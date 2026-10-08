Messi rời đi trong thanh thản

Bàn thắng cuối cùng của Messi cho đội tuyển Argentina.

Khoảnh khắc mà M10 huyền thoại đề cập chính là 6 giờ 30 ngày 7-10, trên sân Estadio Monumental (Buenos Aires, Argentina), giữa đội tuyển Argentina và Benin, trận đấu mà thời điểm trái bóng lăn bị lùi lại 30 phút để các CĐV có thể tới sân theo dõi và dừng lại ở phút thi đấu thứ 10 để tri ân Messi.

Trong một thế trận khá "hòa khí", sau hiệp 1 khép lại không bàn thắng, Messi đã có cú đá phạt góc để Otamendi mở tỷ số cho Argentina. Bàn thắng thứ hai do Nico Paz ghi từ đường chuyền của Messi. Khoảnh khắc được chờ đợi nhất đến ở phút 70. Argentina được hưởng phạt đền và Messi bước lên thực hiện. Đội trưởng Albiceleste bình tĩnh đánh bại thủ môn Benin, ghi bàn thắng thứ 126 cho đội tuyển Argentina và khép lại trận đấu với tỷ số 3-0.

Đó là cái kết gần như hoàn hảo cho Messi sau hơn hai thập kỷ cống hiến cho Argentina. M10 kết thúc sự nghiệp quốc tế với 208 lần ra sân, 126 bàn thắng, 67 kiến tạo cùng những danh hiệu lớn như World Cup 2022 và hai chức vô địch Copa America.