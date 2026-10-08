Ronaldo bị gọi là 'C'Ego7' sau bản giải trình gây tranh cãi

Truyền thông Tây Ban Nha chế biệt danh CR7 thành “C’Ego7” sau bản giải trình dài 1.740 chữ của Ronaldo.

Truyền thông Tây Ban Nha tiếp tục bàn luận về Cristiano Ronaldo sau khi tiền đạo 41 tuổi công khai phiên bản của mình trong vụ mâu thuẫn với HLV Jorge Jesus.

Trên chương trình El Larguero của Cadena SER, người dẫn Manu Carreño chơi chữ biệt danh CR7 thành “C’Ego7”. Ông cho biết “vẫn còn sửng sốt” khi Ronaldo tiết lộ một trong 8 nội dung từng được chuẩn bị cho cuộc họp báo của Jesus là HLV cần thừa nhận sai lầm vì để một cầu thủ có “tầm vóc như Pele hay Maradona” khởi động rồi không sử dụng.

Cadena SER còn đặt Ronaldo cạnh Lionel Messi, người vừa khép lại sự nghiệp quốc tế cùng Argentina. Cây bút Francisco José Delgado bình luận rằng trong khi Ronaldo muốn được công khai đặt cạnh Pele và Maradona, Messi vừa kết thúc hành trình với đội tuyển mà “không cần phải tự nhắc tên mình bên cạnh họ”.

Báo chí Bồ Đào Nha đang quay lưng với Ronaldo.

Tại Bồ Đào Nha, phản ứng cũng không nhẹ hơn. Báo chí nước này tập trung vào cách Ronaldo công khai “kịch bản” dành cho HLV Jesus, trong khi O Jogo được truyền thông Pháp dẫn lại với nhận xét châm biếm rằng “cái tôi của Ronaldo thậm chí còn quên Eusébio”, ám chỉ việc huyền thoại lớn nhất của bóng đá Bồ Đào Nha trước thời CR7 không xuất hiện trong phép so sánh.

Sức ép còn thể hiện qua cuộc khảo sát của A Bola. Trong hơn 25.000 lượt bình chọn sau khi Ronaldo công bố bản giải trình, trên 70% độc giả cho rằng anh không còn điều kiện để trở lại tuyển Bồ Đào Nha. Gần 14% tin sự việc sẽ sớm được giải quyết, trong khi chỉ khoảng 6% đứng về phía quan điểm rằng Jesus đã không giữ lời.

Ronaldo trước đó thừa nhận việc tự ý rời đợt tập trung là sai và chấp nhận khả năng bị Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha xử phạt. Tuy nhiên, anh cũng cáo buộc Jesus hai lần không giữ lời, gồm việc hứa cho thi đấu khoảng 30 phút trước Na Uy nhưng cuối cùng không tung vào sân.

HLV Jesus sau đó chỉ trả lời ngắn gọn rằng đã đọc bản giải trình và tiếp tục đến trụ sở liên đoàn “làm việc, nghĩ về đội bóng và tuyển quốc gia”. Cách xử lý này khiến cuộc tranh luận hiện nay chuyển dần từ chuyện Ronaldo có được thi đấu hay không sang câu hỏi về vị thế của anh trong đội tuyển ở tuổi 41.