, Anh, Hàn Quốc, Áo, Canada hay Pháp chỉ có số lượng rất nhỏ, thậm chí nhiều giai đoạn không ghi nhận bất kỳ chiếc xe nào được hoàn tất thủ tục nhập khẩu.