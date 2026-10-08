Inter Miami trả bộn tiền để giữ Messi. Ảnh: Reuters.

Messi hiện còn hợp đồng với Inter Miami đến hết mùa giải MLS 2028. Tuy nhiên, ban lãnh đạo đội bóng Florida không muốn mối quan hệ với thủ quân Argentina dừng lại vào thời điểm đó. Kể từ khi Messi gia nhập, anh đã tạo ra những thay đổi lớn cho Inter Miami cả về chuyên môn lẫn thương mại.

Theo Jorge Mas, đồng sở hữu Inter Miami, việc giữ chân Messi tại CLB tiêu tốn khoảng 70-80 triệu USD mỗi năm nếu tính toàn bộ khoản chi phí. Đây là khoản đầu tư khổng lồ, nhưng Inter Miami cũng thu về những lợi ích tương xứng.

Đáng chú ý nhất, đội bóng được định giá khoảng 1,35 tỷ USD trong năm 2026, trong khi doanh thu đạt gần 200 triệu USD. Những con số này cho thấy sức ảnh hưởng đặc biệt của Messi đối với giá trị thương hiệu Inter Miami cũng như MLS. Vì thế, CLB được cho là đang chuẩn bị cho cả giai đoạn sau khi ngôi sao người Argentina giải nghệ.

Chia tay tuyển quốc gia, Messi có thể dồn toàn lực cho Inter Miami. Ảnh: Reuters.

Xavier Asensi, Giám đốc Kinh doanh của Inter Miami, tiết lộ đội bóng bắt đầu tính đến khả năng Messi trở thành cổ đông sau khi kết thúc sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp. Đây có thể là bước đi quan trọng giúp siêu sao 39 tuổi tiếp tục gắn bó với dự án của Inter Miami ngay cả khi không còn xuất hiện trên sân.

Kế hoạch này cũng phù hợp với tham vọng phát triển lâu dài của Inter Miami, trong đó có dự án xây dựng NU Stadium, mở rộng hoạt động thương mại và tận dụng sức hút ngày càng lớn của MLS.

Trước mắt, Inter Miami vẫn còn thời gian để thuyết phục Messi tiếp tục thi đấu sau năm 2028. Khả năng gia hạn hợp đồng đến năm 2030 từng được nhắc đến, nhưng chưa phải thỏa thuận đã được xác nhận.

Inter Miami đang hướng đến một tương lai trong đó Messi có thể tiếp tục là một phần quan trọng của đội bóng, thậm chí chuyển từ vai trò cầu thủ sang một vị trí gắn với quyền sở hữu.

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