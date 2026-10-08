CAHN và những thăng trầm thời chuyển giao

Nhắc đến đội bóng Công an Hà Nội là người ta nghĩ ngay đến những trận cầu rực lửa, đầy cảm xúc và rất đỗi tự hào trong lòng người hâm mộ. Đó là tình yêu, là kỳ ức, là sự tiếp nối qua nhiều thế hệ, có lúc thăng, lúc trầm nhưng ở đó vẫn nguyên vẹn khí chất, lời hứa và sự đồng lòng trong hành trình 70 năm lịch sử. Một Công an Hà Nội hôm nay tràn đầy khí thế, đang là nhà đương kim vô địch V-League, tự tin hướng ra biển lớn, chinh phục những mục tiêu mới... Nhân cột mốc đáng nhớ của đội bóng Thủ đô, VietNamNet xin giới thiệu đến độc giả loạt bài về hành trình 70 năm - một biểu tượng, một niềm tự hào của CLB bóng đá Công an Hà Nội.

Xuống hạng...

Sau mùa giải 1984 với chức vô địch, CAHN bước vào giai đoạn khó khăn về mọi mặt, trong đó vấn đề tuổi tác cùng chấn thương dai dẳng tích tụ sau nhiều năm cống hiến trên những mặt sân cứng đã buộc các cựu binh phải dừng lại.

Tiêu biểu là chân sút Lê Văn Đặng, người được đồng đội và người hâm mộ gọi thân mật là Đặng “Cóc”. Khi cùng CAHN bước lên bục vinh quang năm 1984, ông đã 37 tuổi và đồng thời giành danh hiệu Vua phá lưới.

Rất nhiều cái tên khác của "Thế hệ vàng" CAHN lần lượt phải dừng cuộc chơi, dù họ vẫn đầy khát khao cống hiến. Một thế hệ lừng lẫy đã hoàn thành trọn vẹn sứ mệnh của mình, khép lại một chặng đường cống hiến trọn vẹn tuổi trẻ cho màu áo Công an Thủ đô, để lại khoảng trống mênh mông không thể lấp đầy.

Cựu danh thủ Lê Văn Đặng đứng thứ 3 từ trái sang (Ảnh tư liệu).

Cuộc chuyển giao lực lượng ở nửa cuối thập niên 1980 tại CAHN vì thế diễn ra không thật sự thuận lợi. Sự hụt hẫng về lực lượng khiến thành tích thi đấu của đội bóng sụt giảm rõ rệt. Từ vị thế của một nhà ĐKVĐ, CAHN trồi sụt ở nửa dưới bảng xếp hạng qua từng mùa giải.

Bước sang đầu thập niên 1990, tình hình càng trở nên khó khăn hơn. Bóng đá Việt Nam đứng trước thời kỳ chuyển dịch mạnh mẽ từ mô hình bao cấp sang xu hướng bán chuyên nghiệp và cơ chế thị trường. Sự thiếu hụt về nhân sự, quá trình chuyển giao chưa hoàn tất và những khó khăn trong việc thích ứng với hoàn cảnh mới khiến thành tích của đội bóng ngày càng đi xuống.

Và rồi, năm 1992, cột mốc đáng quên trong lịch sử phát triển đội bóng: CAHN xuống hạng. Cái tên từng là niềm tự hào của người dân Hà Thành, từng làm náo nhiệt cả khán đài Hàng Đẫy năm nào, nay phải ngậm ngùi rời sân khấu lớn.

CĐV CAHN. Ảnh: Quang Minh

Sau nhiều thập kỷ thi đấu với niềm tự hào và kiêu hãnh, việc phải xuống hạng thực sự là một nỗi đau với CAHN và những người yêu mến đội bóng. Nhưng với một tập thể giàu sức chiến đấu và không bao giờ đầu hàng khó khăn, với họ đây chỉ là một thử thách phải vượt qua.

Ngay khi xuống hạng, một BHL mới đầy nhiệt huyết được kiện toàn với HLV trưởng Nguyễn Văn Nhã và trợ lý số một Phạm Trọng Khanh. Trong gian khó, CAHN vẫn sản sinh ra những cầu thủ trẻ mà sau này không chỉ thành trụ cột của đội bóng, mà còn với đội tuyển quốc gia, có thể kể tới Vũ Minh Hiếu, Lã Xuân Thắng, Bùi Hữu Lợi, Nguyễn Tuấn Thành, Mai Tiến Dũng…

Một thế hệ mới từng bước hình thành, tạo tiền đề cho hành trình CAHN trở lại sân chơi cao nhất vào giữa thập niên 1990.

Cựu danh thủ Minh Hiếu trong một trận đấu với Thể Công. Ảnh: Quang Minh

Năm 1998 trong khuôn khổ giải vô địch quốc gia, CAHN với Minh Đức, Minh Hiếu, Tuấn Thành, Bật Hưng, Tiến Dũng, Thành Tôn, Thanh Châu... đã cùng Lê Huỳnh Đức, Liêm Thanh, Ngọc Thọ, Phùng Thanh Phương, Hứa Hiền Vinh bên phía Công an TPHCM tạo nên màn rượt đuổi với tỷ số 2-2 mãn nhãn. Hôm ấy Minh Hiếu lập cú đúp, trong khi phía bên kia, Ngọc Thọ và Huỳnh Đức là những người lập công.

Một năm sau, CAHN giành danh hiệu Dunhill Cup 1999 sau khi thắng Công an Hải Phòng 4-1 ở bán kết và đánh bại SLNA 1-0 trong trận chung kết. Lối chơi kỷ luật kết hợp với chất nghệ sĩ, hào hoa, lãng tử của người Tràng An, CAHN hồi sinh và mở ra một tương lai tươi sáng.

Nhưng ít ai ngờ CAHN sau đó lại gặp một "biến cố", có lẽ là dấu lặng buồn nhất trong lịch sử đội bóng.

... và mất tên

Cho đến nay, những người yêu mến CLB CAHN vẫn không thể nào quên ngày 6/8/2002. Đó là ngày cái tên CAHN chính thức biến mất khi quyết định chuyển giao đội bóng được ký kết. 46 năm (1956 – 2002) đầy kiêu hãnh giờ khép lại.

CAHN giải thể và được chuyển giao cho Hàng không Việt Nam. Đáng buồn thay, chỉ sau 1 năm, Hàng không Việt Nam cũng bị giải thể. Đội chuyển thành LG Hà Nội ACB rồi CLB Hà Nội trước khi biến mất hẳn khỏi bản đồ bóng đá Việt Nam.

Buổi tập cuối cùng khép lại trong sự lặng im đến ngột ngạt. Cựu cầu thủ Phạm Minh Đức nhớ lại: "Khi nghe thông tin đội chuyển giao cho Hàng không Việt Nam, tôi cảm thấy vô cùng trống trải. Những đồng đội khác của tôi cũng vậy. Anh em ai cũng buồn, nhưng biết làm sao được...”.

CLB CAHN chuyển giao trước khi mất tên. Ảnh: Quang Minh

Không còn đội bóng, nhiều cầu thủ xin đá cho các CLB khác, một bộ phận cầu thủ khác vì quá hụt hẫng đã quyết định giải nghệ, chuyển sang thực hiện nhiệm vụ của người chiến sĩ Công an tại các Phòng Cảnh sát hình sự, Cảnh sát giao thông, Cảnh sát kinh tế hay Công an các quận, huyện...

Người hâm mộ vẫn đến sân Hàng Đẫy vào mỗi dịp có trận đấu, nhưng bầu không khí sôi động cùng lá đại kỳ CAHN hoàn toàn vắng bóng. Sự hào hoa, thanh lịch và phong cách bóng đá khó có thể trộn lẫn, cũng như những đường chuyền của của Vũ Minh Hiếu, bước chạy của Tuấn Thành hay Lưu Thanh Châu trong màu áo đội bóng ngành Công an đã trở thành kỷ niệm.

Điều mà nhiều cầu thủ CAHN luôn nhớ về đội bóng chính là cái “tình”. Khi tuổi tác hoặc chấn thương, hay sau này đội bóng chuyển giao, giải thể khiến họ xa rời sân cỏ, lãnh đạo ngành luôn dành sự quan tâm đặc biệt để lo cho tương lai “hậu bóng đá” theo nguyện vọng của từng người.

Đội cựu cầu thủ CAHN vẫn thường xuyên thi đấu giao lưu. Ảnh: CAHN

Hình ảnh một danh thủ vừa hôm qua còn tung hoành trên thảm cỏ Hàng Đẫy, hôm sau đã khoác lên mình bộ quân phục chính quy làm nhiệm vụ giữ gìn trật tự phố phường chính là biểu tượng đẹp đẽ nhất cho sự gắn kết giữa bóng đá và ngành Công an.

Với nhiều cựu cầu thủ CAHN, việc thích nghi với sự biến mất của đội bóng không diễn ra trong một sớm một chiều. Có những người mất nhiều năm mới quen với cuộc sống không có những buổi tập, chuyến thi đấu xa nhà, cảm giác hồi hộp trước mỗi trận cầu.

Những cựu cầu thủ vẫn tìm đến nhau trong các cuộc gặp mặt, những trận bóng giao hữu hay những buổi cà phê. Mỗi lần gặp, câu chuyện lại quay về với CAHN, với Hàng Đẫy. Với họ, đó không đơn thuần là hoài niệm về một đội bóng, đó là ký ức về tuổi trẻ, về những năm tháng mà họ được sống trọn vẹn với niềm đam mê và được khoác lên mình màu áo đầy tự hào.